暴食性障碍是一种进食障碍，其特征是无法自控地进食异常大量的食物（暴食），但期间和之后并无减轻体重的尝试（催吐）。暴食后不会产生对过量进食的弥补行为——例如去除身体内过多的食物（清除行为）。
暴食性障碍在超重或肥胖者中更常见。
暴食性障碍患者短时间内摄入大量食物后并不进行催吐，常为其暴食行为而烦恼。
诊断依据于患者对其异常行为的描述。
治疗目的是帮助患者控制暴食，包括使用认知行为治疗、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药）和兴奋剂。
减肥项目、某些减肥药物和兴奋剂可以帮助控制体重。
总体而言，约有 3.5% 的女性和 2% 的男性患有暴食性障碍。但该障碍随着体重的增加而更常见。在某些减重课程中，30% 或更多的肥胖者存在此障碍。
多数暴食性障碍患者存在超重或肥胖，而该障碍又导致他们摄入过量卡路里。与此相反，神经性贪食症患者体重正常，而神经性厌食症患者消瘦。本病患者的年龄比神经性厌食症或神经性贪食症高，近半数为男性。
您知道吗？
暴食性障碍的症状
一次暴食期间，患者摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。在暴食过程中和暴食后，患者感觉自己好像失去控制，并感到痛苦。暴食性障碍患者不会通过清除（使自己呕吐、滥用泻药、利尿剂或灌肠）、过度锻炼或禁食来弥补暴食。与持续过度进食不同，暴食呈阵发性。
暴食性障碍患者还可能做以下事情：
进食速度较正常人增快
过度进食直到感到胃部不适
非饥饿状态下进食大量食物
因对自己的行为感到羞愧，常独自就餐
暴食后常感到自责、抑郁或自罪
暴食性障碍患者常为其暴食行为而烦恼，特别是当他们正在努力减肥时。患者比正常人更容易出现抑郁或焦虑。此外，肥胖的暴食性障碍患者相比非暴食者更容易过度关注体型、体重或两者皆有。
暴食性障碍的诊断
医师的评估
医生根据以下情况诊断暴食性障碍
患者报告称每周暴食至少一次，至少持续 3 个月。
暴食伴随对进食的失控感。
患者存在典型的症状和行为。
暴食性障碍的治疗
心理治疗
某些抗抑郁药和兴奋剂
可采用减肥药和抑制食欲的药物
自助小组和传统减肥项目可能有效
其他的治疗方法还包括：
认知行为疗法从长远来讲有助于控制暴食，但对体重影响甚微。
人际心理治疗的效果等同于认知行为治疗，但对体重也同样效果甚微。
兴奋剂（例如用于治疗注意力缺陷/多动症 [ADHD] 的药物）和氟西汀等选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（一种抗抑郁药）可以帮助患者短时间停止暴食，并可能使体重减轻。
减肥药（如奥利司他）或食欲抑制剂（如托吡酯）可能有助于减轻体重。
与“匿名戒酒自助会”类似的自助团体（如匿名暴食和食物成瘾自助会）分布广泛，但作用仍不确定。
传统的行为减肥项目可帮助患者减肥并短时间停止暴食，但患者往往会重新开始暴食。
可采用针对重度肥胖的手术治疗，但其对暴食的作用仍不清楚。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国进食障碍帮助协会 (NEDA)：大型非营利组织，提供在线筛选工具、帮助热线、论坛和各种支持团体（部分为虚拟团体）
美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 (ANAD)：为医疗卫生专业人士提供课程和培训，以及同伴支持团体、自我帮助和其他服务
国家精神卫生研究所 (NIMH)，进食障碍：进食障碍信息的数据交换中心，包括患病率、手册和资料页（也提供西班牙语）、教育和宣传运动，以及相关临床试验信息