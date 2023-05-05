行为障碍以重复的行为模式为特征，在这种行为中，其他人的基本权利被侵犯。

品行障碍患儿自私，对其他人的感受麻木，可能无内疚感地欺凌、损坏财产、说谎或偷窃。

医生的诊断基于儿童的行为史。

心理疗法可能有所帮助，但最有效的治疗可能是将患儿与问题环境隔离开，并提供组织严格的环境（如心理健康机构）。

儿童的正常行为各不相同。有些孩子的行为表现比其他孩子更好。仅当儿童反复且持续地以不适合其年龄的方式违反规则和他人权利时，才诊断为品行障碍。

品行障碍通常始于儿童期晚期或青春期早期，在男孩中比女孩中更为常见。

环境及遗传都会引起品行障碍。孩子父母常患有精神障碍，例如物质使用障碍、注意力缺陷/多动症、情绪障碍、精神分裂症或反社会人格障碍。但是，正常家庭的孩子也可能出现品行障碍。

品行障碍的症状 通常，患品行障碍的儿童具有以下特征： 他们自私。

他们与他人的关系不佳。

他们缺乏适当的内疚感。

他们对于他人的感情和幸福不敏感。

他们容易把其他人的行为误解为对他们的威胁，然后以攻击回应。

他们可能参与欺凌、威胁和频繁打斗。

他们可能对动物残忍。

他们可能会损坏财产，尤其是纵火。

他们可能不诚实或者加入偷窃。 品行障碍对男孩和女孩的影响往往不同。女孩可能不如男孩那么有身体攻击性。女孩通常会离家出走、撒谎，有时还会卖淫。男孩往往喜欢打架、偷窃和破坏。所有品行障碍患者都可能使用违禁物质。（另见青少年行为问题和物质使用障碍。） 严重违反规则是常见的，包括离家出走，经常从学校逃学。这类孩子很可能会使用违禁药物和难以维持学业。他们可能会出现自杀念头，必须认真对待以保护孩子的安全。 品行障碍的儿童可能还患有其他障碍，例如抑郁症、注意力缺陷／多动症或学习障碍。 大约三分之二的儿童会在成年期之前停止不恰当的行为。儿童品行障碍开始得越早，其行为就越可能持续下去。如果这种行为持续到成年，人们经常会遇到法律上的麻烦，长期侵犯他人权利，并经常被诊断出反社会人格障碍。一些此类成年人会出现情绪、焦虑或其他精神障碍。

品行障碍的诊断 去看医生或行为健康专家

描述孩子的行为（通常是父母或老师） 医生根据孩子的行为来诊断品行障碍。其症状或行为造成极大困扰，以致破坏人际关系、学校或工作中的日常活动。 也要考虑社会环境。在被战争分裂的地区、社会动荡的环境或其他高度紧张的环境中，作为对生活的适应，儿童的不当行为不是品行障碍。 医生还试图找出孩子可能患有的其他精神障碍或学习障碍。