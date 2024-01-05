口臭最常见的病因是

牙周疾病

在舌头上产生异味的细菌

某些食物和酒精饮料

使用烟草

口臭经常是由某些口腔细菌作用于口中的食物残渣而引起的。这些细菌可分解（降解）食物残渣而产生恶臭物质。这些细菌更常见于牙周疾病患者（如牙龈炎和牙周炎）以及口腔卫生不良者。

牙周疾病可使牙齿周围及支撑牙齿的结构如牙龈和齿根的外层发炎并被破坏，它主要由某些细菌的积聚而引起。这些细菌可在牙齿周围大量生长。此类细菌也可以生长在舌头的背部，甚至没有牙周疾病的人也会有这些细菌生长。这些细菌也可能由于人唾液流量减少（某些疾病或某些药物的使用引起——参见口干）或唾液酸度下降而过度生长。

消化后，某些食物或调料（如洋葱或大蒜）可引起气味异常，气味可从血液进入肺部。而后这些气味可呼出，并可能使人感到不愉快。例如，大蒜的气味可以在食用后 2 或 3 小时通过呼吸而闻到，在其离开嘴和胃之后很久气味还会保留。口腔清洁无法去除这些气味。

口臭在吸烟者中比不吸烟者更常见。