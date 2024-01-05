口腔溃疡和炎症的外观和大小不同，可累及口腔的任何部位，包括嘴唇（见唇溃疡和炎症）。
人们可能有口腔黏膜的红肿或疼痛性溃疡。一个溃疡就是口腔黏膜表层细胞脱落而形成的一个孔。许多溃疡呈现红色，但有些因为死细胞和中心部内的食物残渣而呈现白色。一些溃疡是凸起的并填充有液体，类似水疱，在这种情况下它们被称为囊泡或大疱，取决于尺寸。在少数情况下，即使有口腔炎症的症状（灼口综合征），口腔看起来也正常。
非癌性（良性）溃疡直到顺利愈合前，通常都会疼痛。疼痛可使进食困难，这有时会导致脱水和营养不良。有些溃疡消失后会复发。
口腔溃疡和炎症的病因
口腔溃疡有许多种类及病因。口腔溃疡可能是由感染、全身性疾病、物理或化学刺激或过敏反应所引起（见表格口腔溃疡的部分原因）。通常原因是未知的。在一般情况下，由于唾液的正常流动有助于保护口腔粘膜，减少唾液分泌的任何疾病可使口腔溃疡的发生可能性增大（参见口干）。
口疮的最常见病因是
病毒感染
其它感染
细菌感染会导致口腔溃疡和肿胀。感染可能是由正常存在于口腔的病原体过度生长或新入侵的病原体引起，如引起梅毒或淋病的细菌。来源于牙齿或牙龈的细菌感染扩展后可能形成蓄积脓液的囊袋（脓肿），也可能导致局部炎症（蜂窝织炎）。
梅毒感染的早期阶段，口腔内或者唇部可出现红色无痛的溃疡（下疳）。通常情况下，几周后溃疡愈合。如果梅毒没有得到治疗，4～10周后，唇或者口腔内部会形成一个白色区域（黏膜白斑）。下疳和黏膜白斑具有高度的传染性，在该阶段通过接吻也可导致疾病传染。梅毒的晚期，上腭或舌可出现树胶肿，梅毒在该阶段不具有传染性。在这个阶段，此病不会传染。
酵母白色念珠菌在口腔内是正常存在的。但是，在服用抗生素或糖皮质激素的人或免疫系统较弱的人（如艾滋病患者）中可过度生长。念珠菌可引起白色的干酪样斑块，当这些斑块被擦去会导致口腔粘膜上层的破坏（鹅口疮）。有时只出现平坦的红色区域。
照片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
损伤或刺激
任何类型的口腔损害或损伤，例如，脸颊内侧被意外咬伤或被开裂或锋利的牙齿或不合适的假牙而刮伤，都可在口腔内形成水泡（囊泡或大疱）或溃疡。通常情况下，疱的表面或很快破裂形成溃疡。
许多食品和化学品可刺激或触发一种过敏反应，引起口腔溃疡。酸性食品、肉桂调味剂或收敛剂可能更具有刺激性，常见物质如牙膏、漱口液、糖果和口香糖的某些成分也具有刺激性。
吸烟
烟草使用会导致口腔溃疡。溃疡最有可能是由于暴露于在烟草制品中发现的天然的刺激物，毒素和致癌物而产生，但也有可能是由于口腔黏膜的干燥、口腔内高温、口腔内酸度的变化，或对病毒，细菌和真菌感染抵抗力降低。
药物和放疗
导致口腔溃疡最常见的药物包括某些癌症化疗药物。放射疗法也是口腔溃疡的常见原因。曾经用于治疗类风湿性关节炎和其他一些自身免疫性疾病的含金药物也会引起口腔溃疡，但由于现在可获得更安全、更有效的药物，因此很少使用这些药物。在罕见的情况下，服用抗生素后可能会产生口腔溃疡。
系统性疾病
许多疾病影响身体的其他部位的同时也会影响到口腔。白塞氏综合征是一种可影响许多器官，包括眼、生殖器、皮肤、关节、血管、脑、胃肠道的炎症性疾病，可引起反复发作的痛性口腔溃疡。Stevens-Johnson 综合征是一种引起皮肤水疱和口腔溃疡的过敏反应性疾病。某些炎症性肠病患者也可能伴发口腔溃疡。严重乳糜泻是由于对麸质不耐受（小麦和其他一些谷物的成分）而引起的，该病患者常发生口腔溃疡。扁平苔藓是一种皮肤疾病，在极少数情况下可引起口腔溃疡，虽然这些溃疡并不像皮肤上的溃疡那样不舒服。寻常天疱疮和大疱性类天疱疮都属于皮肤病，两者都可以导致口腔内形成水疱。
口腔溃疡和炎症的评估
并非所有的口腔溃疡均需要医生立即进行评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
在口腔溃疡的人中，某些症状和特征需要引起关注，因为可能代表着全身性疾病。它们包括
发热
皮肤上的水疱
眼睛炎症
免疫系统虚弱的人的任何溃疡（如 HIV 感染者）
何时就医
有警示特征的人应该立即去看医生。没有警示征象，但有明显疼痛、感觉不适和/或有进食困难的人应在几天内去看医生。溃疡持续10天或以上的人，必须由牙医或医生进行检查，以确定溃疡并非癌变或癌前病变。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生会询问患者关于食物、药物和其他物质（例如烟草、化学品、牙膏、漱口液、金属、烟雾或粉尘）的摄入或暴露情况。医生需要知道所有目前已知的可能会导致口腔溃疡（如单纯疱疹、白塞氏综合征或炎症性肠病）的疾病、是口腔溃疡风险因素的疾病（如免疫系统虚弱、癌症或 HIV 感染）以及性行为史。
医生接下来进行体检。对口腔进行检查，并记录任何溃疡的部位和性质。然后医生会进行一般检查，以寻找可能会影响口腔的全身性疾病的迹象。对皮肤、眼睛和生殖器进行检查以发现任何溃疡、水疱或皮疹。
医生在病史和体格检查中的发现往往提示口腔溃疡的病因以及可能需要进行的检查。
口腔溃疡的一些病因
分类
举例
细菌感染
战壕口炎（急性坏死性溃疡性龈炎）
真菌感染
念珠菌感染（最常见）
水痘（水痘带状疱疹）
单纯疱疹感染（原发性或继发性）
带状疱疹（水痘带状疱疹再激活）*
其他（如柯萨奇病毒、巨细胞病毒、Epstein-Barr 病毒或 HIV 感染以及生殖器疣、流感、麻疹）
系统性疾病
周期性中性粒细胞减少症*
维生素 B3（烟酸）缺乏症（糙皮病）
维生素 C 缺乏（坏血病）
药物
抗生素*
抗癫痫药*
巴比妥类*
金*
碘化物*
身体刺激
咬颊或咬嘴唇的习惯
不合适的假牙
锋利或开裂的牙齿
刺激物和过敏
酸性食物
对牙膏、漱口液、糖果、口香糖、染料或口红中成分的过敏反应
当阿司匹林被用于口腔内组织
含镍或钯的牙科器械
染料、重金属、酸性气体或金属或矿物粉尘的职业暴露
烟草（咀嚼和/或吸烟）
其他
口疮（复发性阿弗他口炎）
头颈部放射治疗
* 口腔溃疡的罕见病因
检查
有时需要培养、验血或活检
需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。仅有口腔溃疡短暂发作，以及没有全身性疾病症状或危险因素的人可能不需要进行检查。对口腔溃疡反复发作的人，可进行病毒和细菌培养及各种血液检查。对于没有明显原因的持续性溃疡可进行活检。
每次从饮食中去除一种食物，或更换牙膏、口香糖或漱口液的品牌，可帮助确定溃疡是否是因特定食物或口腔护理产品引起的。
口腔溃疡和炎症的治疗
病因治疗
避免刺激性食物和物质
局部治疗
若病因明确，可以对应病因进行治疗。例如，针对细菌感染可给予抗生素。避免任何可导致口腔溃疡的物质或药物。经常使用软毛刷温柔地刷牙和用盐水冲洗可能有助于防止溃疡受到感染。
避免食用酸性或者高盐以及其他刺激性的食物有助于缓解疼痛症状。
局部治疗
局部治疗是将物质直接用于身体的患部。对于口腔溃疡的局部治疗包括
麻醉药
保护膜
皮质类固醇
用激光或化学物质进行烧灼
使用达克罗宁或利多卡因之类的麻醉剂漱口也可以缓解症状。由于这些麻醉剂会麻痹口腔和喉部造成吞咽困难，当儿童使用时应有成人监护以防止出现窒息。利多卡因进行增稠处理后可以直接涂抹于口疮上。使用这些冲洗液的人应仅使用推荐剂量，以避免毒性作用。
当使用含有硫糖铝和铝-镁抗酸剂的保护涂料作为冲洗液使用时可以缓解症状。许多医生会添加其他成分，例如利多卡因和/或苯海拉明（一种抗组胺剂）。有时也可以使用氨来呫诺糊剂。这些涂层可能有助于缓解不适，但不能治疗溃疡的病因。应避免含有酒精（乙醇）的漱口液，因为此类漱口液可能会使口腔溃疡加重。
一旦医生确定溃疡不是由感染引起的，他们可能会处方一种皮质类固醇冲洗液或皮质类固醇凝胶，将其用于每一个患处。
一些口腔溃疡可以使用低功率激光进行治疗，它可立即缓解疼痛并可防止溃疡的复发。使用硝化银烧灼也可以减缓疼痛，但是效果不如激光。
关键点
持续超过10天的口腔溃疡应由医生或牙医进行评估。
没有其他症状或全身性疾病危险因素的孤立口腔溃疡通常是由病毒感染或复发性阿弗他口炎引起的。
口腔外的症状、皮疹或两者兼有提示需尽快进行评估。
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