口臭是呼气时经常性或持续性的令人不愉快的气味。
其他口气味
口臭的病因
大多数口臭由口腔问题引起。口臭的某些原因和特征一表中列出了诱发口臭的原因。
常见原因
口臭最常见的病因是
在舌头上产生异味的细菌
某些食物和酒精饮料
使用烟草
口臭经常是由某些口腔细菌作用于口中的食物残渣而引起的。这些细菌可分解（降解）食物残渣而产生恶臭物质。这些细菌更常见于牙周疾病患者（如牙龈炎和牙周炎）以及口腔卫生不良者。
牙周疾病可使牙齿周围及支撑牙齿的结构如牙龈和齿根的外层发炎并被破坏，它主要由某些细菌的积聚而引起。这些细菌可在牙齿周围大量生长。此类细菌也可以生长在舌头的背部，甚至没有牙周疾病的人也会有这些细菌生长。这些细菌也可能由于人唾液流量减少（某些疾病或某些药物的使用引起——参见口干）或唾液酸度下降而过度生长。
消化后，某些食物或调料（如洋葱或大蒜）可引起气味异常，气味可从血液进入肺部。而后这些气味可呼出，并可能使人感到不愉快。例如，大蒜的气味可以在食用后 2 或 3 小时通过呼吸而闻到，在其离开嘴和胃之后很久气味还会保留。口腔清洁无法去除这些气味。
口臭在吸烟者中比不吸烟者更常见。
不常见原因
口臭不太常见的病因包括：
虽然人们普遍认为，胃肠道疾病引起口臭，但胃肠道疾病很少引起口臭，这是因为连接胃（食道）与咽喉的肌肉通道通常是收缩的。口臭也不是消化不良引起的，也并不能说明一个人的消化系统和肠道的功能如何。然而，在罕见情况下，某些人在出生时就有食管中的小袋（岑克尔憩室），可以积聚食物残渣。食物残渣可被分解，从而产生难闻的气味。胃食管反流病 (GERD) 和胃癌也可引起口臭。
想象的口臭被称为精神性口臭（假性口臭）。人们认为他们的口气闻起来不好，而实际上并非如此。倾向于夸大正常的身体感觉的人或有严重精神障碍如精神分裂症的人可能会发生这一问题。一些有强迫思维的人会有强烈的感觉到内脏的意识，并认为自己的口气闻起来不好。
口臭的一些病因和特点
病因
临床特征*
检查
口腔疾病
舌背部的细菌
难闻的气味刮舌
健康的牙龈和牙齿
医生或牙医检查
检查时受影响的牙龈和牙齿比较明显
有口腔卫生不良病史的人群
牙医检查
口腔癌（大多数是在引起不良气味之前经医生或牙医的检查而确定）
通常在检查过程中发现
在那些有酒精和/或烟草使用史的老年人中更为常见
活检、CT或MRI
口腔外疾病
鼻异物†
常见脓性或出血性鼻分泌物
在检查中被发现
通常见于儿童
医生的检查
有时影像学检查
腔和咽喉上部的癌症†
吞咽时不适
医生的检查
带血或痰（粘液）的咳嗽
发烧
胸部 X 线检查
痰培养
有时 CT 或支气管镜检查
想象性口臭（精神性口臭）
不被别人察觉的难闻的气味
通常见于已知夸大其他正常身体感觉的人
医生的检查
有时需咨询心理专家
鼻窦感染†
从鼻子中流出大量脓涕
面部疼痛，头痛，或两者均有
医生的检查
有时 CT 检查
胃食管反流病 (GERD)
躺下或弯腰时未消化的食物反出（返流）
经口给予钡剂（钡餐）之后进行上消化道成像
吞食或吸入物质
酒精饮料、大蒜、洋葱、烟草
有明确的应用史
医生检查排除了其他原因后确诊
医生的检查
回避此物质看症状是否消失
* 特征包括症状和医生或牙医的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 气味更多从鼻而不是口闻到。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
口臭的评估
口臭很少需要由医生或牙医立即进行评价。下面的信息可以帮助人们决定是否需要评估，并帮助他们了解在评估过程中会发生什么。
警示体征
某些症状和特征应引起关注。它们包括
发热
鼻腔脓性分泌物或痰
口腔中可见或可触及的异常斑点
何时就医
有发烧或脓性痰或流鼻涕或可能已经吸入异物者应该立即去看医生。发现口腔中有异常斑点的人应在几天之内去看牙医。
患有口臭但没有警示征象以及其他方面感觉尚好的人应在方便时去看牙医。
医生会怎么做
牙医和医生首先询问症状和病史。医生接下来进行体格检查。他们在病史和体检时的发现通常会提示口臭的原因和可能需要进行的检查（见表格口臭的某些原因和特征）。
鼻测法可以帮助判断不好的气味是来自于鼻腔或鼻窦疾病还是口或肺部疾病。在距离医生鼻子约4英寸（约10厘米）处进行呼气，首先将鼻孔捏闭通过口腔呼气，然后再将嘴闭起通过鼻子呼气。如果通过口腔呼出的气味较差，其原因很可能起源于口中。如果通过鼻子出的气味较差，其原因很可能起源于鼻或鼻窦。如果从鼻子和口发出的气味相似，其原因很可能源于人体的其他部位或肺。如果检查者无法分辨病因来源，可用塑料勺刮舌背。5秒钟后，嗅探勺子上的气味。勺子上有难闻的气味则表明，可能的问题是舌头上的细菌。
检查
是否需要检查取决于医生在病史和体检时的发现，尤其是是否存在警示征象。一些关注口臭的专家有一些不常见的检测设备，如便携式硫监测器、气相色谱仪以及用于舌刮碎屑化学测试的设备。除外医学研究，这些测试是很少用到。
对于那些症状似乎与摄入或吸入物质有关的患者，医生可能会建议在一段时期内避免接触可疑物质，以观察症状是否消失（回避试验）。
口臭的治疗
病因治疗
保持口腔卫生和定期的牙齿保健
一旦确诊，口臭的任何原因均需进行治疗。
身体原因可以被去除或纠正。例如，人们可以停止进食大蒜、洋葱和其他产生气味的食物，并停止吸烟。如果原因来自于口腔，人们应该看牙医进行专业清洗并治疗牙周病和龋洞。在家中，人们应该改善他们的日常口腔清洁程序，包括全面彻底地使用牙线，刷牙，使用牙刷或刮舌器清洁舌的顶部和背部。许多除臭漱口液和喷雾剂可以使用，但仅有有限的益处。大部分产品的效果不会持续超过20分钟。从酒精使用障碍中康复的人应使用不含酒精的漱口水。
精神性口臭患者可能需要精神病学评估。
老年人须知：口臭
关键点
多数口臭是由口腔中细菌引起的食物残渣的降解而导致的。
家庭治疗包括加强牙刷刷牙、用牙线剔牙，以及刷舌或刮舌。
漱口水的效果应不能持续很长时间。
口腔外的疾病可能会导致口臭，但这往往要基于医生或牙医的检查结果才能识别。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
MouthHealthy.org：提供有关口腔健康的信息，包括营养信息以及如何选择带有美国牙科协会批准印章产品的指导。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。