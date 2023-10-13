用来防止移植排异的药物
药物
潜在副作用*
注释
皮质类固醇（全面抑制免疫系统的强力抗炎药）
地塞米松
泼尼松龙
泼尼松
面部毛发过多
面部虚胖
皮肤脆弱
高血糖（如发生在糖尿病中）
肌无力
胃溃疡
水潴留
在移植时大剂量静脉应用
逐渐减少剂量直至维持剂量口服，通常无限期应用
多克隆免疫球蛋白（直接作用于特殊免疫系统细胞的抗体）
抗淋巴细胞球蛋白
抗胸腺细胞球蛋白
严重过敏（超敏反应）反应，伴发热、寒战，通常仅出现在第一次或第二次用药后
对药物中外来蛋白的反应，包括发热、皮疹和关节痛（血清病）
有时出现肾问题
通过静脉给予
移植时随其它免疫抑制剂一起使用，从而这些药物可以按较低、更安全的剂量使用
还用于排异发作
单克隆抗体（靶向并抑制白细胞的抗体†）
巴利昔单抗
严重过敏（超敏）反应
通过静脉给予
用于移植时或排异发作
其类型的唯一抗体仍可用
钙调磷酸酶抑制剂（抑制白细胞产生和激活的药物†）
环孢素
过度多毛（多毛症）
牙龈增生
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
淋巴瘤风险增加
肾脏损害
肝损害
神经损伤
震颤
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
可以单独使用，但是通常随辅助防止排异的其它药物一起给予
他克莫司
糖尿病
腹泻
痛风
脱发
头痛
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
淋巴瘤风险增加
失眠
肾脏损害
肝损害
恶心
神经损伤
震颤
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
用于排异发作
雷帕霉素（抑制白细胞产生和活性的药物†）
Everolimus
西罗莫司
腿部液体蓄积（水肿）
贫血
高血压
胆固醇和其它脂肪物质水平升高
肺损伤
皮疹
伤口愈合缓慢
通过口腔给予
已经接受肾或肝移植物的人中随皮质类固醇类或环孢菌素一起用于维持
依维莫司： 用于防止肾或肝移植后的排异反应
有丝分裂抑制剂（抑制细胞分裂并且因此抑制白细胞产生的药物†）
硫唑嘌呤
疲劳
发热和皮疹（超敏反应）
肝炎（罕见）
低白细胞计数
通过口腔给予
移植时使用或用于已经接受器官移植物的人以维持免疫抑制
经常随低剂量钙调磷酸酶抑制剂一起使用
麦考酚酯
腹泻
淋巴瘤风险增加
低白细胞计数
恶心
呕吐
通过口腔给予
已经接受器官移植物的人中用于维持免疫抑制
随皮质类固醇类和环孢菌素或他罗利姆一起使用
T-细胞共刺激阻滞剂（抑制白细胞活化和增殖的药物）†
贝拉西普
便秘
头晕
头痛
饥饿增加
淋巴瘤风险增加
排尿增多
注射给予
用于防止肾移植排异
增加某些病毒感染和病毒性疾病的风险
很少用于使用钙调磷酸酶抑制剂导致肾损伤风险增加的肾移植受者
* 这些药物均升高感染风险。另外，它们均能引起过敏反应，但是它们当中的某些药物的风险较高。
† 白细胞辅助身体识别及破坏外来细胞。