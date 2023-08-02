适应障碍是指由可识别的压力源导致的情绪和/或行为症状。

（另请参见创伤和应激相关障碍概述。）

适应障碍较为常见，占门诊心理健康就诊的约 5%～20%。

引起适应障碍的压力源可能是单一的离散事件（例如，失去工作）、多个事件（例如，财务困难和感情挫折）或持续问题（例如，照顾残疾的家庭成员）。压力源可能仅影响一个人、整个家庭或一大群人。压力源甚至可能是一个常见的通常被认为是好事的发展里程碑（例如，成为父母）。

亲人死亡可能是适应障碍的诱因之一。但是，临床医生必须考虑不同文化中被认为典型的各种悲伤反应，并且只有哀伤反应超出预期或无法更好地分类为延长哀伤障碍时才诊断为疾病。

在评估一个人时，心理健康专业人员必须确定适应反应是否与特定的压力源有关。他们还必须确定反应是否会导致患者明显的痛苦，或损害患者在社交场合、工作场合和/或其他区域的功能。

适应障碍的症状和体征 适应障碍的症状通常在压力事件后不久开始，不会超过压力源停止后 6 个月。 适应障碍有很多表现，常见的包括 情绪低落

焦虑

行为不当 大多数患者存在混合的症状，但有些患者可能只出现一个特别突出的症状（例如，身体攻击后感到紧张和抖动）。 自杀企图和自杀死亡的风险也有所增加。

适应障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 患者必须满足以下情况 在暴露于压力源的 3 个月内出现情绪或行为症状 症状必须具有临床意义，如下列一项或多项所示： 与压力源不成比例的明显痛苦（考虑文化和其他因素）

症状显著影响社会或职业功能 适应障碍经常与其他精神健康疾病一起发生，如强迫症 (OCD)、人格障碍或双相障碍。