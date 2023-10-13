矿物质
矿物质
良好来源
主要功能
推荐的成人膳食摄取量*
奶和奶制品、肉类、带可食用骨头的鱼（如沙丁鱼）、蛋类、强化谷物产品
骨和牙的形成、凝血、正常的肌肉功能、许多酶的正常功能、正常的心脏节律所必需
1000 毫克
50 岁以上女性和 70 岁以上男性 1,200 毫克
氯化物
盐、牛肉、猪肉、沙丁鱼、奶酪、青橄榄、玉米面包、马铃薯片、酸泡菜、加工或灌装食品（通常用作盐）
参与电解质平衡
1000 毫克
肝脏、加工的肉类、全麦谷类、坚果
使胰岛素起作用（胰岛素控制血糖水平）
协助碳水化合物、蛋白质和脂肪的处理（代谢）
50 岁及以下男性 35 微克
50 岁及以下女性 25 微克
50 岁以上男性 30 微克
50 岁以上女性 20 微克
内脏肉、贝壳类、可可、蘑菇、坚果、干荚豆、水果干、豌豆、番茄、全麦谷类
参与构成许多酶，这些酶对能量生成、抗氧化作用†以及红细胞、骨和结缔组织的形成必不可少
900 微克
海产品、茶、加氟的水
形成骨和牙齿所必需
女性 3 毫克
男性 4 毫克
海产品、加碘盐、蛋类、酸奶、牛奶、饮用水（各地含碘量不同）
合成甲状腺激素所必需
150 微克
作为血红素‡ 铁：
牛肉、家禽、鱼、肾脏和肝脏
非血红素铁：大豆粉、豆类、糖浆、菠菜、蚌和强化谷类食品
形成体内许多重要的酶所必需
血红素铁是肌细胞和血红蛋白的重要成分，血红蛋白使红细胞具有携氧能力，从而可将氧气运送至机体组织
男性和 50 岁以上女性 8 毫克
50 岁及以下女性（绝经前）18 毫克
孕妇 27 毫克
哺乳期女性 9 毫克
绿叶蔬菜、坚果、谷物、豆类、番茄制品
形成骨和牙齿、维持正常神经和肌肉功能、激活酶所必需
女性 320 毫克
男性 420 毫克
锰
全谷物、菠萝、坚果、茶、豆类、番茄制品
形成骨、生成和激活酶所必需
男性 2.3 毫克
女性 1.8 毫克
钼
牛奶、豆类、全麦谷类面包、深绿色蔬菜
氮代谢、激活酶、维持正常细胞功能所必需
帮助降解亚硫酸盐（存在于天然食物中和作为防腐剂添加）
45 微克
奶制品、肉类、家禽、鱼、谷类、坚果、豆类
形成骨和牙齿、产生能量所必需
形成核酸，包括 DNA（脱氧核糖核酸）
700 毫克
全奶和脱脂奶、香蕉、番茄、桔子、瓜、土豆、甜薯、梅干、葡萄干、菠菜、青萝卜、羽衣甘蓝、无头甘蓝、其他绿叶菜，大部分豌豆和豆类，盐代用品（氯化钾）
维持神经和肌肉的正常功能所必需
参与电解质平衡
男性 3.4 克
女性 2.6 克
肉类、海产品、坚果和谷类（取决于生长地的含硒量）
与维生素 E 一起用作抗氧化剂†
维持甲状腺功能所必需
55 微克
盐、牛肉、猪肉、沙丁鱼、奶酪、青橄榄、玉米面包、马铃薯片、酸泡菜、加工或灌装食品（通常用作盐）
维持神经和肌肉的正常功能所必需
帮助机体维持正常的水和电解质平衡
1,500 毫克
肉类、肝脏、牡蛎、海产品、花生、强化谷类、全麦谷类（取决于生长地的含锌量）
形成许多酶和胰岛素
促进皮肤健康、伤口愈合和生长发育
男性 11 毫克，女性 8 毫克
* 美国国家科学院-美国国家科学研究委员会的食品与营养委员会以及美国农业部定期发布矿物质和其他营养素的推荐每日膳食供给量。推荐每日膳食供给量旨在满足健康人群的需求，孕妇和儿童的需要量可能有所变化。
† 抗氧化剂可保护细胞免受正常细胞活动产生的反应性副产物（称为自由基）造成的损伤。
‡ 血红素铁是附着在血红素上的铁。血红素是形成血红蛋白（红细胞中的携氧色素）的一个组成成分。身体对血红素铁的吸收效果优于非血红素铁。