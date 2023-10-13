口臭的一些病因和特点
病因
临床特征*
检查
口腔疾病
舌背部的细菌
难闻的气味刮舌
健康的牙龈和牙齿
医生或牙医检查
检查时受影响的牙龈和牙齿比较明显
有口腔卫生不良病史的人群
牙医检查
口腔癌（大多数是在引起不良气味之前经医生或牙医的检查而确定）
通常在检查过程中发现
在那些有酒精和/或烟草使用史的老年人中更为常见
活检、CT或MRI
口腔外疾病
鼻异物†
常见脓性或出血性鼻分泌物
在检查中被发现
通常见于儿童
医生的检查
有时影像学检查
腔和咽喉上部的癌症†
吞咽时不适
医生的检查
带血或痰（粘液）的咳嗽
发烧
胸部 X 线检查
痰培养
有时 CT 或支气管镜检查
想象性口臭（精神性口臭）
不被别人察觉的难闻的气味
通常见于已知夸大其他正常身体感觉的人
医生的检查
有时需咨询心理专家
鼻窦感染†
从鼻子中流出大量脓涕
面部疼痛，头痛，或两者均有
医生的检查
有时 CT 检查
胃食管反流病 (GERD)
躺下或弯腰时未消化的食物反出（返流）
经口给予钡剂（钡餐）之后进行上消化道成像
吞食或吸入物质
酒精饮料、大蒜、洋葱、烟草
有明确的应用史
医生检查排除了其他原因后确诊
医生的检查
回避此物质看症状是否消失
* 特征包括症状和医生或牙医的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 气味更多从鼻而不是口闻到。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。