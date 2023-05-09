人格解体／现实感丧失障碍

人格解体／现实感丧失障碍是指持续或反复感到与自己的身体或精神活动发生脱离（人格解体），和／或感到与自己的周围环境发生脱离（现实感丧失）。

（另请参见分离性障碍概述。）

暂时的人格解体和／或现实感丧失很常见。约有半数的人在某个时刻曾出现过与自己（人格解体）或周围环境（现实解体）的脱离感。这种感觉常发生在

经历危及生命的事件后

服用某些药物后（如大麻、致幻剂、氯胺酮或亚甲二氧基甲基苯丙胺[摇头丸]）

过度疲劳后

被剥夺睡眠或感知觉刺激后（如在重症监护室内住院时）

人格解体或现实感丧失也可作为一种症状出现在许多其他精神健康疾病中，以及发生于癫痫等一般疾病中。

人格解体／现实感丧失在以下情况下被认为是一种障碍：

人格解体或现实感丧失自发产生（也即，并非由药物或其他精神健康疾病导致），且持续存在或反复出现。

症状对患者造成极大痛苦，使患者难以正常生活或工作。

人格解体／现实感丧失发生于大约 2% 的人群，在男女中的发病率相同。

该障碍可始于儿童早期或中期。它极少始于 40 岁以后。

人格解体／现实感丧失障碍的病因 人格解体／现实感丧失障碍常常发生于经历过重度创伤的人，包括： 儿童期受过精神虐待或忽视

生理虐待

亲身经历或亲眼目睹家庭暴力

父母患有重度障碍或精神疾病

亲人意外死亡 症状可由重度精神压力（例如，因为人际关系、经济方面或工作方面出现问题）、抑郁、焦虑或使用违禁药物诱发。然而，在 25% 到 50% 的案例中，引起应激的因素相对较小或无法找到应激因素。

人格解体／现实感丧失障碍的症状 人格解体／现实感丧失的症状可逐渐或突然开始。症状发作可持续数小时、数天或数周、数月、数年。每次发作可表现为人格解体或现实感丧失，也可两者均存在。 症状往往时重时轻。但当病情严重时，症状可保持相同的严重程度数年乃至数十年。 人格解体症状包括 感觉与自己的身体、精神、感受和／或感知觉发生脱离 患者可能会说感觉自己不真实或像个机器人，不能控制自己的言行。他们可能会感觉自己在情感或躯体上冷淡麻痹。他们可能会将自己形容成一个自己生活的旁观者或“行尸走肉”。 现实解体症状包括 感觉与周围环境发生脱离（人、物体或一切东西），看起来并不真实 患者感觉像是在梦中或迷雾中，或者感觉有一面玻璃墙或一层面纱将他们与周围环境分开。世界似乎没有生气、没有颜色或很虚假。世界在他们看来似乎扭曲。例如，物体显得很模糊或异常清晰，或者似乎很扁平，或者比实际尺寸大或小。声音似乎比实际声音大或小。时间似乎流逝得过慢或过快。 这些症状几乎总是导致严重不适。有些患者觉得它们不可忍受。焦虑和抑郁常会出现。很多患者害怕症状是由不可逆的脑损伤导致。很多患者担心自己是否真的存在，或反复确认自己的感知觉是否真实。 精神紧张、抑郁或焦虑加重、新的或过度刺激性的周围环境，以及缺乏睡眠可加重症状。 症状常持续存在。患者可能一直有症状，或者症状可能时有时无。 患者很难描述自己的症状，并且担心或认为自己将要发疯了。然而，患者始终都能意识到自己的脱离感并不真实，只不过是自己的感觉而已。正是这种意识将人格解体／现实感丧失与精神病区别开来。精神障碍患者，如精神分裂症患者，有与现实不符的想法，但他们并没有意识到这些想法不同于平常的想法。

人格解体／现实感丧失障碍的诊断 医生根据 《精神疾病诊断与统计手册》 第五版文本修订版 (DSM-5-TR) 中的特定诊断标准进行评估

有时要做检查以排除其他原因 医生基于症状怀疑此病： 患者有持续很长时间或重复发生的人格解体，现实解体，或两者兼有。

患者知道他们的分离体验并不真实。

患者对自己的行为感到非常痛苦，或因为这些症状无法正常工作生活。 医生会做体格检查，有时也做辅助检查以排除其他可导致类似症状的疾病，包括其他精神健康疾病、癫痫和物质滥用。辅助检查可包括磁共振成像 (MRI)、计算机断层扫描 (CT)、脑电图 (EEG)、血液和尿液违禁药物筛查。 心理测验和特殊的结构式访谈、问卷调查有助于医师对于疾病的诊断。

人格解体／现实感丧失障碍的治疗 心理治疗

有时使用抗焦虑药和抗抑郁药 人格解体／现实感丧失障碍可不经治疗，自行消失。只有当障碍持续存在、反复出现或导致痛苦时，才需要治疗。 各种心理治疗方法对某些人有效。人格解体／现实感丧失障碍常伴随其他精神疾病（如焦虑或抑郁）出现或由它们触发，这种情况需要治疗。对于触发症状或导致人格解体／现实感丧失障碍的精神创伤，也应予以治疗。 治疗方法可包括： 认知疗法 可帮助阻断对不真实存在感的强迫思考。

行为疗法 可帮助患者专注于其他事情，将他们从人格解体上引开。

接地疗法 则利用五种感觉（听觉、触觉、嗅觉、味觉和视觉）帮助患者更强烈地感知到自己和世界。例如，大声播放音乐，或在患者手心放一块冰。这些感觉难以忽视，使得患者在当下时刻感知到自己。

心理动力疗法 旨在帮助患者应对那些难以忍受的、感觉必须要与之脱离的冲突、负面感觉和经历。

实时追踪和标定解离与情绪（情感和想法的外在表达） 教导人们认识并确定他们的游离感。这种认知对某些患者有帮助。这种技术也帮助患者关注当下实际上正在发生的事情。 各种药物已被用于治疗人格解体/现实感丧失障碍，但尚未证实其有效。抗焦虑药和抗抑郁药有时有效，主要是通过缓解焦虑或抑郁，这些症状存在于许多人格解体/现实感丧失患者中。但是，抗焦虑药物也可增加人格解体或现实感丧失，因此医生会认真监测这些药物的使用情况。