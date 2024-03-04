肌萎缩侧索硬化症(ALS)和其他运动神经元疾病(MND)

运动神经元疾病的特征是启动肌肉运动的神经细胞逐渐退化。因此，这些神经刺激的肌肉也恶化，变得无力，无法再正常工作。

肌萎缩侧索硬化症（葛雷克氏症）是最常见的运动神经元疾病。

典型的肌肉表现是无力、肌肉萎缩、动作僵硬、笨拙，并越来越难以进行。

医生主要根据评估结果进行诊断，并进行肌电图、神经传导检查、磁共振成像和血液检查以帮助确认诊断。

目前无法治愈，但药物治疗可以减轻症状。

（另请参阅周围神经系统概述）

运动神经元疾病可能涉及中枢神经系统（脑部和脊髓）以及周围神经系统（脑部和脊髓之外的神经）。

肌肉正常功能依赖于脑部和肌肉之间的正常神经-肌肉连接功能。肌肉运动由位于脊髓和脑前部（称作运动皮层）的神经细胞(神经元)启动。运动皮质中的这些神经细胞连接刺激肌肉运动的脊髓神经（称作运动神经）。在运动神经元疾病中，这些神经细胞逐渐消失，连接它们和肌肉的周围神经退化。因此，即使肌肉本身没有任何问题，但仍会发生肌肉无力、废用（萎缩）、甚至可能完全瘫痪。

用大脑控制肌肉运动

运动神经元疾病有多种形式，举例如下：

运动神经元病在男性中更为常见，通常发生在 50 多岁至 70 多岁的人群中。病因通常是未知的。有些运动神经元疾病患者为遗传型（由基因突变引起），因此其有家属也患有本病。

可起病于神经系统的不同部位。例如，一些运动神经元疾病先累及口部和喉部。一些先累及手部或足部，或这些部位的症状最严重。

长期瘫痪可导致永久性肌肉收缩（挛缩）。

ALS 和其他运动神经元疾病的症状 累及肌力，但患者无疼痛感或无任何感觉改变。抑郁很常见。 肌萎缩侧索硬化症（Lou Gehrig 病） 这是一种以肌无力为首发症状的进行性运动神经元疾病，通常有手无力，但足、口和喉部无力不常见。肌无力常在躯体的一侧进展，通常发展到上臂和腿，而对躯体对侧的影响相对不明显。肌肉开始萎缩，常见于手部和足部。肌肉痉挛也很常见，并且可以在肌无力之前出现，但无感觉改变。患者体重减轻，感觉异常疲乏。 随时间推移，肌无力加重。 当肌萎缩性侧索硬化症影响脑部的运动神经时，肌张力通常会增加，并且肌肉往往变得僵硬和紧张，导致肌肉抽搐（称为痉挛）。运动僵硬、笨拙。当脊髓中的运动神经受累时，肌张力下降，使四肢看起来松弛和软弱。当运动神经和肌肉之间的连接丧失时，肌肉会自发抽搐（称为肌束震颤）。 面部表情控制越来越困难。喉肌无力可导致语言不清和难以吞咽（吞咽困难）。由于吞咽困难，患者有时会流口水，而且更容易被液体呛到。食物或唾液可被吸入肺部，增加肺炎风险（称为吸入性肺炎）。常出现鼻音加重，但可能有嘶哑声。 随着疾病的进展，患者可能无法控制表情活动，出现强哭或强笑。 最终，呼吸肌无力，导致呼吸困难。一些患者需要呼吸机辅助呼吸。 肌萎缩性侧索硬化症(ALS) 视频 虽然肌萎缩侧索硬化的进展速度有差异，但发展速度很快。 大约有50％患者在出现首发症状的3年内死亡。

约20%的患者可活5年。

10%的患者可活10年或更长时间。

只有少数患者可存活30年以上。 原发性侧索硬化症和进行性假性延髓麻痹 这些运动神经元疾病是肌萎缩性侧索硬化症缓慢进展的罕见变异体： 原发性侧索硬化主要影响胳膊和腿。

而进行性假性延髓麻痹主要影响面部、下巴和喉咙的肌肉。 两种疾病都可导致肌肉无力和非常强直和僵硬（痉挛），但不会导致肌肉抽搐（称作肌束震颤）和消瘦。 可能出现情绪易变：进行性假性延髓麻痹患者可能在无理由情况下，从高兴快速转变为悲伤。不恰当的情绪爆发（例如突然大笑或哭闹）很常见。 通常，病情进行性发展，数年后便出现残疾。 进行性肌萎缩 进行性肌萎缩可以在任何年龄发展。它与肌萎缩性侧索硬化症相似，但脑部运动神经不受影响。另外，这种疾病进展更缓慢。患者不发生肌痉挛，但有肌无力，会跛行（肌肉软弱）和有肌肉萎缩。不自主肌肉收缩或抽搐（肌束震颤）可以是最早症状。 通常双手首先受累，随后出现上肢、肩部和下肢受累。最终，整个身体都受累。 许多进行性肌萎缩患者可存活 25 年或更长时间。 进行性球麻痹 在进行性延髓麻痹中，控制咀嚼、吞咽和说话肌肉的神经受到影响，使得这些功能越来越困难。可能出现鼻音加重。某些患者情绪易变。 吞咽困难常导致食物或唾液被吸入到肺内，可导致噎塞或窒息及吸入性肺炎的风险增加。 通常在起病后1～3年内死亡，死因常常是肺炎。

ALS 和其他运动神经元疾病的诊断 医师的评估

磁共振成像、肌电图和神经传导检查等检查

血液检查，有时进行尿液检查和脊椎穿刺 当一个成年人出现进行性肌无力而又无感觉缺失时，医生应怀疑是这类疾病。医生会询问患者以下问题： 身体的哪些部位受到影响

症状何时开始

首发症状

症状随时间有何变化 这些信息可以提供诊断的线索。 肌无力可能有许多原因。下列诊断性检查有助于缩小病因的可能范围： 肌电图通过记录肌肉的电活动，从而判断病变是位于神经、神经肌肉接头还是肌肉。

有时可能需要进行神经传导检查，以检测神经传导信号的速度。运动神经元病进展到晚期时才会影响神经传导速度，因此，如果神经传导速度在疾病早期就出乎意料地缓慢，则症状可能由其他疾病引起。

脑部或脊髓的MRI对于鉴别相似症状的疾病有所帮助。

通过检查，以排除其他可导致肌无力的疾病。 为了检测其他疾病，医生可能会进行： 血液化验，检查是否存在感染性疾病（例如梅毒）和代谢性疾病

尿液测试，检查是否存在铅或汞等重金属（如果有接触史）

可做脊椎穿刺（腰椎穿刺）检查围绕脑部和脊髓的液体（脑脊液）的炎症征象

基因测试来检查遗传性疾病，例如遗传性神经病 随时间推移，运动神经元疾病常可导致特征明显、且不需要任何检查便可诊断的症状。