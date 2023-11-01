如果发生严重、长期或无法解释的咯血，则需要进行测试。如果患者咳出大量血，则在进行治疗并待病情稳定后再测试。

通常拍摄胸部 X 光片。如果胸部 X 线检查提示异常或患者有某种特定疾病的症状或危险因素，需行计算机断层扫描（CT）和支气管镜检查。在支气管镜检过程中，一个灵活可视的管道被插入器官和支气管中去确认出血部位。有时候，支气管镜检查是必要的，以确认咯出的血液来源于下呼吸道，而不是鼻子、胃或肠。

如果有可能是肺栓塞，医生做 CT 时使用不透射线的造影剂以使血管显影（称为CT 血管造影）或使用放射性标记物进行扫描（称为肺灌注扫描）。根据扫描结果进行肺动脉造影。

即使仅是痰中带血丝，医生也往往要检查是否有肺癌，尤其是 40 岁以上的吸烟者（开始吸烟后，即使是青少年阶段的年轻吸烟者也要检查）。

对于许多人来说，一个完整的血细胞计数及评估血液凝固能力的凝血功能试验，可用于发现凝血问题。

尽管做了各项检查，仍有30-40%的咯血找不到病因。然而，当咯血严重时，往往可发现病因。