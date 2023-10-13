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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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常见特异性解毒剂

毒素

解毒剂

对乙酰氨基酚

N-乙酰半胱氨酸

抗胆碱能药物

毒扁豆碱*

抗凝血剂、口服因子 Xa 抑制剂（阿哌沙班、依度沙班、利伐沙班）

灭活凝血因子 Xa [重组]

Andexanet alfa

防冻剂（乙二醇类型）

Fomepizole

乙醇

苯二氮卓类药物（比如地西泮和劳拉西泮）

氟马西尼*

β-受体阻滞剂

胰高血糖素

静脉注射脂肪乳剂

黑寡妇蜘蛛咬伤

毒蜘蛛抗毒血清

肉毒杆菌中毒

肉毒抗毒素

钙通道阻滞剂

大剂量静脉注射胰岛素和葡萄糖

静脉注射脂肪乳剂

氰化物

羟钴胺素

氰化物解毒剂包（Nithiodote®，包括硝酸戊酯、亚硝酸钠和硫代硫酸钠）

达比加群

Idarucizumab

洋地黄，包括药物类（地高辛）和植物类（夹竹桃，毛地黄）

地高辛特异性抗体

重金属（比如砷、镉、铅、汞和锌）

可清除体内重金属的药物（螯合药物），比如二巯基丙醇、依地酸钠钙、青霉胺和二巯丁二酸

肝素

鱼精蛋白

杀虫剂†（许多品牌可能含有氨基甲酸酯和有机磷酸酯）——应检查成分）

Atropine

解磷定

去铁胺

异烟肼

吡哆醇（维生素 B6）

甲醇（木精）

Fomepizole

乙醇

高铁血红蛋白‡-形成剂（如苯胺染料、一些局部麻醉剂、硝酸盐、亚硝酸盐、非那西汀、磺胺类药）

亚甲蓝

阿片类药物（如吗啡和海洛因）

纳洛酮

蝎螫伤（仅指刺尾蝎属）

刺尾蝎免疫分离抗体

蛇咬伤§（美国响尾蛇和铜头蛇）

响尾蛇（蝮亚科）抗蛇毒血清

磺脲

Octreotide

Prussian blue

三环类抗抑郁药

碳酸氢钠

丙戊酸

左旋肉碱¶

华法林

维生素K

新鲜冷冻血浆 (FFP)

凝血酶原复合物浓缩物 (PCC)

*使用存在争议。

† 所引用的解毒剂仅适用于氨基甲酸酯和有机磷杀虫剂。

‡ 高铁血红蛋白是一种由某些毒物产生的异常血红蛋白形式。与正常血红蛋白不同，高铁血红蛋白不能携带氧气，因此机体组织得不到足够的氧气。

§ 抗蛇毒血清专门针对各种蛇。抗蛇毒血清有许多种，但响尾蛇和铜头蛇在美国是毒性最强的蛇咬伤。

¶ 有限证据表明，左旋肉碱是很好地治疗急性丙戊酸过量的常用解毒剂。左旋肉碱很可能是安全的，因此对于意识水平下降的患者，这是一种合理的治疗方法。

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