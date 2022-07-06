神经性贪食症患者有反复发作的暴食行为。也即，他们摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。

精神紧张常会触发暴食行为，通常在私底下进行。暴食伴有失控感，通常包括不饥饿时进食以及吃到身体不适为止。

患者常进食高脂肪的甜食，如冰激凌和蛋糕。每次暴食的摄入量不尽相同，有时可达到上千卡路里。暴食发作频繁时可达到每天数次。

您知道吗？

为了对抗过多食物带来的后果，患者常通过以下方式弥补：

清除——例如，使自己呕吐（自我催吐）或服用泻药或利尿剂（导致肾脏排泄更多水的药物）

严格控制进食或禁食

过度锻炼

以上任意组合

有些患者用利尿剂来治疗浮肿。

不同于神经性厌食症者，神经性贪食症患者的体重常在正常范围波动。神经性厌食症患者很少有超重或肥胖问题。

不同于暴食性障碍，神经性贪食症患者尝试通过清除或其他方式来补偿过度饮食。

自我诱发呕吐会引起牙釉质腐蚀、使颊部唾液腺（腮腺）肿大和食管炎症。呕吐可能使血钾水平降低，导致心律失常。有报道多次服用大量催吐剂来诱发呕吐可引发心律失常、进而导致猝死。少数情况下，在暴食或清除期间，可能会发生胃破裂或食管撕裂，从而导致危及生命的并发症。

神经性贪食症患者过度关注自己的体重和体形，并根据自己的体重和体形来评判自己。他们的自尊在很大程度上取决于他们的体重和体形。

与神经性厌食症相比，神经性贪食症患者能意识到自己行为异常，并自觉懊悔和自罪。他们比厌食症者更有可能向医生或知己倾诉自己的问题。一般而言，神经性贪食症患者更外向。他们也更容易出现冲动行为、药物或酒精滥用以及抑郁。他们担心自己的体重，对参加社交活动充满焦虑。