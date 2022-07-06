已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 9月 2022

暴食性障碍是一种进食障碍，其特征是无法自控地进食异常大量的食物（暴食），但期间和之后并无减轻体重的尝试（催吐）。暴食后不会产生对过量进食的弥补行为——例如去除身体内过多的食物（清除行为）。

暴食性障碍在超重或肥胖者中更常见。

暴食性障碍患者短时间内摄入大量食物后并不进行催吐，常为其暴食行为而烦恼。

诊断依据于患者对其异常行为的描述。

治疗目的是帮助患者控制暴食，包括使用认知行为治疗、选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药）和兴奋剂。

减肥项目、某些减肥药物和兴奋剂可以帮助控制体重。

总体而言，约有 3.5% 的女性和 2% 的男性患有暴食性障碍。但该障碍随着体重的增加而更常见。在某些减重课程中，30% 或更多的肥胖者存在此障碍。

多数暴食性障碍患者存在超重或肥胖，而该障碍又导致他们摄入过量卡路里。与此相反，神经性贪食症患者体重正常，而神经性厌食症患者消瘦。本病患者的年龄比神经性厌食症或神经性贪食症高，近半数为男性。

您知道吗？

暴食性障碍的症状 一次暴食期间，患者摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。在暴食过程中和暴食后，患者感觉自己好像失去控制，并感到痛苦。暴食性障碍患者不会通过清除（使自己呕吐、滥用泻药、利尿剂或灌肠）、过度锻炼或禁食来弥补暴食。与持续过度进食不同，暴食呈阵发性。 暴食性障碍患者还可能做以下事情： 进食速度较正常人增快

过度进食直到感到胃部不适

非饥饿状态下进食大量食物

因对自己的行为感到羞愧，常独自就餐

暴食后常感到自责、抑郁或自罪 暴食性障碍患者常为其暴食行为而烦恼，特别是当他们正在努力减肥时。患者比正常人更容易出现抑郁或焦虑。此外，肥胖的暴食性障碍患者相比非暴食者更容易过度关注体型、体重或两者皆有。

暴食性障碍的诊断 医师的评估 医生根据以下情况诊断暴食性障碍 患者报告称每周暴食至少一次，至少持续 3 个月。

暴食伴随对进食的失控感。

患者存在典型的症状和行为。