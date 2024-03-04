胸部物理治疗使用机械技术，例如胸部叩击、体位引流和振动，帮助清除肺部分泌物。
呼吸治疗师采用多种不同的技术来帮助治疗肺病，包括
体位引流
抽吸术
呼吸训练
对于治疗方式的选择取决于患者的基础疾病及其全身情况。
（另见肺康复。）
体位引流
进行体位引流时，患者身体倾斜或选择适当的角度以帮助肺部分泌物的排除。可将手握成杯形拍打患者胸壁或背部帮助分泌物松动——这个方法称为胸壁拍击法。或者，治疗师可能会使用机械胸部振动器或高频胸部振荡器（一种以高频振动来化痰的充气背心）。治疗师可以教会家庭成员如何使用这些设备。
这些技术可间歇性地用于那些患有会导致大量痰液产生的病症的患者，例如囊性纤维化、支气管扩张（气道不可逆性扩张），或有时用于慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者。当患者无法用力咳出痰液时，也可以使用这些技术，例如老年人、肌肉无力或正在从手术、受伤或重病中恢复的患者。
体位引流不能用于有以下情况的患者
不能耐受所需的体位
近期呕血
近期有肋骨或椎骨骨折
患有严重骨质疏松症
出血风险高
体位引流也不应该用于肺部病症不涉及过多黏液分泌的患者。
抽吸术
呼吸治疗师和护士以及受过吸痰训练的家属成员可采用吸引法以帮助患者排出气道内分泌物。进行吸引时，他们将一根小塑料导管通过鼻腔并延伸几厘米放入气管中。用柔和的真空装置吸出不能被咳出的分泌物。吸引法还可用于气管切开（为方便通气在气管上开口）或将呼吸导管经鼻或口腔插入气管（气管插管）的机械通气患者，以清除气道内分泌物。
呼吸训练
呼吸训练有助于引导深呼吸，以限制或逆转肺不张（肺泡或小气囊塌陷），但不能直接改善肺功能。同时，呼吸训练能减少重度吸烟者和其他肺疾病患者手术后发生并发症的可能。这些训练对于久坐而有慢性阻塞性肺疾病者或其他刚刚脱离呼吸机的患者特别有帮助。
这些训练通常都会使用到一种称为刺激用肺活量计的仪器。患者向一根连于一个手持塑料腔室的导管用力呼吸。腔室中有一个球，会随着每次呼吸而起落。理想状态下，病人处于清醒状态，这个方法每个小时要连续进行5～10次。这个装置在医院中常规用于术前和术后的病人。然而，由呼吸治疗师和护士指导下的深呼吸训练比用患者自己采用刺激性肺量计呼吸训练更为有效。
当患有慢性阻塞性肺疾病的患者在气道狭窄、恐慌或运动引起发作期间出现肺部过度充气时，缩唇呼吸是一种很有用的呼吸方式。其也可作为基础肺康复之外的附加呼吸练习。教会患者——或通常由患者自己发现——以嘴唇部分关闭的方式呼气（缩唇），就像准备吹口哨一样。这种方法增加气道的阻力，而有助于防止气道塌陷。这种训练没有不良作用，有些人不需要指导亦会实施。
进行缩唇呼吸时，患者将身体前倾会有好处。采取这种姿势时，患者站立并用手放在桌子或类似物体上支撑着身体。