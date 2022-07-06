神经性贪食症是一种进食障碍，其特征是反复快速地摄入大量食物（暴食），然后再对过度进食进行弥补（例如，清除食物、禁食或锻炼）。
患者进食大量食物，然后再通过使自己呕吐、服用泻药、节食、禁食或剧烈锻炼等方法来进行弥补。
当一个人过度关注自己的体重，且体重波动明显时，应高度怀疑本病。
认知-行为疗法，5-羟色胺再摄取抑制剂（一类抗抑郁药），或两者联用。
同神经性厌食症一样，神经性贪食症也受遗传和社会因素的影响。和神经性厌食症的另一个相似点是，神经性贪食症患者多为过于关注自己的体形和体重的年轻女性。
神经性贪食症主要发生于青少年和年轻成年人。在一定年份内，约有 1/100 的年轻女性患有神经性贪食症。此病在男性中的患病率少很多。
神经性贪食症的症状
神经性贪食症患者有反复发作的暴食行为。也即，他们摄入大量食物，远远超出多数人在同等时间同等情形下所摄入的食物量。环境和文化很重要，因为平时用餐的过量标准与节假日用餐的过量标准可能不同。
精神紧张常会触发暴食行为，通常在私底下进行。暴食伴有失控感，通常包括不饥饿时进食以及吃到身体不适为止。
患者常进食高脂肪的甜食，如冰激凌和蛋糕。每次暴食的摄入量不尽相同，有时可达到上千卡路里。暴食发作频繁时可达到每天数次。
您知道吗？
为了对抗过多食物带来的后果，患者常通过以下方式弥补：
清除——例如，使自己呕吐（自我催吐）或服用泻药或利尿剂（导致肾脏排泄更多水的药物）
严格控制进食或禁食
过度锻炼
以上任意组合
有些患者用利尿剂来治疗浮肿。
不同于神经性厌食症者，神经性贪食症患者的体重常在正常范围波动。神经性厌食症患者很少有超重或肥胖问题。
不同于暴食性障碍，神经性贪食症患者尝试通过清除或其他方式来补偿过度饮食。
自我诱发呕吐会引起牙釉质腐蚀、使颊部唾液腺（腮腺）肿大和食管炎症。呕吐可能使血钾水平降低，导致心律失常。有报道多次服用大量催吐剂来诱发呕吐可引发心律失常、进而导致猝死。少数情况下，在暴食或清除期间，可能会发生胃破裂或食管撕裂，从而导致危及生命的并发症。
神经性贪食症患者过度关注自己的体重和体形，并根据自己的体重和体形来评判自己。他们的自尊在很大程度上取决于他们的体重和体形。
与神经性厌食症相比，神经性贪食症患者能意识到自己行为异常，并自觉懊悔和自罪。他们比厌食症者更有可能向医生或知己倾诉自己的问题。一般而言，神经性贪食症患者更外向。他们也更容易出现冲动行为、药物或酒精滥用以及抑郁。他们担心自己的体重，对参加社交活动充满焦虑。
神经性贪食症的诊断
医师的评估
当患者做以下行为，尤其是年轻女性时，医生会诊断神经性贪食症：
报告称每周暴食至少一次，至少持续 3 个月
暴食期间和之后感觉失控
通过清除（例如，使自己呕吐或使用泻药）、禁食或过度运动来补偿暴食
表达对体重增加的显著担忧，很大程度上基于体重和体形判断自我形象
医生还会检查其他支持神经性贪食症诊断的线索：
体重波动幅度大，尤其是如果有提示过度使用泻药的线索（如腹泻和腹部痉挛）
双颊唾液腺肿大
用手指自我催吐时造成的指关节划痕
胃酸造成的牙釉质腐蚀
血液化验显示低血钾
神经性贪食症的治疗
心理治疗
某些抗抑郁药物
治疗神经性贪食症可采用认知行为治疗、人际心理治疗和药物治疗。
认知行为治疗是常用的治疗。治疗目标为
激励患者改变自己的行为
建立并维持正常灵活的进食方式
减少对体重和体形的关注
患者可与治疗师每周见面 1-2 次，持续 4-5 个月，共见面 16-20 次，可采取一对一形式，也可采取小组治疗形式。认知行为治疗可帮助大约 30-50% 的暴食症患者消除暴食/清除行为。其余很多患者也可出现改善，但其他患者要么退出治疗，要么没有效果。那些出现改善的患者通常会保持改善。
人际心理治疗是认知行为治疗的一种替代治疗，可在后者无法提供时采取。它可以帮助患者找出和纠正导致其进食障碍的人际关系问题。该治疗并不告诉患者如何改变，也不诠释他们的行为，也不直接应对进食障碍。
抗抑郁药选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂可减少暴食和呕吐的发生频率，但其长期效果尚不明确。这些药物也可有效治疗神经性贪食症患者常出现的焦虑和抑郁症状。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国进食障碍帮助协会 (NEDA)：大型非营利组织，提供在线筛选工具、帮助热线、论坛和各种支持团体（部分为虚拟团体）
美国国家神经性厌食症和相关疾病协会 (ANAD)：为医疗卫生专业人士提供课程和培训，以及同伴支持团体、自我帮助和其他服务
国家精神卫生研究所 (NIMH)，进食障碍：进食障碍信息的数据交换中心，包括患病率、手册和资料页（也提供西班牙语）、教育和宣传运动，以及相关临床试验信息