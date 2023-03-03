肺脓肿通常由口腔或咽喉部的正常菌群被吸入到肺部，发生感染所致。通常，牙龈疾病（牙周病）是导致肺脓肿的细菌的来源。

机体有多种防御机制（如咳嗽）预防细菌进入肺部。感染主要发生于患者因使用酒精、毒品、药物、镇静剂、麻醉剂，或患有神经系统疾病而意识丧失或极度困倦，因此无法咳嗽以清除吸入的细菌。

对于免疫系统功能低下的患者，肺脓肿可能由非口腔或咽喉部典型微生物引起，如真菌或结核杆菌（引起结核病的生物体）。可能导致肺脓肿的其他细菌为链球菌和葡萄球菌，包括可致严重感染的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA)。

气道阻塞也可能导致脓肿形成。如气管分支（支气管）被肿瘤或外源性异物阻塞，因阻塞物以下的部位聚集分泌物（黏液），而形成脓肿。细菌有时会进入这些分泌物。阻塞物阻止充满细菌分泌物通过气道被咳出。

比较少见的是，机体其他感染部位的细菌或被感染的血凝块可通过血流到达肺部而导致脓肿（脓毒性肺栓塞）。

通常，只出现一处肺脓肿的患者是由于吸气或气道阻塞所致。如果出现多处脓肿，则一般现于同一个肺。但当感染经血液播散到肺时，可形成双肺散在分布的肺脓肿。这种情况最常见于使用脏的注射器等未经消毒方法吸毒的人群。

最终，大多数脓肿破入气道，形成浓痰经咳嗽排除。破裂的脓肿在肺内一个内部充满液体和气体的空洞。有时脓肿破裂流入肺和胸壁之间的腔隙（胸膜腔），脓液充满该腔隙，这种情况被称为脓胸。