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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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多毛症的一些病因及特征

病因

临床特征*

检查

肾上腺疾病

肾上腺增生（肾上腺增大，产生异常多的雄性激素）

声音变得低沉、秃头、阴蒂增大、肌肉量增加、月经不规律或无月经以及痤疮，这些都是男性化的体征

若出生时伴有肾上腺增生，则无法通过外部生殖器明确识别是男性还是女性（模糊不清）

血液及有时尿液检查测量激素水平

地塞米松抑制试验（地塞米松，口服，随后几个小时后通过血液检查来衡量激素水平）

肾上腺肿瘤（通常为癌性的）

如果肾上腺瘤产生过多雄激素（例如睾酮），或者如果患者有库欣综合征（产生过多皮质醇的肾上腺瘤 [见下文]），则会出现男性化体征

CT 或 MRI 检查

血液和尿液测试来衡量激素水平

库欣综合征

整个躯干脂肪过多、双肩间脂肪堆积（水牛背）、手臂和腿较廋、腹部紫色条纹、易发性淤青、大圆脸（满月脸）、高血压糖尿病痤疮无月经月经不规律

进行尿液检查测量皮质醇的水平（在库欣综合征中可能是高水平）

通常进行地塞米松抑制试验

无疾病出现

家族性多毛症

家庭成员中的多毛症

无其他症状（月经周期正常，无其他男性化体征）

医生的检查

血液检查测量激素水平（正常）

卵巢疾病

多囊卵巢综合征 (PCOS)

青春期后开始的多毛症

肥胖、不孕、月经不规律、痤疮、头发脱落、对胰岛素的敏感度降低、腋下/颈背和皮肤皱褶部位的皮肤变暗增厚（黑棘皮病）

医生的检查

进行血液检查来测定激素水平，如睾酮、促黄体激素 (LH) 和促卵泡激素 (FSH)

通常进行超声检查

肿瘤

有时候出现以下一个或多个症状，常突然开始：

  • 盆腔疼痛

  • 腹部肿胀或腹胀

  • 体重减轻

  • 男性化特征

超声检查

有时 CT 或 MRI

垂体疾病

分泌催乳素的垂体腺瘤（一种非癌性肿瘤）

非哺乳期妇女产生乳汁（乳溢

月经不规律或无月经

有时出现视力问题、头痛

通过血液检查测量催乳素水平

脑的磁共振成像

导致库欣病的垂体疾病（如垂体肿瘤）

见上文库欣综合征

通过血液检查（有时候通过尿液检查）测量皮质醇水平（水平可能会偏高）

地塞米松抑制试验

脑的磁共振成像

药物和非法药物

雄激素药物：

  • 合成代谢类固醇，包括服用以提高运动成绩的药物，如睾酮产品和达那唑

  • 避孕药或其他具有高剂量孕酮的避孕药

男性化特征

合成类固醇的使用（有时使用者不承认）

医生的检查

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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