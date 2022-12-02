阿片类药物是一类源自鸦片罂粟（包括人工合成的变体）的药物，是具有很高误用可能性的止痛药。
阿片类物质用于缓解疼痛，但也引起强烈的欣快感，而且，使用过多可引起依赖性及上瘾。
使用太多阿片类物质可能是致命的，常导致呼吸停止。
可行尿液检查了解阿片类物质使用情况。
治疗策略包括脱瘾治疗（停止用药）、替代（替代为另一种药物并逐渐减少其剂量）和维持（替代为无限期服用的另一种药物）。
在所有治疗策略中，持续咨询和支持至关重要。
“阿片类物质”是来自罂粟及其合成和半合成变体的众多物质的术语。阿片类药物作为强效止痛药有合法医学用途。这些药物有可待因（产生依赖性的可能性较小）、羟可酮（单用或与多种制剂混合，如羟可酮加对乙酰氨基酚）、哌替啶、吗啡、喷他佐辛及羟吗啡酮。治疗慢性严重疼痛时刻口服美沙酮、应用芬太尼贴剂。海洛因是一种强效阿片类药物，在美国是非法的，但在其他国家用于非常有限的治疗应用中。
阿片类药物滥用相对普遍，因为这些药物可广泛获得，并导致过度幸福感。人们对任一种阿片类药物都可产生依赖性。（也可见药物使用与滥用 。）
当人们使用阿片类药物治疗短暂的剧烈疼痛（例如灼伤或骨折）时，很少会出现重度依赖性和成瘾性。尽管许多使用阿片类药物缓解疼痛超过几天的人在停止用药时会感觉到一些轻度阿片类药物戒断症状，但长时间服用阿片类药物治疗慢性疼痛的人患上物质滥用疾患的风险增加。
持续使用阿片类药物数天后可产生耐受性。也就是说，使用者需要越来越多的阿片类药物产生原先较小剂量就能产生同样的效应。人们对某些效应的耐受性可能大于其他效应。尽管患有物质使用障碍的人通常对药物有耐受性，但本身具有耐受性并不意味着该人患有物质使用障碍。
你知道吗……
阿片类药物毒性或戒断的症状和体征
阿片类物质会引起即刻的，有时是长期的症状。
即刻效应
过量
一次服用过多（超量）阿片类药物具有生命危险。2020年，美国约有91,800人死于阿片类药物过量。呼吸变得缓慢而浅，很危险，可能会停止。肺部可能充满液体。血压、心率、体温可降低，瞳孔缩小（针尖样缩小）。最终，人们会失去意识或死亡，通常是因为呼吸停止。将阿片类药物与酒精或其他镇静剂联合使用可能会更加致命。
长期效应
除可引起依赖性外，阿片类受体本身不引起很多长期并发症。有些人有轻微的副作用，例如慢性便秘、出汗过多、嗜睡或性欲降低。但是，在不知情的情况下注射其他物质与阿片类药物以及与他人共用针头会导致许多并发症。
戒断症状
阿片类药物戒断令人不舒服，但很少危及生命。停用阿片类物质4小时后即可出现戒断症状，一般在48～72小时内达高峰。尽管平息时间依赖使用的阿片种类并且变化很大，但通常在一周后平息。
阿片类药物在体内的清除率是不同的，这决定了戒断的进展及停止的速度。长时间服用大剂量药物的人戒断症状更严重：
开始时，使用者感到焦虑，并渴望使用该药。
呼吸变得急促，常伴瞌睡、出汗、流眼泪、流鼻涕、瞳孔扩大、胃痉挛。
随后，使用者变得亢奋、激动及高度警觉。
心率和血压升高。
其他戒断症状包括
鸡皮疙瘩
震颤
肌肉抽搐
发热和发冷
肌肉酸痛
食欲不振（不常见）
恶心和呕吐
腹泻
妊娠期间使用阿片类药物尤为严重，因为海洛因和美沙酮很容易穿过胎盘影响胎儿（参见药物如何穿过胎盘）。由于使用阿片类药物的母亲所生的婴儿已经暴露于母亲所服用的药物，因此他们可能会迅速出现戒断症状，包括
震颤
高音调哭泣
抖动
癫痫发作
呼吸加快
如果孕妇临产及分娩时服用阿片类药物，婴儿的呼吸可能会非常微弱。
阿片类药物中毒或戒断的诊断
阿片类药物中毒或戒断的治疗
阿片类药物过量需要紧急治疗，但最终和困难的治疗目标是帮助人们控制阿片类药物的使用。治疗可包括
紧急治疗
脱瘾治疗
可能的维持治疗（针对无法戒除的人）
康复
紧急治疗
阿片类药物使用过量属于医疗紧急事故，须臾紧急处理防止死亡。如果过量用药抑制呼吸，可能需要呼吸支持，有时需要呼吸机。
给予一种名为纳洛酮的药物作为阿片类药物的解毒剂，可迅速逆转所有不良反应。它通过注射或鼻喷雾给药。因为有些人短时间内在完全恢复意识前会表现为躁动、精神错乱，可予以短时予以限制身体活动。由于纳洛酮会在依赖阿片类药物的人群中引起戒断症状，因此仅在必要时使用（如呼吸微弱）。
服药过量后慢慢恢复的人们，还需观察几小时，直至纳洛酮代谢完毕，确定不再有阿片类药物产生的副作用。使用长效药物者（如美沙酮或缓慢释放的其他阿片类药物），观察时间需延长。
如果正在复现，可再次予以美沙酮，或建议住院治疗，或住院应用美沙酮。
脱瘾治疗
有几种脱瘾治疗方法：
停用阿片类药物，任戒断症状发展（突然完全脱瘾法）
使用类似但效用相当较低的替代品治疗，但需逐渐减量至停用该药
在两种脱瘾治疗策略中，通常都需要治疗以减轻戒断症状。药物可乐定通常可以缓解症状。但是，可乐定可能引起副作用，例如低血压和嗜睡。停止使用可乐定本身可能会导致戒断症状，例如躁动不安、失眠、易怒、心跳加快和头痛。
替代治疗通常涉及给予诸如美沙酮和丁丙诺啡等药物，然后缓慢减少这些药物的剂量并最终完全停止。
美沙酮是一种口服阿片类药物。它可阻止戒断症状的发生，并减轻对其他类阿片类药物的欲望，尤其是海洛因。由于美沙酮的效应持续时间比其他阿片类药物长，因此服用频次少，常常一日一次。剂量可能需要慢慢减少。必须在获得许可的美沙酮治疗计划中对美沙酮的使用进行监督。大剂量美沙酮有时会引起心律异常。因此，开始使用或改变剂量时，应密切监测使用该药物的人员。
丁丙诺啡是阿片类激动剂和拮抗剂的混合物。这意味着它具有阿片类药物的某些作用（激动剂），但也可阻止阿片类药物的某些作用（拮抗剂）。它在特殊治疗计划中不需要监管，因此，在该项使用中受过训练的医生可以申请在他们办公室里进行治疗。在许多国家，丁丙诺啡在脱瘾治疗计划中已经替代了美沙酮。
脱瘾治疗后必须进行康复治疗，以防止再次使用阿片类药物。持续治疗可能包括长期咨询和支持以及使用纳曲酮等药物。
维持治疗
对于不断再次使用阿片类药物（称为阿片类药物使用障碍）的人来说，另外一种方法——称为维持治疗——通常是首选。它涉及替换使用者长时间（数月或数年）服用的常规剂量的处方药，而不是减少药物的剂量并最终停药。美沙酮、丁丙诺啡或纳曲酮可用作阿片类药物的替代品。
定期服用这些药物中的一种可以维持阿片类药物使用者的社会生产力，因为只有这样，他们才不必花时间去得到违禁阿片类药物，而且所使用的药物不会像违禁药物那样干扰功能。对于某些阿片类药物使用者，治疗有效。对于许多人来说，终身维持是必要的。
美沙酮可抑制戒断症状和对阿片类药物的渴望，而不会使阿片类药物使用者过于困倦或过于情绪高涨。但是，阿片类药物使用者必须每天一次到访分发美沙酮的诊所，每次分发的量应能防止重度戒断症状，最大程度地减少渴求程度并支持日常工作。
丁丙诺啡的使用越来越多，因为医生可以在其办公室开处方。因此，阿片类药物使用者不必去专门诊所。
纳曲酮是一种阻断阿片类药物作用的药物（阿片类拮抗剂）。在使用纳曲酮前，瘾君子必须完全戒断阿片类药物，否则会产生严重的戒断症状。由于具有剂量依赖性，纳曲酮可维持24～72小时的效应。因此，该药可每天服用一次，或只需一周3次服用。由于该药物没有阿片类药物的作用，因此纳曲酮最适合于强烈希望保持戒断阿片类状态且对阿片类药物没有重度依赖的阿片类药物使用者。
康复
无论使用哪种方法，不间断的劝告及支持是必不可少的。支持人员可能包括经过特殊培训的医生、护士、辅导员、阿片类药物维持计划、家庭成员、朋友和其他患有相同物质使用疾患的人（支持小组）。
该治疗团体概念最早是25年前治疗海洛因使用问题时提出的。Samaritan Daytop Village和Phoenix House率先采用这种非药物方法。阿片类药物使用者在公共住宅中心长时间居住。这些计划通过培训、教育和重定向，帮助人们建立新生活。这些措施帮助过很多人，但最初退出率高。
这些措施确切效果如何，以及该在何种范围广泛使用，这两个问题一直悬而未决。因为该措施需要许多资源共同配合，所以许多瘾君子不可能承担得起。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息；可从该机构获得阿片类药物特定信息。
Phoenix House：各州和华盛顿特区的物质使用障碍疗养院。
Samaritan Daytop Village：一家纽约的机构，帮助不同人群应对成瘾，包括退伍军人、母亲和婴儿以及无家可归者。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。