刺激性气体吸入性损伤

刺激性气体吸入性损伤是气体吸入后溶于呼吸道黏膜的水并引起炎症反应的结果。

症状取决于哪一种气体和化学物质被吸入以及吸入的深度和时间。

症状包括鼻和眼的刺激，咳嗽，血痰和呼吸困难。

胸部 X 线检查，计算机断层扫描（CT），和呼吸试验用来确定损害的程度。

予以氧疗以及扩张气道和减轻炎症的药物。

多数气体—如氯气、光气、二氧化硫、硫化氢、二氧化氮和氨—可在工业事故时突然释放而严重刺激肺组织。这些气体也被用作化学战制剂。

潜在的有害物质可能会以气体、烟雾、蒸汽、气雾、气溶胶和烟雾等形式被吸入。空气中的有毒物质可损伤呼吸道（局部影响），也可导致全身（系统性）损伤。大多数刺激性气体可溶于水，并在其接触的黏膜表面引起突然发作的刺激性症状。这些症状包括流泪、流鼻涕、口腔和面部灼热，这些警示体征提示需要避免暴露（如可能）。

水溶性较低的气体，如二氧化氮和光气，其警示特性较差。装窖者病（主要影响农民）是由于吸入发霉的青贮饲料（如鲜玉米或谷物）释放的二氧化氮烟雾所致。可在接触后 12 小时发生肺水肿。

暴露的可能性存在于非工作环境中。家庭中常见的潜在暴露包括将家用氨与含漂白剂的清洁剂混合，导致释放刺激性气体氯胺。

（另见肺化学战制剂和环境性与职业性肺部疾病概述。）

刺激性气体吸入损伤的症状 可溶气体如氯气、氨、氢氟酸等，接触后数分钟内即可出现眼睛、鼻子、喉、气管和大气道严重灼伤。另外，它们常引起咳嗽和痰中带血（咯血）。干呕和呼吸短促也很常见。 较难溶的气体如二氧化氮和光气会导致呼吸短促，在暴露后 3 至 4 小时，有时长达 12 小时后，呼吸短促会加重。较难溶的气体会引起长期性肺部损伤和慢性喘息及呼吸困难。

刺激性气体吸入损伤的诊断 暴露史

胸部成像（X 线或计算机断层扫描） 胸部 X 线检查可显示是否有肺水肿（肺部积液）。当患者有症状而胸部 X 线检查结果正常时，CT 检查会尤其有帮助。 传感器贴在患者手指上以测量血液中的氧气含量（脉搏血氧测定法）。 如果急性损伤后有持续性症状，会使用肺功能检查评估慢性影响。

刺激性气体吸入损伤的治疗 离开工作场所

支持性呼吸医疗护理 治疗取决于暴露的性质和严重程度。避免暴露和支持性呼吸医疗护理是治疗的基础。患者首先应呼吸新鲜空气，并补充氧气。发生高强度暴露的人，例如工业事故导致的暴露，通常首先由急救人员进行处理，然后运送至医院进行进一步评估和治疗。对于暴露不太严重的人，可使用支气管扩张剂打开气道，并给予氧疗。

刺激性气体吸入损伤的预后 预后取决于暴露的性质和严重程度。大多数暴露不太严重的患者可完全恢复，但患者可能会出现持续性肺损伤伴可逆性气道阻塞（反应性气道功能障碍综合征），或较少见的细支气管炎和/或支气管扩张。 你知道吗……