恋物癖是指将非生命物体（迷恋物）作为唤起性兴奋的首选方式。如果恋物癖者从对非生命物体的使用或对非生殖部位（如足部）的专注中获得反复、强烈的性兴奋，但这种性兴奋给恋物癖者带来显著痛苦，严重影响其日常功能，或伤及或可能伤及其他人时，即视为恋物症。

恋物癖是性变态的一种。

恋物癖者可通过多种方式获得性刺激和性满足，比如：

穿另一个人的内衣

穿着或佩戴橡胶或皮革

抱住、摩擦或闻一些物体，比如高跟鞋

如果性唤起主要来自于穿着异性服装（即异装）而不是以某种其他方式使用服装，则该性变态被视为异装癖。

恋物癖患者离开迷恋对象可能无法正常发挥性功能。迷恋物可取代与伴侣的正常性活动，也可在伴侣的同意之下融入到性活动中。对迷恋物的需求可能会非常强烈和无法控制，以至于完全支配乃至破坏一个人的正常生活。但大多数恋物癖者的行为达不到恋物症的诊断标准，因为它们不导致显著痛苦，不妨碍日常功能，也不伤及他人。