呼吸训练有助于引导深呼吸，以限制或逆转肺不张（肺泡或小气囊塌陷），但不能直接改善肺功能。同时，呼吸训练能减少重度吸烟者和其他肺疾病患者手术后发生并发症的可能。这些训练对于久坐而有慢性阻塞性肺疾病者或其他刚刚脱离呼吸机的患者特别有帮助。

这些训练通常都会使用到一种称为刺激用肺活量计的仪器。患者向一根连于一个手持塑料腔室的导管用力呼吸。腔室中有一个球，会随着每次呼吸而起落。理想状态下，病人处于清醒状态，这个方法每个小时要连续进行5～10次。这个装置在医院中常规用于术前和术后的病人。然而，由呼吸治疗师和护士指导下的深呼吸训练比用患者自己采用刺激性肺量计呼吸训练更为有效。

刺激用肺活量计 图片

当患有慢性阻塞性肺疾病的患者在气道狭窄、恐慌或运动引起发作期间出现肺部过度充气时，缩唇呼吸是一种很有用的呼吸方式。其也可作为基础肺康复之外的附加呼吸练习。教会患者——或通常由患者自己发现——以嘴唇部分关闭的方式呼气（缩唇），就像准备吹口哨一样。这种方法增加气道的阻力，而有助于防止气道塌陷。这种训练没有不良作用，有些人不需要指导亦会实施。

进行缩唇呼吸时，患者将身体前倾会有好处。采取这种姿势时，患者站立并用手放在桌子或类似物体上支撑着身体。