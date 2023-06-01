麻疹是一种具有高度传染性的病毒感染，会导致各种感冒样症状和特征性皮疹。
麻疹由病毒引起。
症状包括发热、流鼻涕、咳嗽、眼睛发红和发痒的红斑。
诊断基于典型症状和特征性皮疹。
治疗的目的是缓解症状。
尽管大多数儿童都会康复，但麻疹可能致死或导致脑损伤。
常规的疫苗接种可以预防感染。
在广泛进行麻疹疫苗接种之前，麻疹流行病每 2 或 3 年发生一次，尤其在学龄前和学龄儿童中。在其他年份会发生小范围局部性暴发流行。
在某些国家/地区麻疹仍常见。每年在世界范围内，麻疹感染约 1,000 万人，并导致约 134,000 人死亡，主要是儿童。
在美国，由于常规儿童疫苗接种，麻疹并不常见。从 2000 年至 2010 年，每年美国疾病控制与预防中心 (CDC) 仅接获平均 63 例麻疹病例报告。然而，2019 年，CDC 接获 1,274 例麻疹病例。这是自 1992 年以来报告的最高数字。这种增加主要是由于未接种疫苗的人在麻疹更常见国家/地区感染后旅居美国引起的。
2020 年，在新型冠状病毒感染 (COVID-19) 全球大流行期间，美国仅报告了 13 例麻疹病例。2022 年，报告了 121 例病例。
麻疹感染更容易在许多人密集生活的社区传播，如大学校园或其他紧密联系的社区。缺乏儿童期常规疫苗接种也会导致疫苗本可以预防的疾病增加。
患过麻疹或接种过麻疹疫苗的母亲可以把免疫力（以抗体的形式）传给她的孩子。这种免疫力差不多能维持一年。但是，此后儿童对麻疹高度易感，除非接受了疫苗接种。患过麻疹的人会出现免疫力，通常不会再次感染。
人们通过吸入随空气传播的感染者咳出的飞沫感染麻疹。大多数没有麻疹免疫力的人会在接触麻疹患者后出现感染。传染期从出疹前 4 天持续到皮疹出现后 4 天。
麻疹的症状
在感染后约 7 至 14 天开始出现麻疹症状。感染的儿童首先出现发热、流涕、干咳和眼睛发红。有时出现畏光。皮疹开始前，口腔内可能出现发亮的红色小斑点，中心为白色或青白色（科氏斑）。这些白色或青白色中心可能类似于沙粒。然后儿童出现咽喉痛。
在症状开始后 3 至 5 天出现有轻度痒感的皮疹。皮疹开始于面部耳前、耳下和颈侧，看起来为不规则、平坦、红色区域，并很快凸起。皮疹在 1 至 2 天内蔓延至躯干、手臂、手掌、腿和足底，此时面部皮疹开始变淡。
在麻疹的极期，患儿感觉非常不适，并出现眼部炎症（结膜炎），皮疹广泛，体温可能超过 104° F (40° C)。3 至 5 天以后体温下降，患儿自觉好转，皮疹迅速消退。皮疹变成褐色，然后皮肤脱皮。
麻疹并发症
麻疹诊断
医师的评估
麻疹诊断基于典型感冒样症状、科氏斑和特征性皮疹。
进行血液检测以识别病毒的主要目的是为公共健康而记录病例，以便卫生官员可以设法控制疫情暴发并限制其进一步传播。
麻疹治疗
维生素 A
退热药物
住院的感染者应被安排在专门的病房，并在生病期间与其他人隔离。不住院的感染者在生病期间应严格限制与他人的接触。
医生向患有麻疹的儿童给予维生素 A，因为在维生素 A 缺乏症较为普遍的国家/地区，维生素 A 已被证明可以减少麻疹导致的死亡和严重疾病例数。
麻疹患儿要保持温暖和舒适。
可以用对乙酰氨基酚和布洛芬退热。
麻疹的预后
麻疹预防
MMR 疫苗
暴露前的预防
麻疹疫苗是麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 联合疫苗的一部分，包含活的但毒力减弱的麻疹、腮腺炎和风疹病毒。MMR 疫苗是儿童期常规免疫接种疫苗之一，在大多数拥有强大医疗保健系统的国家/地区向儿童提供。MMR 疫苗和水痘疫苗也可用作联合疫苗（MMRV 疫苗）。
MMR 疫苗通常具有持久的免疫力，在美国将麻疹病例减少了 99%。
常规推荐接种两剂 MMR 疫苗。接种第一剂疫苗的年龄是在 12 至 15 月龄之间，但在麻疹暴发期间或国际旅行之前，6 个月大的儿童也可接种。第二剂在 4 至 6 岁之间给予。
接种时不足 1 岁的儿童在 1 岁之后仍需再接种 2 剂。
在一些人中，接种疫苗会导致轻度发热和皮疹，但这不具有传染性。疫苗不会导致孤独症（参见麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗和对孤独症的担忧）。
MMR 是一种活疫苗，在妊娠期间不能接种。
有关谁应接种和谁不应接种 MMR 疫苗的更多信息，请参阅 MMR 疫苗的接种。另见 MMR 疫苗的副作用。
接触后的预防性治疗
暴露于麻疹且无免疫力的儿童（和成人）可在暴露后 3 天内接种疫苗，从而可能获得保护。
不应接种 MMR 疫苗的人，如孕妇和免疫系统严重受损的人，如果他们在暴露后 6 天内接受免疫球蛋白注射，可能会得到保护。如果可能的话，接受免疫球蛋白的人可以在 5 至 6 个月后接种 MMR 疫苗。