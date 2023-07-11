异装癖会在穿着异性服装的过程中获得反复的、强烈的性冲动。异装症是指异装癖给异装者造成显著痛苦，或到达严重妨碍其日常功能的地步。

大多数异装癖者不存在精神障碍。可以说他们有异装癖，而不是异装症。

只有当一个人因想要穿异性服装或因穿异性服装的时间和费用干扰了生活的其他方面而感到非常痛苦或无法维持正常的功能时，医生才会诊断异装症。

此病没有可靠的有效药物，但心理治疗（如需要）可帮助异装者接受自己，并控制那些可引发问题的行为。

异装癖是恋物癖的一种表现形式（迷恋物为衣服），而恋物癖是性变态最极端的一种。异装癖（穿着异性服装）是指男性喜欢穿女性服装，或女性喜欢穿男性服装，其中后者远比前者少见。这可能是因为女性被认为符合性别的服装范围更广。但是，他们内心并不认为自己是异性，也不希望改变性别，这一点不同于重度性别焦虑症患者。不过，男性变装者在精神压力大或经历某种损失时可能会感到性别焦虑。

变装者这个词通常用于指代异装癖者。异装癖者是一个不太容易被接受的词，被认为具有冒犯性。异装行为本身不被视为心理障碍。异性恋和同性恋男性中都有异装行为，而女性要少见得多。穿着通常与不同出生性别相关的服装的非二元性别者通常不会为了性唤起而“异装”。

喜欢穿女性服装的异性恋男性一般从童年晚期开始出现此类行为。此行为（至少在最初时）会伴随强烈的性兴奋。

不过，变装者可能会出于性刺激以外的原因穿着异性服装，比如为了减轻焦虑，缓解紧张，或者，男性变装者为了体验自己男性性格中的女性成分而异装。

有些仅在少年时有异装行为的男性到了晚年（有时是在 50 或 60 多岁时）开始出现性别焦虑。他们可能会通过激素治疗和生殖器（性别确认）手术设法改变自己的身体。

如果伴侣配合的话，变装行为可能不会伤害配偶双方的性关系。在这种情况下，变装男性可在获得伴侣的同意后，部分或全部穿戴女性服装参与性活动。

如果伴侣不配合，变装者可能会对自己的变装欲望感到焦虑、抑郁、自责和羞耻。受这些情绪的影响，这些男性通常会清除掉衣柜内的女性服装。这种清除可能伴随更多的循环：积累女性衣物、假发和化妆品，有更多的内疚和羞耻感，然后进行更多清除。

异装症的诊断 医生根据标准精神病诊断标准进行评估 医生根据以下情况诊断异装症 患者反复而强烈地对异装产生欲望，通过幻想、激烈的冲动或行为表现出来。

患者因此感到非常痛苦或者功能受损（在工作中，在家中或在与朋友的交往中）。

此情况已有 6 个月或更长的时间。 大多数变装者不存在异装症。 在诊断异装症时，医生会明确患者是否有迷恋物或幻想变性性兴奋（男性通过自己是女性的想法或形象唤起性欲）。