肺功能检查 (PFT)

肺功能检查可测量肺容纳空气、吸入和排出空气以及吸收氧气的能力。

相比明确疾病的具体病因，肺功能检查可以更好地检测出肺部疾病的一般类型和严重程度。但这些检查可以用来诊断某些特定的疾病，如哮喘和慢性阻塞性肺病 (COPD)。

（另见肺部疾病病史和体格检查与呼吸系统概述。）

肺部流速测量 肺部疾病的评估通常涉及测量以下参数 肺能容纳多少空气（肺容积）

呼出空气的量和速度（气流） 气流使用肺活量计来测量，肺活量计由吹嘴及其与记录设备相连的导管。测试者嘴唇应含紧管嘴、带好鼻夹以确保所有气体经口吸入或呼出。被检测者做深吸气，然后尽可能以最大速度经导管呼气。呼气或吸气的容积和每次呼吸所用时间都被记录和分析。该测量可重复几次，以确保结果的一致性。通常，要求患者使用扩张肺内气道的药物（支气管扩张剂）后进行重复测量。 患有哮喘和慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 等疾病时，快速呼气的能力会受损。 使用肺量计 肺活量测定 肺活量测定：技术 肺活量测定用于检查肺功能。首先，这名患者通过带有连接管的吸嘴正常呼吸，然后快速深吸气。之后迅速呼气，直到尽可能排空肺部空气。这些呼吸会通过肺活量计（右侧）进行测量，肺活量计上有一个黑色塑料附件，随每次完整呼吸升降。许多肺活量计是电子的，摒 ... 阅读更多 视频由 Lahey Clinic Media Center 提供。 肺活量测定：记录 肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测肺功能。在视频监测器上，正常呼吸记录为小圆圈。然后深吸气记录为底部较大的虚线半圆，完全呼气记录为从顶点下降的虚线曲线。 视频由 Lahey Clinic Media Center 提供。 肺活量测定：技术 肺活量测定用于检查肺功能。首先，这名患者通过带有连接管的吸嘴正常呼吸，然后快速深吸气。之后迅速呼气，直到尽可能排空肺部空气。这些呼吸会通过肺活量计（右侧）进行测量，肺活量计上有一个黑色塑料附件，随每次完整呼吸升降。许多肺活量计是电子的，摒 ... 阅读更多 视频由 Lahey Clinic Media Center 提供。 肺活量测定：记录 肺活量测定通过计算机（即肺活量计）来检测肺功能。在视频监测器上，正常呼吸记录为小圆圈。然后深吸气记录为底部较大的虚线半圆，完全呼气记录为从顶点下降的虚线曲线。 视频由 Lahey Clinic Media Center 提供。 手持峰值流量仪是用来测量气体呼出速度的简易装置。在深吸气后，被检查者向装置内尽量地呼气。 峰流速计 图片 科学图片库

肺容积测定 肺容积测量值反映肺和肋骨篮的硬度或弹性，以及呼吸肌的肌力。肺部会在出现肺纤维化等疾病时异常僵硬，而胸壁则会在出现脊柱弯曲（脊柱侧凸）等疾病时变得异常僵硬。重症肌无力和格林-巴利综合征等各种神经肌肉疾病会引起膈肌及其他呼吸肌无力，从而减少肺部的空气量。肺部僵硬程度增加会导致肺容积测量值降低。患有慢性阻塞性肺疾病等疾病时，肺弹性下降会导致呼气困难。更多的空气滞留在肺部会导致肺容积测量值超出预期。 使用肺量计测量的肺容积仅为估计值。可以使用以下方法进行更精确的测量 身体体积描记法

气体稀释 在躯体容积描记器检查中，患者要坐在一个密封的塑料盒内。由于盒子是密封的，因此可以测量呼吸的空气量与气压变化。计算机根据这些测量值计算肺容积。 在气体稀释中，患者吸入既定量的气体（常是氦气）。计算机根据患者呼出的气体量计算肺容积。

流速测试 大多数肺量计在强制呼吸动作时能持续显示肺容积和流量速率。这些容积测定值对于判断声带（喉）和气管的部分阻塞特别有用。

肌力评估 呼吸肌的肌力可以通过让患者对着压力计用力吸入和呼出气体来测量。使肌力变弱的疾病，如肌肉萎缩症和肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS，或称葛雷克氏症），会导致呼吸肌变弱，使呼吸更困难。肌力也可以通过让患者在坐位和卧位进行肺量测定来评估。