气体正常存在于消化系统，且可能通过口（嗳气）和肛门排出。

有 3 种主要的气体相关症状：

过度嗳气

腹胀

肛门过度排气

嗳气通常发生在刚刚进食之后或有精神压力存在时。一些人嗳气之前会感觉胸部或胃内有紧缩感，气体排出后好转。

胃肠胀气的患者通常对人体正常情况产生多少肠胃气存在误解。排气量和频率存在很大的差异。人们通常每日排气13至21次，共计½至1½夸脱（0.5至1.5升），一些人通常排气更多或更少。这些气可能有或没有臭味。

管肠胃气是可以燃烧的（由于它含有氢和甲烷），这不会产生常规问题。例如，附近有明火作业不危险。然而，有罕见的报道，在肠道手术和结肠镜检查过程中，肠道未完全清除便采用电灼烧术而发生气爆。

过去认为，1 至 4 个月婴儿过度剧烈哭闹（疝气）归因于腹部产气过多。但是如今，大多数医生不再认为疝气与气相关，因为这些婴儿的检查结果没有显示腹部有过量气体。疝气的真正原因仍不清楚。

产气的病因 产气的病因因气体相关症状而异（参见表气体相关症状的一些病因和特征）。 嗳气 引起打嗝的原因 吞咽空气

碳酸饮料产生的气体 通常人们在进食和饮水过程中吞下少量气体。然而，一些患者在进食或吸烟过程中、焦虑或紧张时重复地、无意识地吞下大量空气（吞气症）。胃食管反流、不合适的假牙、某些药物、咀嚼口香糖或任何原因的恶心都可能导致唾液分泌过多，这也会增加空气的吞咽。 大多数吞咽的空气后来通过打嗝而出，非常少量的通过胃进入下面的消化系统。这些排入肠道的少量气体大多数吸收入血液，很少的一部分作为屁排出。 肠胃气 肠胃气由氢气、甲烷和细菌（正常存在于大肠）产生的二氧化碳气体组成。这些细菌总是会产生一些气体，但在以下情况时，可产生过量气体： 人体摄入某种食物后

消化道不能完全吸收食物（吸收不良综合征）时 可增加产气量的食物包括任何含难消化碳水化合物（例如烤豆、卷心菜等食物中的膳食纤维）的食物、某些糖类（如果糖）、含乳糖食品（如牛奶）或糖醇类（如山梨醇）以及脂肪。例如，某些称为可发酵寡糖、双糖、单糖和多元醇的碳水化合物统称为 FODMAP。FODMAP 在小肠中吸收不良，但可被细菌迅速发酵，导致肠气增多和不适。山梨醇是用于某些食物、药物和口香糖的一种人工甜味剂，而果糖是存在于水果、浆果和一些植物中的糖，它们可增加气体生成。许多人不能消化乳糖（这种疾病被称为乳糖不耐受），乳糖存在于牛奶和其他乳制品中。几乎任何人进食大量的蔬菜和水果都会发展成一定程度的胀气。 吸收不良综合征可增加产气量。进食碳水化合物不足的人（分解某些糖分的酶不足），如乳糖酶缺乏症人群，当食入含这些糖的食物时，易产生大量的气体。热带口炎性腹泻、乳糜泻等其他吸收不良综合征以及胰腺功能不全也导致大量产气。 然而，一些人可能只不过是有更多或不同的细菌自然生活在他们的肠道里，或他们的消化道肌肉存在运动（运动）障碍。这些差异导致了排气的不同。患者在医生评价前可以先记录自己的排气频率。 胃气胀 患有胃排空不佳（胃轻瘫）或肠易激综合征等消化道疾病或者患有卵巢癌或结肠癌等其他身体疾病的患者可能会出现胃气胀或有胃部肿胀（胃胀）的感觉。 许多带有抗胆碱能作用的药物可减缓胃排空，引起胃气胀。 有时这种感觉由腹部以外的疾病引起。例如，在一些人群，心脏病发作的唯一症状是感觉到胃胀或强烈的嗳气。但是，很多人感到发胀并没有器质性疾病。 医生不能肯定肠积气在胃胀感中扮演什么角色。除了喝碳酸饮料或吞下过量气体的人，大多数有胃胀感的人的消化系统中实际上并没过量气体存在。然而，研究显示，有些人如肠易激综合征患者对正常量气体特别敏感。相似的，饮食失调患者（如神经性厌食症或神经性贪食症）通常会产生误解，并会因腹胀等症状而紧张不安。因此，存在与气体相关症状的患者的基本异常，可能是肠道高度敏感（肠道敏感）。运动障碍也可能促成这些症状。

产气的评估 多数的气相关症状不需要医生立即进行评价。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。 警示体征 胀气患者中某些症状和特征需要引起关注。它们包括 体重减轻（无意识）

血便

胸部疼痛或腹胀感 何时就医 存在胸部胀满的感觉，尤其是如果胀满感伴胸痛时，应当迅速就医，因为这可能是心脏病警示征象。 存在任何气相关症状患者，若存在其他警示征象、腹部不适或腹泻，应该在 1 周左右就医。 没有这些症状或警示征象的患者可以随时就医，但并不紧急。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查中发现的情况，经常提示出现症状的病因和可能需要做的检查（参见表气相关症状的一些病因和特征）。 对于嗳气过度，病史侧重于发现吞入气体的原因，尤其是饮食的原因。 对于过度排气，医生寻找饮食的原因和同时出现的吸收不良症状（如腹泻和/或脂肪、恶臭的粪便）。 存在任何气相关症状的患者，医生需要了解症状和进食情况（时间和食物的种类和数量）、与大便的关系。医生询问患者排便频率、颜色和质地的变化。医生亦要了解患者是否消瘦。 在胃气胀或排气患者体格检查中，侧重于发现潜在的器质性病变信号（如卵巢癌）。医生进行腹部、直肠和盆腔（对妇女）检查。 表格 气相关症状的一些病因和特征 表格 检查 通常医生对气相关症状的患者不做任何检查，除非存在的其他症状提示存在某种特定的疾病（参见表气相关症状的一些病因和特征）。例如，伴随腹泻的患者可能需要接受针对吸收不良综合征的检查。 持续腹胀或胃气胀的中年或老年患者例外，尤其是过去没有消化道症状的患者。对这些患者，医生可能进行卵巢癌和/或结肠癌检查。

产气的治疗 医生安慰这些患有慢性腹胀或胃气胀的患者，告知疾病并非由其他疾病引起，这些气相关症状不会损害他们的健康。 胃气胀和嗳气难以缓解，因为这通常是由无意识的空气吞咽或对正常量气体敏感增加引起的。如果嗳气是主要的问题，减少吞咽的气体量会有所帮助，但这是困难的，因为患者通常没有意识到吞咽气体。避免咀嚼口香糖和在一个轻松的氛围里缓慢地吃东西可以获益。避免喝碳酸饮料可帮助一些患者。医生也可建议患者通过练习从膈张口呼吸而努力减少空气吞咽并完全控制任何上消化道相关疾病（如消化性溃疡）。 排气过量患者应当避免容易引起肠胃气的食物。典型的，应当在某个时间剔除一种或一组食物。因此一开始，患者应避免任何已知触发性食物并剔除含 FODMAP 的食物，以及/或者患者可以先剔除豆类、卷心菜等食物，接着剔除牛奶和乳制品，然后再剔除新鲜水果，之后是某些蔬菜和其他食物。山梨醇和果糖应限量摄入。饮食中可增加粗粮（如麸皮和欧车前种子），尝试增加大肠运动。然而，对一些患者增加粗粮可能导致症状恶化。 芳香油（例如存在于缓释油制剂中的薄荷油）也有助于缓解痛性痉挛引起的胀气疼痛。 药物 药物不能提供太多的缓解。一些医生尝试抗胆碱能药物（如氯贝胆碱）和西甲硅油，这些成分存在于一些抗酸药物中和自身单独组成的制剂中。然而，没有科学证据证明这些有益。 活性炭片剂有时可以帮助减少排气和排难闻气味。但是，活性炭污染口腔和衣着。可用活性炭贴身内衣。 对于细菌过度生长导致气相关症状的患者，应给予抗生素。 益生菌是天然存在于人体内的细菌，可促进有益菌生长，在有些人中，益生菌可通过促进肠道正常菌群生长而缓解腹胀和胃肠胀气。 抗酸剂、低剂量的抗抑郁药（如去甲替林）或两种药物联用可降低肠道敏感性，从而可能对一些消化不良和饭后上腹部胀满的患者有帮助。