气相关症状的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
嗳气
吞气症
患者有意或无意地吞入气体
有时在抽烟或咀嚼口香糖时
有时在反流性疾病或佩戴不合适假牙时
医生的检查
来自碳酸饮料的气体
通常有饮用饮料史
医生的检查
腹胀或胃气胀
吞气症
见嗳气
医生的检查
与排便有关的腹痛，伴随排便频率或粪便粘稠度变化，或两者兼有
无警示征象
典型的青少年或20多岁开始
医生的检查
大便检查
血液化验
胃排空不佳（胃轻瘫）通常由于其他疾病如糖尿病、结缔组织疾病或神经系统疾病造成
恶心，腹痛和有时呕吐
早饱（饱腹感）
有时患已知能引起这些症状的疾病
有时患者使用具有抗胆碱能作用的药物
进行上消化道内镜检查‡和/或核扫描以评估胃排空情况
如果怀疑是药物引起的，停用此药，观察症状是否消失
长期症状，尤其是在年轻妇女中
很瘦但仍然过度关注体重
医生的检查
慢性便秘
长期大便次数少且大便坚硬
医生的检查
肛门和直肠压力测量（肛门直肠测压）
新发的，中年或老年患者持续胃气胀
对于结肠癌，有时便血（血可为肉眼可见或在医生检查时发现）
如果怀疑卵巢癌，骨盆超声检查
如果怀疑结肠癌，结肠镜检查
排气（胃肠胀气）
包括豆类、奶制品、蔬菜（如洋葱、芹菜、胡萝卜或球芽甘蓝）、水果（如葡萄干、香蕉、杏和枣、或苹果汁、梨汁或李子汁）和含有果糖的食物（如苏打可乐、蜂蜜或坚果）、李子、或华夫饼糖浆或枫糖、或复杂碳水化合物（如脆饼干、白吉饼或小麦胚芽）等食物
症状主要在食入可产生气体的食物时出现
医生的检查
饮食中剔除可疑食物，观察症状是否消失
进食奶制品后胃气胀、痛性痉挛和腹泻
呼吸试验检测氢气，提示未消化食物
色淡、软、大量和异常恶臭的粪便，可能出现脂肪泻
无力，食欲不振和腹泻
通常在儿童期开始，但可能会在以后发生
血液检测，检查口炎性腹泻时患者食入含谷蛋白的食物后产生的抗体
色淡、软、大量和异常恶臭的粪便，可能出现脂肪泻
恶心、食欲不振、腹泻、腹部痛性痉挛和消瘦
血液检测和小肠组织活检
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会对所有育龄期女性进行尿妊娠试验。
‡ 上消化道内镜检查是使用一种称为内镜的柔性观察导管检查食管、胃和小肠第一段（十二指肠）。