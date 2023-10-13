*使用存在争议。

† 所引用的解毒剂仅适用于氨基甲酸酯和有机磷杀虫剂。

‡ 高铁血红蛋白是一种由某些毒物产生的异常血红蛋白形式。与正常血红蛋白不同，高铁血红蛋白不能携带氧气，因此机体组织得不到足够的氧气。

§ 抗蛇毒血清专门针对各种蛇。抗蛇毒血清有许多种，但响尾蛇和铜头蛇在美国是毒性最强的蛇咬伤。