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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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口臭的一些病因和特点

病因

临床特征*

检查

口腔疾病

舌背部的细菌

难闻的气味刮舌

健康的牙龈和牙齿

医生或牙医检查

牙周疾病，如牙龈炎牙周炎 

检查时受影响的牙龈和牙齿比较明显

有口腔卫生不良病史的人群

牙医检查

口腔癌（大多数是在引起不良气味之前经医生或牙医的检查而确定）

通常在检查过程中发现

在那些有酒精和/或烟草使用史的老年人中更为常见

活检、CT或MRI

口腔外疾病

鼻异物†

常见脓性或出血性鼻分泌物

在检查中被发现

通常见于儿童

医生的检查

有时影像学检查

腔和咽喉上部的癌症†

吞咽时不适

医生的检查

肺部感染，如肺脓肿支气管扩张症或由于吸入异物而引起的感染

带血或痰（粘液）的咳嗽

发烧

胸部 X 线检查

痰培养

有时 CT 或支气管镜检查

想象性口臭（精神性口臭）

不被别人察觉的难闻的气味

通常见于已知夸大其他正常身体感觉的人

医生的检查

有时需咨询心理专家

鼻窦感染†

从鼻子中流出大量脓涕

面部疼痛，头痛，或两者均有

医生的检查

有时 CT 检查

岑克尔憩室

胃食管反流病 (GERD)

躺下或弯腰时未消化的食物反出（返流）

经口给予钡剂（钡餐）之后进行上消化道成像

吞食或吸入物质

酒精饮料、大蒜、洋葱、烟草

有明确的应用史

医生检查排除了其他原因后确诊

医生的检查

回避此物质看症状是否消失

* 特征包括症状和医生或牙医的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 气味更多从鼻而不是口闻到。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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