胃石是由部分消化或未消化的物质卡在胃或肠道内形成的紧密压实的聚集物。

大量未消化物质可卡在胃内。

大多数胃石不引起症状。

诊断依据是 X 光检查、其他影像学检查以及使用内镜目视检查消化道的结果。

大多数胃石需用器械或吞咽的药剂破碎，或者通过内镜或手术取出。

胃是部分消化或未消化的坚硬食块（称为胃石）经常聚集的部位。胃石不能通过消化道内的狭窄开口或空腔，因此会被卡住。胃石最常聚集在胃部，但有时也会聚集在消化道的其他部位。直径大于 ¾ 英寸（约 2 厘米）的胃石很少能从胃排出，因为胃内容物必须穿过胃的狭窄开口（幽门括约肌）才能进入小肠第一段（十二指肠）。

胃石有若干类型。胃石根据其成分分类：

植物性胃石 最常见，由不易消化的果蔬类物质构成，如纤维、外皮和种子。

柿石 是一种植物性胃石，由柿子形成。

毛团 由部分消化的毛发构成。

药物性胃石 由硬化的药物块（如抗酸剂）构成。

乳源性胃石由牛奶蛋白构成，可发生于吃奶婴儿中。

植物性胃石 隐藏详情 此图片显示在糖尿病性胃轻瘫患者体内发现的植物性胃石。 图片由 David M. Martin 医学博士提供。

胃石也可由各种其他物质构成，包括卫生纸和聚苯乙烯泡沫产品（如杯子）。

胃石的危险因素 食物或其他物质在任何人（包括儿童）体内均可能发生聚集，但更有可能发生在有特定危险因素的人群中。 一般危险因素包括 接受过消化道手术，特别是涉及切除部分胃或肠的手术（例如，手术治疗消化性溃疡病和手术治疗肥胖症）

阻碍胃正常排空食物的疾病（例如，糖尿病、某些 自身免疫性疾病和混合性结缔组织病）

服用某些减缓胃收缩的药物 老年人更常见的危险因素包括 牙齿缺失

假牙贴合效果差

不能彻底嚼碎食物

胃酸水平低（胃酸过少症） 毛团最常见于有精神健康障碍并咀嚼和吞咽自己头发的年轻女性。

胃石的症状 大多数胃石不会完全阻塞消化道，因此没有症状。但是，人们在摄入正常量的食物后可能会感觉非常饱，可能会恶心、呕吐和疼痛。患者也可能食欲不振、体重减轻。 胃石的并发症 有时，胃石可以破坏消化道黏膜并导致出血，这可能会使大便带血（参见消化道出血）。 如果胃石部分或完全阻塞胃、小肠或（在罕见情况下）大肠，可引起痉挛、腹胀、食欲不振、恶心和呕吐（参见肠梗阻）。有时，胃石会引起肠套叠（肠道的一段套入另一段中，很像望远镜套筒），导致肠道阻塞。如果不治疗，肠套叠有时会造成部分肠组织坏死。 罕见情况下，胃石也会引起消化道穿孔。穿孔可使食物、消化液或肠内容物（包括粪便）渗漏到腹部。这类穿孔可引起 腹膜炎（腹膜腔 [腹腔] 发炎），因此属于医疗急症。

胃石的诊断 影像学检查

内镜检查 胃石一般可在影像学检查中观察到，例如腹部 X 光检查、计算机断层扫描 (CT) 和超声检查。 通常会做内镜检查（使用称为内镜的一根柔性观察导管目视检查消化道），以确诊胃石并排除肿瘤病因。做内镜检查时，医生可能会取出一块胃石，然后在显微镜下检查其成分（如毛发或植物性物质）。医生可能尝试将胃石破碎，并在内镜检查期间取出。