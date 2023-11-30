提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

铍病

（铍中毒）

作者：Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Yale School of Medicine;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
已审核/已修订 11月 2023
浏览专业版

慢性铍病是由于吸入含有铍的粉尘或烟雾引起的肺部炎症，在许多工业中，铍是一种少量使用的金属。

  • 慢性铍病患者可逐渐出现咳嗽、呼吸困难、疲乏和盗汗。

  • 现在，由于大多数行业暴露水平降低，急性铍病已很少见。

  • 慢性铍病的诊断通常基于患者的暴露史、胸部成像（X 线、计算机断层扫描 (CT)）结果、免疫系统对铍的反应试验以及有指征时进行的肺活检。

  • 治疗需要吸氧和糖皮质激素。

  • 慢性铍病患者应避免进一步的暴露。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）

铍病的病因

铍暴露可发生在许多行业中，包括铍开采和提取、合金生产、金属合金制造、电子、电信、核武和国防工业、航空航天以及金属回收和再循环。、铝、镍和其他金属中也可以添加少量铍来制造铍合金。

相对低水平的暴露可引起慢性铍病。个体可发生铍致敏（免疫系统中的 T 细胞对铍致敏，然后在再次暴露时数量迅速增加）。从暴露于铍到铍致敏的进展中有许多风险因素，包括暴露剂量、暴露持续时间和遗传因素。与工人接触的旁观者（例如行政助理和安保人员）也可能会发生铍致敏和铍病，尽管发生率较低。

铍病的症状

慢性铍病患者会出现呼吸短促、咳嗽、盗汗、疲劳和体重减轻。症状可在首次暴露后数月内或暴露停止后 30 年以上出现。

慢性铍病的体征和症状通常与结节病相似。

铍病的诊断

  • 铍暴露史

  • 胸部成像（X 线或计算机断层扫描）

  • 铍致敏试验

胸部 X 线检查可能正常或显示异常，通常与结节病患者检查结果相似。虽然铍病患者的成像检查结果正常，但高分辨率胸部计算机断层扫描比 X 线灵敏度更高。

肺功能检查结果各不相同，可能会显示铍病患者气流受限、一氧化碳弥散量 (DLCO) 降低和/或阻塞。

一种称为 BeLPT 的检查，将从血样或通过支气管肺泡灌洗获得的液体中收集的淋巴细胞（一种白细胞）与硫酸铍一起培养，用于检测对铍的致敏性。然而，BeLPT 检测尚未广泛应用。

铍病的诊断可能较为困难。但是，医生可以根据各种诊断标准组合对可能的铍病进行诊断，包括暴露史、胸部成像、肺功能检查异常结果、BeLPT 异常结果和肺活检。某些发现（如 BeLPT 异常结果）比其他发现（如非特异性 X 线改变）提供了更大的诊断确定性。

铍病的治疗

  • 停止暴露

  • 有时使用皮质类固醇和免疫抑制剂

慢性铍病患者应避免进一步暴露于铍。

铍病的自然史各不相同，有些人因为病情稳定或进展相对缓慢，而不需要治疗。在其他情况下，铍病的治疗与肺结节病相似。

在同时存在肺部症状和疾病进展证据的患者中，通常开始使用皮质类固醇，如口服泼尼松。皮质类固醇剂量逐渐减至能维持症状改善和客观改善的最低剂量。部分慢性铍病患者可给予甲氨蝶呤或英夫利西单抗。

慢性铍病的自发缓解不常见。终末期疾病患者可能有资格接受肺移植

按需使用支持措施，如补氧治疗肺康复，以及治疗右心衰竭的药物。

铍病的预后

慢性铍病有不同的临床病程。随着时间的推移，疾病可以保持稳定，或缓慢进展并伴有呼吸功能丧失。在部分病例中，慢性铍病可能进展为终末期肺病。即使在消除了铍暴露后，疾病仍经常进展。

铍病的预防

使用含铍产品的机构应实施控制计划，以尽量减少铍的暴露。美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 将允许的铍暴露限值设定为平均 8 小时内，每立方米空气中含有 0.2 微克铍（参见 OSHA 铍标准）。预期该标准可减少病例数量，但不能完全消除慢性铍病，因为在低于 OSHA 标准的暴露水平下仍可患病。考虑到皮肤接触后可能致敏，还应尽量减少皮肤暴露。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。