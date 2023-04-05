胃石是由部分消化或未消化的物质卡在胃或肠道内形成的紧密压实的聚集物。
大量未消化物质可卡在胃内。
大多数胃石不引起症状。
诊断依据是 X 光检查、其他影像学检查以及使用内镜目视检查消化道的结果。
大多数胃石需用器械或吞咽的药剂破碎，或者通过内镜或手术取出。
胃是部分消化或未消化的坚硬食块（称为胃石）经常聚集的部位。胃石不能通过消化道内的狭窄开口或空腔，因此会被卡住。胃石最常聚集在胃部，但有时也会聚集在消化道的其他部位。直径大于 ¾ 英寸（约 2 厘米）的胃石很少能从胃排出，因为胃内容物必须穿过胃的狭窄开口（幽门括约肌）才能进入小肠第一段（十二指肠）。
胃石有若干类型。胃石根据其成分分类：
植物性胃石最常见，由不易消化的果蔬类物质构成，如纤维、外皮和种子。
柿石是一种植物性胃石，由柿子形成。
毛团由部分消化的毛发构成。
药物性胃石由硬化的药物块（如抗酸剂）构成。
乳源性胃石由牛奶蛋白构成，可发生于吃奶婴儿中。
胃石也可由各种其他物质构成，包括卫生纸和聚苯乙烯泡沫产品（如杯子）。
胃石的危险因素
食物或其他物质在任何人（包括儿童）体内均可能发生聚集，但更有可能发生在有特定危险因素的人群中。
一般危险因素包括
接受过消化道手术，特别是涉及切除部分胃或肠的手术（例如，手术治疗消化性溃疡病和手术治疗肥胖症）
服用某些减缓胃收缩的药物
老年人更常见的危险因素包括
牙齿缺失
假牙贴合效果差
不能彻底嚼碎食物
胃酸水平低（胃酸过少症）
毛团最常见于有精神健康障碍并咀嚼和吞咽自己头发的年轻女性。
胃石的症状
大多数胃石不会完全阻塞消化道，因此没有症状。但是，人们在摄入正常量的食物后可能会感觉非常饱，可能会恶心、呕吐和疼痛。患者也可能食欲不振、体重减轻。
胃石的并发症
胃石的诊断
胃石的治疗
采取措施溶解胃石
内镜检查
有时需要进行手术
为了帮助破碎和溶解胃石，医生可能会让有轻度症状的患者喝可乐或服用纤维素酶。纤维素酶溶于水中，口服 2 至 5 天。医生也可能会给予另一种口服药物，称为甲氧氯普胺。这种药物可刺激内容物移动通过胃肠。
如果胃石不溶解，或患者有中度至重度症状，那么医生会尝试在内镜下取出胃石。
有时，医生会在内镜下使用活检钳、激光或其他器械碎石，从而使胃石更容易排出或被取出。
像石头一样坚硬的胃石（如柿子构成的胃石）通常需要手术取出。