与空气污染有关的疾病

空气污染相关疾病是由空气中的有害污染物引起的疾病或由空气污染物加重的既存疾病。

一些空气污染物导致气道狭窄，导致咳嗽、喘息和呼吸短促。

诊断基于空气污染物暴露史。

医生进行肺功能检查，以确定肺部是否受累。

对症治疗。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）

空气污染是许多健康问题的重要原因。空气污染可能会影响肺功能，引发哮喘和 COPD（慢性阻塞性肺疾病）加重，增加呼吸道感染和肺癌的风险。空气污染也会增加心脏病发作、冠状动脉疾病和中风的风险。居住在交通繁忙地区的人们出现空气污染相关健康问题的风险升高。

空气污染的主要元凶有

二氧化氮（源自化石燃料燃烧）

臭氧（源自太阳光与二氧化氮和碳氢化合物发生反应）

一氧化碳

空气颗粒物污染（悬浮固体或液体颗粒）

硫氧化物

室外空气污染是造成室内空气污染的重要因素。此外，室内空气污染源还包括烟草烟雾、室内烹饪（包括煤气灶）、修筑、翻修等。在依赖生物质燃料的国家/地区，燃烧生物质燃料（例如，木材、动物粪便、农作物）做饭和取暖是重要的污染源。

美国环境保护署 (EPA) 制定了关于氮氧化物、臭氧、硫氧化物、一氧化碳、铅和颗粒物的空气质量标准，这些物质在《清洁空气法》中被确立为指标排放污染物。

臭氧是烟雾的主要成分，是一种强烈的呼吸道刺激物和氧化剂。臭氧水平在夏季、上午晚些时候和午后最高。短期暴露可引起呼吸短促、胸痛和气道高反应性。在臭氧污染严重时经常参加户外活动的儿童更容易发生哮喘。

硫氧化物由化石燃料燃烧产生。硫氧化物可使气道发炎，可能增加慢性支气管炎的风险，并导致气道狭窄。

氮氧化物主要来自机动车的排放物，可刺激气道并导致哮喘。

一氧化碳是化石燃料不完全燃烧的产物，通过与血红蛋白（红细胞中运输氧气的蛋白质）结合，干扰氧气向组织的输送。极高的一氧化碳水平不太可能发生在户外。

在美国，随着机动车燃料中逐渐去除铅，空气中的铅水平显著下降。

空气颗粒物污染是由空气中的固体颗粒和液滴组成的复杂混合物。这些颗粒可能来自各种来源（包括废气、烟囱和建筑），可引发局部和全身（系统性）炎症反应。野火烟雾是空气颗粒物污染的另一个重要来源，可影响距火源数百英里的人们。空气颗粒物污染增加全因性死亡率，尤其是心脏和肺部疾病。

野火烟雾除了是颗粒物的重要来源外，还含有二氧化碳、水蒸气、一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和微量矿物质。

为不同物质如碳各种的用途，纳米技术工业产生极端小的微粒。纳米颗粒和超细颗粒大小不足 100 纳米。为了比较，一根人的头发直径大约 100,000 纳米，所以1 000个纳米粒子相当于一根头发的厚度。某些纳米颗粒和超细颗粒与哮喘患者的呼吸系统症状增加相关。

空气污染相关性疾病的诊断 暴露史

肺功能检查 医生根据患者的病史、环境暴露、症状和肺功能检查结果作出诊断。医生会询问肺部疾病（如哮喘和慢性阻塞性肺疾病）患者，当接触受空气污染时症状是否会恶化。 检测通常无法帮助区分与空气污染相关疾病和其他肺部疾病的病因。如果在相同环境中，随暴露量升高，许多人出现类似症状或肺部疾病，则特定污染物的致病作用可能会变得明确。

空气污染相关性疾病的治疗 症状治疗 除强调减少暴露外，还会给予缓解症状的治疗。例如，用于治疗哮喘的药物（如打开气道的支气管扩张剂）可缓解一些症状。