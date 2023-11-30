铍暴露可发生在许多行业中，包括铍开采和提取、合金生产、金属合金制造、电子、电信、核武和国防工业、航空航天以及金属回收和再循环。铜、铝、镍和其他金属中也可以添加少量铍来制造铍合金。

相对低水平的暴露可引起慢性铍病。个体可发生铍致敏（免疫系统中的 T 细胞对铍致敏，然后在再次暴露时数量迅速增加）。从暴露于铍到铍致敏的进展中有许多风险因素，包括暴露剂量、暴露持续时间和遗传因素。与工人接触的旁观者（例如行政助理和安保人员）也可能会发生铍致敏和铍病，尽管发生率较低。