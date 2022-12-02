阿片类药物是一类源自鸦片罂粟（包括人工合成的变体）的药物，是具有很高误用可能性的止痛药。

阿片类物质用于缓解疼痛，但也引起强烈的欣快感，而且，使用过多可引起依赖性及上瘾。

使用太多阿片类物质可能是致命的，常导致呼吸停止。

可行尿液检查了解阿片类物质使用情况。

治疗策略包括脱瘾治疗（停止用药）、替代（替代为另一种药物并逐渐减少其剂量）和维持（替代为无限期服用的另一种药物）。

在所有治疗策略中，持续咨询和支持至关重要。

“阿片类物质”是来自罂粟及其合成和半合成变体的众多物质的术语。阿片类药物作为强效止痛药有合法医学用途。这些药物有可待因（产生依赖性的可能性较小）、羟可酮（单用或与多种制剂混合，如羟可酮加对乙酰氨基酚）、哌替啶、吗啡、喷他佐辛及羟吗啡酮。治疗慢性严重疼痛时刻口服美沙酮、应用芬太尼贴剂。海洛因是一种强效阿片类药物，在美国是非法的，但在其他国家用于非常有限的治疗应用中。

阿片类药物滥用相对普遍，因为这些药物可广泛获得，并导致过度幸福感。人们对任一种阿片类药物都可产生依赖性。（也可见药物使用与滥用 。）

当人们使用阿片类药物治疗短暂的剧烈疼痛（例如灼伤或骨折）时，很少会出现重度依赖性和成瘾性。尽管许多使用阿片类药物缓解疼痛超过几天的人在停止用药时会感觉到一些轻度阿片类药物戒断症状，​​但长时间服用阿片类药物治疗慢性疼痛的人患上物质滥用疾患的风险增加。

持续使用阿片类药物数天后可产生耐受性。也就是说，使用者需要越来越多的阿片类药物产生原先较小剂量就能产生同样的效应。人们对某些效应的耐受性可能大于其他效应。尽管患有物质使用障碍的人通常对药物有耐受性，但本身具有耐受性并不意味着该人患有物质使用障碍。

你知道吗……

阿片类药物毒性或戒断的症状和体征 阿片类物质会引起即刻的，有时是长期的症状。 即刻效应 阿片类药物可减轻疼痛和有强效镇静作用，使人昏昏欲睡并保持安静。阿片类药物也可能引起欣快感。 其他不希望发生的效果包括 便秘

恶心和呕吐

脸部潮红

瘙痒

神智错乱（特别在老年人中） 哌替啶的降解产物（新陈代谢）可制成许多产品。 服用某种其他药物时，有些阿片类药物可引起称为5-羟色胺综合征的严重疾病。这种综合整个特点为神智错乱、震颤、不随意肌震颤或抽搐、躁动、过度出汗、高热。 有报道称，海洛因使用者吸入毒品后会出现一种罕见疾病，称为海绵状白质脑病。症状各不相同，可能包括坐立不安、情感冷漠、协调障碍（共济失调）或瘫痪。症状可能消退，也可能进展为自主神经系统问题和死亡。 过量 一次服用过多（超量）阿片类药物具有生命危险。2020年，美国约有91,800人死于阿片类药物过量。呼吸变得缓慢而浅，很危险，可能会停止。肺部可能充满液体。血压、心率、体温可降低，瞳孔缩小（针尖样缩小）。最终，人们会失去意识或死亡，通常是因为呼吸停止。将阿片类药物与酒精或其他镇静剂联合使用可能会更加致命。 长期效应 除可引起依赖性外，阿片类受体本身不引起很多长期并发症。有些人有轻微的副作用，例如慢性便秘、出汗过多、嗜睡或性欲降低。但是，在不知情的情况下注射其他物质与阿片类药物以及与他人共用针头会导致许多并发症。 戒断症状 阿片类药物戒断令人不舒服，但很少危及生命。停用阿片类物质4小时后即可出现戒断症状，一般在48～72小时内达高峰。尽管平息时间依赖使用的阿片种类并且变化很大，但通常在一周后平息。 阿片类药物在体内的清除率是不同的，这决定了戒断的进展及停止的速度。长时间服用大剂量药物的人戒断症状更严重： 开始时，使用者感到焦虑，并渴望使用该药。

呼吸变得急促，常伴瞌睡、出汗、流眼泪、流鼻涕、瞳孔扩大、胃痉挛。

随后，使用者变得亢奋、激动及高度警觉。

心率和血压升高。 其他戒断症状包括 鸡皮疙瘩

震颤

肌肉抽搐

发热和发冷

肌肉酸痛

食欲不振（不常见）

恶心和呕吐

腹泻 妊娠期间使用阿片类药物尤为严重，因为海洛因和美沙酮很容易穿过胎盘影响胎儿（参见药物如何穿过胎盘）。由于使用阿片类药物的母亲所生的婴儿已经暴露于母亲所服用的药物，因此他们可能会迅速出现戒断症状，​​包括 震颤

高音调哭泣

抖动

癫痫发作

呼吸加快 如果孕妇临产及分娩时服用阿片类药物，婴儿的呼吸可能会非常微弱。

阿片类药物中毒或戒断的诊断 医师的评估

有时需要化验尿液 急性阿片类药物中毒通常是根据人们或朋友告诉医生的内容以及体格检查结果而确诊。如果不清楚一个人为什么行为异常，医生可能会进行检查以排除其他可能的症状原因，例如低血糖或头部受伤。医生还可以进行尿液检查以检查药物。可行其他方面的检查确定其并发症。