口腔中的颜色变化和斑点

口腔颜色改变可能由以下原因引起：

全身（系统性）疾病

口腔疾病

可能导致口腔颜色改变的全身疾病包括：

贫血（低血细胞计数）可能会导致口腔粘膜呈苍白色，而非正常健康的微红色。

麻疹是一种病毒性疾病，可导致两颊内侧形成斑点。这些斑点称为 Koplik 斑点，像是被红圈包围的微小灰白色颗粒。

艾迪生病及某些癌症（如恶性黑素瘤）可引起深色改变。

在艾滋病患者中，由卡波西肉瘤引起的紫色斑块可能会出现在腭部上。

腭部（口腔顶部）的红色小斑点（称为瘀点）可能是发生血液疾病或传染性单核细胞增多症的一个征象。

导致颜色变化的口腔疾病可能代表存在问题，但并非一定如此。例如，白色区域可能出现在嘴中的任何地方，通常只是可以被擦去的食物残渣。白色区域也可能是由于颊部咬伤或在牙齿或牙齿填充物的锋利部分上摩擦颊部或舌头而引起的。有许多疾病都可能导致出现白色区域（例如酵母菌感染 [念珠菌病]）、白色厚褶皱（一种被称为白色海绵痣的遗传性疾病）、沿着牙齿对面的颊内侧延伸的白线（颊白线），或者脸颊内侧灰白色区域（白色水肿）。

持续性白色区域可能是口腔癌的早期征象之一，因此应始终由牙医或医生进行评估。持续性红色区域（称为红斑）也可能是发生口腔癌的一个征象。

口腔颜色变化的示例包括：