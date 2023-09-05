人格障碍是精神健康疾病，指思维、认知、反应和情感关系的模式造成显著痛苦和/或损害患者的功能，它是一种长期存在、渗透在患者生活方方面面的模式。

人格障碍有 10 种类型，且每种类型都在自我形象方面、在回应他人和应激事件的模式上，具有各自特征性的问题。

如果一个人持久地以偏离现实的方式看待自己或他人，或行为方式虽然持续导致负面后果但仍坚持不改，则可诊断为人格障碍。

心理治疗可以帮助人们意识到自己在产生个人和人际问题方面的作用，并帮助他们改变导致这些困难的行为。

药物不能直接治疗人格障碍，但可能有助于减轻痛苦症状。

人格特质代表思维、认知、反应和建立关系的相对稳定的模式。例如，有些人倾向于感到沮丧或退缩。另一些人则倾向于外向和喜爱社交。

人格障碍可诊断为精神健康疾病，例如当患者的人格特质变得过于明显、僵化和适应不良时，患者在工作、学校和/或与他人交往时会出现问题。这种模式被称为适应不良，因为人们不能视情况需要而调整（适应）。适应不良模式随他们是多么严重以及他们可坚持多久而不同。这些社会适应不良可能会对人格障碍患者及其家人、朋友、同事和社交接触的其他人造成显著痛苦。通常，大多数人格特质低效或产生负面后果的患者会尝试改变他们的回应模式。相反地，有人格障碍的患者不会改变他们的回应模式，尽管这些模式是无效的重复而且产生消极的结果。

根据美国精神病学会的精神病诊断标准参考，《精神疾病诊断与统计手册》第五版文本修订版 (DSM-5-TR)，有 10 种人格障碍类型。

有时，当人们在某些时候表现出某些人格特质时，他们会认为自己或其他人患有人格障碍。人们可能会随意使用“偏执”或“边缘”等术语。然而，只有当人格障碍特征一致且符合特定的精神病标准时，才诊断为精神健康疾病。

约有 9% 的人患有人格障碍。总体上，人格障碍通常对男性和女性的影响是相当的，虽然有些类型的障碍对某个性别人群的影响超过对另一性别的影响。例如，反社会型人格障碍在男性中的出现率是女性的 3 倍。

对于大多数患人格障碍的人来说，人格障碍会导致中等程度的问题，但随着岁月增长而减少。然而，有些人有严重的、能够持续终生的社会和心理问题。

人格障碍通常在青春期晚期或成年早期变得明显，但可能会更早出现（儿童期）。该病持续时间差异很大。某些类型的人格障碍（如 反社会或边缘型）随着年龄的增长往往减轻或消退。其他类型（例如强迫型或分裂型）不太可能这样。有些患者可能会持续有症状，但严重程度变轻。

许多有人格障碍的人也有以下一种或多种精神健康疾病：

抑郁症或双相障碍及相关疾病

焦虑障碍

躯体症状障碍

物质使用障碍

喂食或进食障碍

如果患有人格障碍和其他这些精神健康疾病之一，会导致患者不太可能回应对任一精神健康疾病的治疗，从而使他们的预后恶化。

人格障碍的原因 人格障碍是基因和环境相互作用的结果。也就是说，有些人出生就有患人格障碍的遗传倾向，而且这种倾向此后会被环境因素抑制或增强，例如经历或压力源或幸福感。通常认为，基因和环境对人格障碍的发展具有同等促进作用。

人格障碍的类型 10 种人格障碍可以分为 3 个簇（A、B 和 C）。每簇中的各个类型共有某些基本的人格特质，而各种人格障碍又有着自己的突出特征。 A 簇障碍患者显得离奇或怪异。A 簇包括以下人格障碍，每个障碍都有其独特的特征： 偏执型：不信任和怀疑

分裂样：对他人不感兴趣

分裂型：离奇的或怪异的想法和行为 B 簇障碍患者的行为表现出戏剧性、情绪化或不稳定。B 簇包括以下人格障碍，每个障碍都有其独特的特征： 反社会型：不负社会责任，不顾别人，欺骗和操纵他人谋取私利

边缘型：内心空虚、害怕在关系中被抛弃、关系不稳定、情绪控制问题和冲动行为

表演型：寻求关注和戏剧性行为

自恋型：需要被推崇、缺乏共情以及自我价值膨胀（被称作“自大狂”） C 簇障碍患者表现出焦虑或恐惧。C 簇包括以下人格障碍，每个障碍都有其独特的特征： 回避型：由于害怕被拒绝而回避人际交往

依赖型：服从和依赖（由于需要被照顾）

强迫型：完美主义，僵化和顽固

人格障碍的症状 人格障碍主要涉及 自我身份和自我感的障碍： 有人格障碍的患者缺乏对自我清晰和稳定的定位。也就是说，他们对自己的看法随着所处环境和在一起的人而变化。例如，他们会在认为自己残忍或善良之间相互转换。或者，他们可能会在其价值观和目标方面不一致。例如，他们可能在教堂里是笃信宗教的，但在其他地方变得无礼和不尊重。自尊可能是不切实际的高或低。

人际关系： 人格障碍的患者很难与他人形成亲密、稳定的关系。他们可能对其他人没有感觉或情感上疏离，或者他们可能缺乏同理心。 人格障碍患者往往行为不一致，这令其家庭成员、朋友、同事和周围其他人（包括医疗保健专业人员）困惑和沮丧。他们的养育方式可能是多变的、情感脱离的、过度情绪化的、虐待的或不负责任的，有时会导致他们的孩子出现身体和/或情绪问题。 患有人格障碍的人在理解什么是合理的、安全的和可接受的对待他人方式和行为方式方面可能存在问题。 人格障碍患者通常不能觉察到在形成自身问题上自己所起的作用和他们的行为对其人际关系的影响。 你知道吗……

人格障碍的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生将基于 DSM-5-TR 中提供的每种障碍的人格特质（标准）列表来诊断某种特定人格障碍。 有些人格障碍患者对他们的行为感到痛苦，并积极寻求治疗。另一些则不觉得自己的行为有问题。因此，他们通常不会主动寻求帮助。然而，由于人格障碍患者的行为给他人带来麻烦，所以其朋友、家人或单位会替他们寻求帮助。 当他们寻求帮助，可能是因其他精神健康疾病（焦虑、抑郁或物质使用）或由其人格障碍造成的问题（如离婚、失业或孤独）寻求帮助——而不是人格障碍本身。当人们报告症状或问题，医生通常会问他们问题，以确定是否可能涉及人格障碍。例如，医生询问患者如何看待自己和他人，以及当人们对他们的行为反应消极时，他们会如何应对。人格障碍的诊断往往不足，因为一些更常见精神健康疾病的症状，如焦虑或抑郁，会掩盖任何潜在人格障碍的特征。 当患者有以下症状时，医生怀疑是人格障碍 持续以偏离实际情况的方式看待自己或别人

表现出不恰当的想法或行为模式，尽管有不良后果，当事人也不改变

对他们的行为和/或其后果感到苦恼，或因为他们的行为而不能充分发挥功能 不当的想法和行为可能涉及人们如何看待和理解自己和他人、如何与他人互动，和/或他们控制冲动的程度。只有当这些想法和行为持续存在（不只是偶尔），而且即使导致患者痛苦或日常生活困难，也继续这样做事，才被视为疾病。此外，对于人格障碍患者，这些想法和行为在青春期或成年早期开始，而不是在更大的年纪。 为了帮助明确诊断，医生通常会跟患者的朋友和家庭成员谈话，以获得补充信息。这非常有帮助，因为人们通常不知道自己在制造问题。