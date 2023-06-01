麻疹是一种具有高度传染性的病毒感染，会导致各种感冒样症状和特征性皮疹。

麻疹由病毒引起。

症状包括发热、流鼻涕、咳嗽、眼睛发红和发痒的红斑。

诊断基于典型症状和特征性皮疹。

治疗的目的是缓解症状。

尽管大多数儿童都会康复，但麻疹可能致死或导致脑损伤。

常规的疫苗接种可以预防感染。

在广泛进行麻疹疫苗接种之前，麻疹流行病每 2 或 3 年发生一次，尤其在学龄前和学龄儿童中。在其他年份会发生小范围局部性暴发流行。

在某些国家/地区麻疹仍常见。每年在世界范围内，麻疹感染约 1,000 万人，并导致约 134,000 人死亡，主要是儿童。

在美国，由于常规儿童疫苗接种，麻疹并不常见。从 2000 年至 2010 年，每年美国疾病控制与预防中心 (CDC) 仅接获平均 63 例麻疹病例报告。然而，2019 年，CDC 接获 1,274 例麻疹病例。这是自 1992 年以来报告的最高数字。这种增加主要是由于未接种疫苗的人在麻疹更常见国家/地区感染后旅居美国引起的。

2020 年，在新型冠状病毒感染 (COVID-19) 全球大流行期间，美国仅报告了 13 例麻疹病例。2022 年，报告了 121 例病例。

麻疹感染更容易在许多人密集生活的社区传播，如大学校园或其他紧密联系的社区。缺乏儿童期常规疫苗接种也会导致疫苗本可以预防的疾病增加。

患过麻疹或接种过麻疹疫苗的母亲可以把免疫力（以抗体的形式）传给她的孩子。这种免疫力差不多能维持一年。但是，此后儿童对麻疹高度易感，除非接受了疫苗接种。患过麻疹的人会出现免疫力，通常不会再次感染。

人们通过吸入随空气传播的感染者咳出的飞沫感染麻疹。大多数没有麻疹免疫力的人会在接触麻疹患者后出现感染。传染期从出疹前 4 天持续到皮疹出现后 4 天。

麻疹 视频

麻疹的症状 在感染后约 7 至 14 天开始出现麻疹症状。感染的儿童首先出现发热、流涕、干咳和眼睛发红。有时出现畏光。皮疹开始前，口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为白色或青白色（科氏斑）。这些白色或青白色中心可能类似于沙粒。然后儿童出现咽喉痛。 科氏斑 隐藏详情 科氏斑是发亮的红色斑点，中心为白色或青白色，外观可能类似沙粒。它们可在麻疹患者口腔的任何部位发生。 感谢美国疾病控制与预防中心公共卫生图像库提供的图像。 在症状开始后 3 至 5 天出现有轻度痒感的皮疹。皮疹开始于面部耳前、耳下和颈侧，看起来为不规则、平坦、红色区域，并很快凸起。皮疹在 1 至 2 天内蔓延至躯干、手臂、手掌、腿和足底，此时面部皮疹开始变淡。 麻疹皮疹 隐藏详情 此图片显示了由麻疹引发的皮疹。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 在麻疹的极期，患儿感觉非常不适，并出现眼部炎症（结膜炎），皮疹广泛，体温可能超过 104° F (40° C)。3 至 5 天以后体温下降，患儿自觉好转，皮疹迅速消退。皮疹变成褐色，然后皮肤脱皮。 麻疹并发症 脑部感染（见脑炎）在麻疹患儿中的发生率约为 1/1,000。如果发生脑炎，通常在皮疹出现后 2 天至 2 周开始出现高烧、头痛、癫痫发作和昏迷。脑炎的病程可以很短，1 周左右即可恢复，也可以很长，最终导致脑损伤或死亡。 由肺部麻疹感染导致的肺炎的发生率约为 5%。在婴儿麻疹的致命病例中，肺炎通常是死亡原因。 麻疹感染消退后，可能发生出血过多，原因是此时患者的血小板水平下降（血小板减少）。患者通常出现皮肤瘀青和轻度出血，但出血偶尔会比较严重。 感染期间可能会发生暂时性肝脏炎症（肝炎）和腹泻。 亚急性硬化性全脑炎是一种罕见的麻疹并发症，通常在持续数年的进行性脑退化中引起脑损伤和死亡。

麻疹诊断 医师的评估 麻疹诊断基于典型感冒样症状、科氏斑和特征性皮疹。 进行血液检测以识别病毒的主要目的是为公共健康而记录病例，以便卫生官员可以设法控制疫情暴发并限制其进一步传播。

麻疹治疗 维生素 A

退热药物 住院的感染者应被安排在专门的病房，并在生病期间与其他人隔离。不住院的感染者在生病期间应严格限制与他人的接触。 医生向患有麻疹的儿童给予维生素 A，因为在维生素 A 缺乏症较为普遍的国家/地区，维生素 A 已被证明可以减少麻疹导致的死亡和严重疾病例数。 麻疹患儿要保持温暖和舒适。 可以用对乙酰氨基酚和布洛芬退热。

麻疹的预后 在健康、营养良好的儿童中，麻疹通常并不严重。然而，即使在美国，感染麻疹的儿童死亡率也约为 1/1,000 至 2/1,000。在医疗服务不充足的国家/地区，这一儿童死亡率要高得多。营养不足和维生素 A 缺乏症可能增加麻疹感染者的死亡风险。 在世界范围内，每年约有 134,000 人死于麻疹，主要是肺炎或脑炎并发症。