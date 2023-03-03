肺脓肿是由感染所致的被炎性组织包裹的肺内充满脓液的空腔病灶。
肺脓肿通常由口腔的正常菌群被吸入到肺部，发生感染所致。
症状包括疲劳、食欲降低、盗汗、发热、体重下降和伴痰咳嗽。
诊断通常通过胸部 X 线确定。
患者常需抗菌治疗数周，肺脓肿才能消失。
肺脓肿的病因
肺脓肿通常由口腔或咽喉部的正常菌群被吸入到肺部，发生感染所致。通常，牙龈疾病（牙周病）是导致肺脓肿的细菌的来源。
机体有多种防御机制（如咳嗽）预防细菌进入肺部。感染主要发生于患者因使用酒精、毒品、药物、镇静剂、麻醉剂，或患有神经系统疾病而意识丧失或极度困倦，因此无法咳嗽以清除吸入的细菌。
对于免疫系统功能低下的患者，肺脓肿可能由非口腔或咽喉部典型微生物引起，如真菌或结核杆菌（引起结核病的生物体）。可能导致肺脓肿的其他细菌为链球菌和葡萄球菌，包括可致严重感染的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。
气道阻塞也可能导致脓肿形成。如气管分支（支气管）被肿瘤或外源性异物阻塞，因阻塞物以下的部位聚集分泌物（黏液），而形成脓肿。细菌有时会进入这些分泌物。阻塞物阻止充满细菌分泌物通过气道被咳出。
比较少见的是，机体其他感染部位的细菌或被感染的血凝块可通过血流到达肺部而导致脓肿（脓毒性肺栓塞）。
通常，只出现一处肺脓肿的患者是由于吸气或气道阻塞所致。如果出现多处脓肿，则一般现于同一个肺。但当感染经血液播散到肺时，可形成双肺散在分布的肺脓肿。这种情况最常见于使用脏的注射器等未经消毒方法吸毒的人群。
最终，大多数脓肿破入气道，形成浓痰经咳嗽排除。破裂的脓肿在肺内一个内部充满液体和气体的空洞。有时脓肿破裂流入肺和胸壁之间的腔隙（胸膜腔），脓液充满该腔隙，这种情况被称为脓胸。
肺脓肿的症状
症状常常出现较慢。但有些肺脓肿症状突然出现，这取决于导致脓肿的病因。早期症状包括
疲劳
食欲不振（不常见）
盗汗
发热
伴痰咳嗽
痰液可能会有恶臭（因口腔或咽喉细菌易产生这种恶臭味）或痰中带血。患者可能会出现口臭。尤其当肺外周或胸壁内层（胸膜）发炎时，患者在呼吸时也会感到胸痛。很多人上述症状持续数周或数月方去就医。慢性肺脓肿患者除其他症状外，可有显著的体重降低和日间发热及夜间多汗。相反，金黄色葡萄球菌或 MRSA 导致的肺脓肿可于几天内致命，有时甚至是几小时内死亡。
肺脓肿的诊断
胸部 X 光检查
有时行胸部计算机断层扫描 (CT)
胸部 X 线检查出的肺脓肿几乎都是一个充满液体和空气的腔体。但在 X 线检查中，肺脓肿时常类似于其他病症，比如癌症或结节病。有时只有进行了胸部 CT 后才能发现肺脓肿。
医生会提取痰样本并试图培养导致脓肿的微生物，但该测试除了排除部分微生物，没有其他用处。
胸膜腔内的任何感染液体（积脓）都要取样并送往实验室进行培养。
如发生以下情况，可行支气管镜检查采集肺分泌物或组织样本进行培养
抗生素没有效果
检测气道阻塞（例如支气管被肿瘤阻塞）
患者的免疫系统受损
如果免疫系统受损，一般不会导致肺脓肿的微生物也会导致脓肿。必须尽快识别异常微生物，因为它们必须与导致肺脓肿的一般微生物区别对待。
肺脓肿的治疗
抗生素
治疗需要抗生素。绝大多数病例一开始静脉（经静脉—IV）给予抗生素，待病情好转及发热消退以后改为口服。抗菌治疗需持续进行至症状消失和胸部 X 线显示肺脓肿消失。好转一般需要坚持 3 到 6 周的抗菌疗法，但可能需要更长的治疗期。
如果认为脓肿是由于肿瘤或阻塞气道的异物导致，有时会使用支气管镜检查进行治疗，比如取出异物。
有时，对抗生素没有反应的脓肿或脓胸必须通过经胸壁或经鼻插入的导管引流。导管可以通过支气管镜检查或手术插入。少数情况下，可能需要手术切除感染的肺组织。有时可切除整个肺段（肺叶）或全肺切除。
绝大多数病例可获治愈。虚弱、免疫系统损害或支气管被肿瘤阻塞的患者不容易治疗成功。