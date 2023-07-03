肺不张是指全部或部分肺组织无气体和萎陷。

支气管阻塞是肺不张的常见原因。

如果氧气水平低或发生肺炎，可出现呼吸短促。

胸部 X 线可以用来确诊。

治疗可能包括确保深呼吸，缓解气道阻塞，或两者兼而有之。

肺的主要功能是从大气摄取氧气进入血流和把血液中二氧化碳排出至呼出气（气体交换—见图肺泡腔和毛细血管之间的气体交换）。为保证气体交换的发生，肺的小气囊（肺泡）必须保持开放和充满气体。肺弹性组织和称为表面活性物质的液体衬里保持肺泡的开放。表面活性物质抵消肺泡自然关闭（萎陷）的倾向。无意识进行的周期性深呼吸以及咳嗽也可使肺泡开放。咳嗽排出可以阻塞通向肺泡的气道中的黏液和其他分泌物。

如果肺泡由于一些原因关闭，就不能参与气体交换。越多肺泡关闭，越少的气体交换发生。结果，肺不张降低血氧水平。少量肺不张时，机体通过关闭（收缩）受累区域血管代偿。这种收缩将血流重新引导至开放的肺泡，这样气体交换就可以继续。

肺不张的病因 肺不张常见原因通常涉及下列之一 从气管分出通向肺脏组织的管（支气管）中的其中一支阻塞

减少深呼吸或者抑制患者咳嗽能力的情况 支气管内黏液栓、肿瘤或吸入异物（如药丸、一块食物或玩具）均可引起阻塞。或者，如肿瘤或肿大淋巴结外压支气管引起阻塞。如果胸膜腔（肺外但在胸腔内的腔隙）含有大量液体（胸腔积液）或气体（气胸），也会发生外部阻塞。 当支气管或小气道（细支气管）阻塞时，阻塞远端的肺泡内气体吸收入血，引起肺泡收缩或塌陷。塌陷的肺组织充满细菌和白细胞并引起感染。如果肺不张持续数天或更长，感染尤其可能。如果肺不张持续数月，肺可能不易复张。 任何引起深呼吸减少或咳嗽能力受抑制的疾病都能引起或促进肺不张。大剂量阿片或镇静剂可减少深呼吸。全身麻醉后肺不张是很常见的，它会暂时抑制病人的咳嗽和呼吸。肺不张在胸部或腹部手术后尤其常见，因为全身麻醉后的影响会加重深呼吸的疼痛，所以患者只做浅呼吸。其他原因（如损伤或肺炎）引起的胸腹疼痛也会导致深呼吸疼痛。 某些神经系统疾病、行动不便和胸部畸形会限制胸部运动，从而减少深呼吸，腹部肿胀亦是如此。吸烟者和慢性肺疾病如慢性阻塞性肺疾病，囊性纤维化有发生肺不张的高风险。 你知道吗……

肺不张的症状 肺不张的唯一症状可能是有时感觉呼吸困难。呼吸短促的存在和严重程度取决于肺不张发展的速度和肺的受影响程度。如果肺不张累及肺部小部分或发展缓慢，症状可能轻微或不为注意。如果大量肺泡被累及，尤其肺不张发生迅速，呼吸困难可能严重。 心率和呼吸频率可能增快，因为血氧水平低下，患者有时看起来发紫（一种称为发绀的病症）。深肤色患者看起来可能发棕或发黑。 症状可能也会反映引起肺不张的疾病（如损伤引起的胸痛）或肺不张导致的疾病（例如，由肺炎引起的胸痛伴深呼吸）。

肺不张的诊断 胸部 X 线检查 医生根据患者的症状、体格检查结果和症状发生的环境（例如，手术后、胸部损伤或使用某些药物）做出肺不张的怀疑性诊断。胸部 X 线显示有不含气的区域即可确定诊断。有时需进行计算机断层扫描 (CT)、支气管镜检查（将一根显像管插入支气管）或这两种一起检查，以寻找病因。

肺不张的治疗 深呼吸和咳嗽

通过抽吸或支气管镜检查减轻气道阻塞 肺不张的治疗可能包括深呼吸，缓解气道阻塞，或两者兼而有之。 有时，当医疗保健从业人员抽吸患者呼吸道，可以缓解阻塞。不能被抽吸出来的阻塞物可能需要支气管镜移除。有时需要其他方法。例如，如果肿瘤阻塞气道，则有时可以通过手术、放射疗法、化学疗法或激光疗法来缓解阻塞。如黏液阻塞气道，医生有时可给予药物来试图淡化黏液或打开气道。 治疗并发症 肺不张的症状和并发症需要治疗。患者可能需要 补充吸氧

如怀疑有细菌感染，应使用抗生素

少数情况下，插入呼吸管（气管插管）和进行机械通气 肺不张 视频