儿童和青少年精神障碍概述

几种重要的精神障碍，例如抑郁症、焦虑症和进食障碍通常在儿童期和青春期开始发病。孤独症等一些疾病仅始于儿童期。

精神分裂症和相关的精神障碍（有时称为精神疾病）在儿童期较为少见。当它们发生时，通常会在青春期中期到成人期早期（一个人 30 多岁时）的任何时候开始。

多达 20% 的儿童和青少年可能患有可诊断的精神障碍，并且可导致某种类型的损伤。被诊断患有精神障碍的风险随着年龄增长而增加。据估计，约 30% 的 13 至 17 岁青少年符合两种或以上精神障碍的标准。环境压力源（如 COVID-19 疫情）可能会破坏重要的习惯和关系，使原本其他方面有韧性的儿童和青少年更容易遭受精神障碍的影响。

除了少数例外，精神健康障碍的症状往往类似于每个孩子所经历的情感，如悲伤、愤怒、怀疑、兴奋、退缩和孤独。精神障碍与正常情感的不同在于程度，情感变得如此强大，以至于不堪重负并干扰正常生活活动，或导致孩子遭受痛苦。因此，医师用临床标准和判断来确定什么时候特殊的想法和情绪不再是儿童期经历的正常组成部分，而是变成了一种疾病。

你知道吗……

除了情绪障碍（如抑郁、焦虑）和进食障碍之外，还有其他类型的行为健康问题。破坏性行为疾病主要会影响行为表现。相关行为并非故意捣乱，但可能会打扰别人，包括老师、同学和家庭成员。这些疾病包括

神经发育障碍会影响儿童的精神健康和全面发育。这些疾病包括

自闭症谱系障碍包含了以下问题的若干组合：社会关系受损、兴趣爱好范围有限、语言发育与语言使用异常，在某些情况下还包括智力障碍。雷特综合征是一种遗传性疾病，会引起一些类似症状，包括社交技巧和沟通困难。