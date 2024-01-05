细菌感染会导致口腔溃疡和肿胀。感染可能是由正常存在于口腔的病原体过度生长或新入侵的病原体引起，如引起梅毒或淋病的细菌。来源于牙齿或牙龈的细菌感染扩展后可能形成蓄积脓液的囊袋（脓肿），也可能导致局部炎症（蜂窝织炎）。

梅毒感染的早期阶段，口腔内或者唇部可出现红色无痛的溃疡（下疳）。通常情况下，几周后溃疡愈合。如果梅毒没有得到治疗，4～10周后，唇或者口腔内部会形成一个白色区域（黏膜白斑）。下疳和黏膜白斑具有高度的传染性，在该阶段通过接吻也可导致疾病传染。梅毒的晚期，上腭或舌可出现树胶肿，梅毒在该阶段不具有传染性。在这个阶段，此病不会传染。

酵母白色念珠菌在口腔内是正常存在的。但是，在服用抗生素或糖皮质激素的人或免疫系统较弱的人（如艾滋病患者）中可过度生长。念珠菌可引起白色的干酪样斑块，当这些斑块被擦去会导致口腔粘膜上层的破坏（鹅口疮）。有时只出现平坦的红色区域。