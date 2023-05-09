附体型患者的各种身份易于被家人或其他观察者识别。患者以明显不同的方式说话和行动，就好像另一个人或被接管了一样。

在非附体型患者中，不同身份对观察者来说通常不那么明显，尽管患者可能会表现出行为和与他人关系的突然转变。此类型的分离性身份识别障碍患者并非表现为仿佛另一个人接管了身体，而是可能感觉与自己的多个方面发生脱离（称作人格解体），就好像他们在电影里看自己一样，或者好像他们在看另一个人。他们可突然思考、感觉、言说和做一些他们不能控制也似乎不属于他们的事情。他们的态度、意见和喜好（比如在食物、穿着或兴趣方面）可突然改变，然后又变回。其中一些症状，如食物偏好的变化，可以被其他人观察到。

他们可能觉得自己的身体好像变了（比如，变成一个小孩子或异性的身体），不是他们的了。他们有时不明原因地用第一人称复数（我们）或第三人称（他，她，他们）来称呼自己。

本病患者的一些人格能够了解个人的一些重要信息，而另一些人格却不了解。一些人格知道并与内心世界的另一种人格相互影响。例如，人格 A 了解人格 B，并且知道人格 B 所做的一切，仿佛在观察人格 B 一样；而 B 也许知道或不知道人格 A。其他的人格也许知道或不知人格 B，人格 B 也可能知道或不知道其他人格。人格的转换以及对其他人格的行为缺乏认识往往使患者的生活处于混乱状态。

由于患者的多个身份相互作用，患者可能会报告听到声音。这些声音可能是多个身份之间的内部对话，或直接针对患者，有时是评判患者的行为。多个声音可能会同时说话，让患者极为困惑。

分离性身份识别障碍患者也会出现不同身份、声音或记忆闯入日常生活的情况。例如，在工作时，一个愤怒的身份突然会朝同事或老板吼叫。