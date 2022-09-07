胃肠道（消化道）影响很常见，包括

食欲不振（不常见）

恶心和呕吐

腹泻

这些影响也可能由癌症本身引起

食欲下降很常见，可能导致体重减轻。体重减轻超过理想体重 10% 的人群，健康状况不如能够维持体重或体重减轻较少的人。医生鼓励人们保持良好的营养。有几种药物可增加食欲，但尚不清楚它们实际能否逆转体重减轻、改善生活质量或延长生存期。

恶心和呕吐会严重损害生活质量。人们通常认为所有癌症药物都会引起恶心和呕吐，但这些症状更可能与某些药物和某些情况有关。恶心和呕吐通常可以用药物（止吐药）预防或缓解，特别是格拉司琼、昂丹司琼或阿瑞匹坦。医生可能会在化疗前给予这些药物，以及在化疗开始后给予这些药物治疗恶心和呕吐。也可以通过少量饮食，不吃高纤维、产气和过冷过热的食物来减轻恶心症状。在一些州，可以开具大麻以缓解化疗引起的恶心和呕吐。

腹泻常见于化疗药物或靶向药物治疗后（以及放疗后）。腹泻通常用洛哌丁胺治疗