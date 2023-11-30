慢性铍病是由于吸入含有铍的粉尘或烟雾引起的肺部炎症，在许多工业中，铍是一种少量使用的金属。
慢性铍病患者可逐渐出现咳嗽、呼吸困难、疲乏和盗汗。
现在，由于大多数行业暴露水平降低，急性铍病已很少见。
慢性铍病的诊断通常基于患者的暴露史、胸部成像（X 线、计算机断层扫描 (CT)）结果、免疫系统对铍的反应试验以及有指征时进行的肺活检。
治疗需要吸氧和糖皮质激素。
慢性铍病患者应避免进一步的暴露。
（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）
铍病的病因
铍暴露可发生在许多行业中，包括铍开采和提取、合金生产、金属合金制造、电子、电信、核武和国防工业、航空航天以及金属回收和再循环。铜、铝、镍和其他金属中也可以添加少量铍来制造铍合金。
相对低水平的暴露可引起慢性铍病。个体可发生铍致敏（免疫系统中的 T 细胞对铍致敏，然后在再次暴露时数量迅速增加）。从暴露于铍到铍致敏的进展中有许多风险因素，包括暴露剂量、暴露持续时间和遗传因素。与工人接触的旁观者（例如行政助理和安保人员）也可能会发生铍致敏和铍病，尽管发生率较低。
铍病的症状
慢性铍病患者会出现呼吸短促、咳嗽、盗汗、疲劳和体重减轻。症状可在首次暴露后数月内或暴露停止后 30 年以上出现。
慢性铍病的体征和症状通常与结节病相似。
铍病的诊断
铍暴露史
胸部成像（X 线或计算机断层扫描）
铍致敏试验
胸部 X 线检查可能正常或显示异常，通常与结节病患者检查结果相似。虽然铍病患者的成像检查结果正常，但高分辨率胸部计算机断层扫描比 X 线灵敏度更高。
肺功能检查结果各不相同，可能会显示铍病患者气流受限、一氧化碳弥散量 (DLCO) 降低和/或阻塞。
一种称为 BeLPT 的检查，将从血样或通过支气管肺泡灌洗获得的液体中收集的淋巴细胞（一种白细胞）与硫酸铍一起培养，用于检测对铍的致敏性。然而，BeLPT 检测尚未广泛应用。
铍病的诊断可能较为困难。但是，医生可以根据各种诊断标准组合对可能的铍病进行诊断，包括暴露史、胸部成像、肺功能检查异常结果、BeLPT 异常结果和肺活检。某些发现（如 BeLPT 异常结果）比其他发现（如非特异性 X 线改变）提供了更大的诊断确定性。
铍病的治疗
铍病的预后
慢性铍病有不同的临床病程。随着时间的推移，疾病可以保持稳定，或缓慢进展并伴有呼吸功能丧失。在部分病例中，慢性铍病可能进展为终末期肺病。即使在消除了铍暴露后，疾病仍经常进展。
铍病的预防
使用含铍产品的机构应实施控制计划，以尽量减少铍的暴露。美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 将允许的铍暴露限值设定为平均 8 小时内，每立方米空气中含有 0.2 微克铍（参见 OSHA 铍标准）。预期该标准可减少病例数量，但不能完全消除慢性铍病，因为在低于 OSHA 标准的暴露水平下仍可患病。考虑到皮肤接触后可能致敏，还应尽量减少皮肤暴露。