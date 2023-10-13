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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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气相关症状的一些病因和特征

病因

临床特征*

检查†

嗳气

吞气症

患者有意或无意地吞入气体

有时在抽烟或咀嚼口香糖时

有时在反流性疾病或佩戴不合适假牙时

医生的检查

来自碳酸饮料的气体

通常有饮用饮料史

医生的检查

腹胀或胃气胀

吞气症

见嗳气

医生的检查

肠易激综合征

与排便有关的腹痛，伴随排便频率或粪便粘稠度变化，或两者兼有

无警示征象

典型的青少年或20多岁开始

医生的检查

大便检查

血液化验

胃排空不佳（胃轻瘫）通常由于其他疾病如糖尿病、结缔组织疾病或神经系统疾病造成

恶心，腹痛和有时呕吐

早饱（饱腹感）

有时患已知能引起这些症状的疾病

有时患者使用具有抗胆碱能作用的药物

进行上消化道内镜检查‡和/或核扫描以评估胃排空情况

如果怀疑是药物引起的，停用此药，观察症状是否消失

进食障碍

长期症状，尤其是在年轻妇女中

很瘦但仍然过度关注体重

医生的检查

慢性便秘

长期大便次数少且大便坚硬

医生的检查

肛门和直肠压力测量（肛门直肠测压）

卵巢癌大肠癌（罕见）

新发的，中年或老年患者持续胃气胀

对于结肠癌，有时便血（血可为肉眼可见或在医生检查时发现）

如果怀疑卵巢癌，骨盆超声检查

如果怀疑结肠癌，结肠镜检查

排气（胃肠胀气）

包括豆类、奶制品、蔬菜（如洋葱、芹菜、胡萝卜或球芽甘蓝）、水果（如葡萄干、香蕉、杏和枣、或苹果汁、梨汁或李子汁）和含有果糖的食物（如苏打可乐、蜂蜜或坚果）、李子、或华夫饼糖浆或枫糖、或复杂碳水化合物（如脆饼干、白吉饼或小麦胚芽）等食物

症状主要在食入可产生气体的食物时出现

医生的检查

饮食中剔除可疑食物，观察症状是否消失

乳糖不耐受

进食奶制品后胃气胀、痛性痉挛和腹泻

呼吸试验检测氢气，提示未消化食物

乳糜泻

色淡、软、大量和异常恶臭的粪便，可能出现脂肪泻

无力，食欲不振和腹泻

通常在儿童期开始，但可能会在以后发生

血液检测，检查口炎性腹泻时患者食入含谷蛋白的食物后产生的抗体

热带口炎性腹泻

色淡、软、大量和异常恶臭的粪便，可能出现脂肪泻

恶心、食欲不振、腹泻、腹部痛性痉挛和消瘦

血液检测和小肠组织活检

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 医生通常会对所有育龄期女性进行尿妊娠试验。

‡ 上消化道内镜检查是使用一种称为内镜的柔性观察导管检查食管、胃和小肠第一段（十二指肠）。

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