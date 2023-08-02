适应障碍是指由可识别的压力源导致的情绪和/或行为症状。
（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）
适应障碍较为常见，占门诊心理健康就诊的约 5%～20%。
引起适应障碍的压力源可能是单一的离散事件（例如，失去工作）、多个事件（例如，财务困难和感情挫折）或持续问题（例如，照顾残疾的家庭成员）。压力源可能仅影响一个人、整个家庭或一大群人。压力源甚至可能是一个常见的通常被认为是好事的发展里程碑（例如，成为父母）。
亲人死亡可能是适应障碍的诱因之一。但是，临床医生必须考虑不同文化中被认为典型的各种悲伤反应，并且只有哀伤反应超出预期或无法更好地分类为延长哀伤障碍时才诊断为疾病。
在评估一个人时，心理健康专业人员必须确定适应反应是否与特定的压力源有关。他们还必须确定反应是否会导致患者明显的痛苦，或损害患者在社交场合、工作场合和/或其他区域的功能。
适应障碍的症状和体征
适应障碍的诊断
适应障碍的治疗
自我护理
心理治疗
有时使用药物治疗某些症状
必须对适应障碍进行全面评估和治疗。但是，支持对适应障碍采用特定治疗方式的证据较为有限。众多个体和团体心理治疗已被成功应用，包括短程心理治疗、认知行为疗法和支持性心理治疗（参见精神疾病的治疗：心理治疗）。针对特定问题（如悲痛）的治疗并不罕见。
如果干预措施使适应障碍患者感到安全并能够提供始终如一的自我护理，则可能更有帮助。生活在完整的家庭中，参与到健康的社交系统中，和/或拥有对创伤有同理心的心理治疗师都有助于康复。人们通常随着时间的推移以及在朋友和家人的帮助下从适应障碍中恢复。
药物常用于治疗失眠、焦虑和抑郁等症状。
自我护理
自我护理在危机或创伤过程中和之后至关重要。自我护理可分为 3 个部分：
个人安全
躯体健康
正念
个人安全是基本的。在一次创伤性发作后，如果患者知道自己和亲人安全，便可更好地处理这种体验。然而，在持续危机（例如家庭虐待、战争或传染性大流行病）期间，可能很难完全确保安全。在这种持续的困境中，人们应该寻求专家的指导，以便自己和亲人尽可能安全。
在创伤经历之中和之后，躯体健康可能会面临风险。每个人都应该尽量保持健康的饮食、睡眠和锻炼方案。应谨慎使用具有镇静作用（例如抗焦虑药物）和麻醉作用（例如酒精）的药物和物质。
正念的自我护理方式旨在减少受创人员通常经历的压力、厌倦、愤怒、悲伤和孤立感觉。如果情况允许，面临风险的人应当制定并遵循正常日常安排，例如起床、淋浴、穿衣、外出和散步，并按时做饭吃饭。
练习熟悉的爱好（或培养新的爱好）是有帮助的。参与其他有趣和分散注意力的活动（例如画画、看电影或烹饪）也有益。
家庭和社区事务参与可能至关重要，即使在危机期间很难维持人际关系。
限制花费在看新闻上的时间，转而专注于其他活动，例如阅读小说或拼图是有益的。
心理治疗
心理治疗可有效治疗适应障碍的证据有限。当使用时，心理治疗可以从整体上解决适应障碍，或用于针对疾病的特定要素（例如，悲伤、创伤和角色转换）进行改善。
药物
药物可有效治疗适应障碍的证据也有限。某些类型的抗抑郁药，称为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI)，已被成功用于治疗与适应障碍一起被诊断出的任何焦虑或抑郁症的症状。