常见特异性解毒剂
毒素
解毒剂
对乙酰氨基酚
N-乙酰半胱氨酸
抗胆碱能药物
毒扁豆碱*
抗凝血剂、口服因子 Xa 抑制剂（阿哌沙班、依度沙班、利伐沙班）
灭活凝血因子 Xa [重组]
Andexanet alfa
防冻剂（乙二醇类型）
Fomepizole
乙醇
苯二氮卓类药物（比如地西泮和劳拉西泮）
氟马西尼*
β-受体阻滞剂
胰高血糖素
静脉注射脂肪乳剂
毒蜘蛛抗毒血清
肉毒杆菌中毒
肉毒抗毒素
钙通道阻滞剂
钙
大剂量静脉注射胰岛素和葡萄糖
静脉注射脂肪乳剂
氰化物
羟钴胺素
氰化物解毒剂包（Nithiodote®，包括硝酸戊酯、亚硝酸钠和硫代硫酸钠）
达比加群
Idarucizumab
洋地黄，包括药物类（地高辛）和植物类（夹竹桃，毛地黄）
地高辛特异性抗体
重金属（比如砷、镉、铅、汞和锌）
可清除体内重金属的药物（螯合药物），比如二巯基丙醇、依地酸钠钙、青霉胺和二巯丁二酸
肝素
鱼精蛋白
杀虫剂†（许多品牌可能含有氨基甲酸酯和有机磷酸酯）——应检查成分）
Atropine
解磷定
铁
去铁胺
异烟肼
吡哆醇（维生素 B6）
甲醇（木精）
Fomepizole
乙醇
高铁血红蛋白‡-形成剂（如苯胺染料、一些局部麻醉剂、硝酸盐、亚硝酸盐、非那西汀、磺胺类药）
亚甲蓝
阿片类药物（如吗啡和海洛因）
纳洛酮
蝎螫伤（仅指刺尾蝎属）
刺尾蝎免疫分离抗体
蛇咬伤§（美国响尾蛇和铜头蛇）
响尾蛇（蝮亚科）抗蛇毒血清
磺脲
Octreotide
铊
Prussian blue
三环类抗抑郁药
碳酸氢钠
丙戊酸
左旋肉碱¶
华法林
维生素K
新鲜冷冻血浆 (FFP)
凝血酶原复合物浓缩物 (PCC)
*使用存在争议。
† 所引用的解毒剂仅适用于氨基甲酸酯和有机磷杀虫剂。
‡ 高铁血红蛋白是一种由某些毒物产生的异常血红蛋白形式。与正常血红蛋白不同，高铁血红蛋白不能携带氧气，因此机体组织得不到足够的氧气。
§ 抗蛇毒血清专门针对各种蛇。抗蛇毒血清有许多种，但响尾蛇和铜头蛇在美国是毒性最强的蛇咬伤。
¶ 有限证据表明，左旋肉碱是很好地治疗急性丙戊酸过量的常用解毒剂。左旋肉碱很可能是安全的，因此对于意识水平下降的患者，这是一种合理的治疗方法。