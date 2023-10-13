多毛症的一些病因及特征
病因
临床特征*
检查
肾上腺疾病
肾上腺增生（肾上腺增大，产生异常多的雄性激素）
声音变得低沉、秃头、阴蒂增大、肌肉量增加、月经不规律或无月经以及痤疮，这些都是男性化的体征
若出生时伴有肾上腺增生，则无法通过外部生殖器明确识别是男性还是女性（模糊不清）
血液及有时尿液检查测量激素水平
地塞米松抑制试验（地塞米松，口服，随后几个小时后通过血液检查来衡量激素水平）
肾上腺肿瘤（通常为癌性的）
如果肾上腺瘤产生过多雄激素（例如睾酮），或者如果患者有库欣综合征（产生过多皮质醇的肾上腺瘤 [见下文]），则会出现男性化体征
CT 或 MRI 检查
血液和尿液测试来衡量激素水平
整个躯干脂肪过多、双肩间脂肪堆积（水牛背）、手臂和腿较廋、腹部紫色条纹、易发性淤青、大圆脸（满月脸）、高血压和糖尿病、痤疮、无月经或月经不规律
进行尿液检查测量皮质醇的水平（在库欣综合征中可能是高水平）
通常进行地塞米松抑制试验
无疾病出现
家族性多毛症
家庭成员中的多毛症
无其他症状（月经周期正常，无其他男性化体征）
医生的检查
血液检查测量激素水平（正常）
卵巢疾病
多囊卵巢综合征 (PCOS)
青春期后开始的多毛症
肥胖、不孕、月经不规律、痤疮、头发脱落、对胰岛素的敏感度降低、腋下/颈背和皮肤皱褶部位的皮肤变暗增厚（黑棘皮病）
医生的检查
进行血液检查来测定激素水平，如睾酮、促黄体激素 (LH) 和促卵泡激素 (FSH)
通常进行超声检查
肿瘤
有时候出现以下一个或多个症状，常突然开始：
超声检查
有时 CT 或 MRI
垂体疾病
分泌催乳素的垂体腺瘤（一种非癌性肿瘤）
非哺乳期妇女产生乳汁（乳溢）
月经不规律或无月经
有时出现视力问题、头痛
通过血液检查测量催乳素水平
脑的磁共振成像
导致库欣病的垂体疾病（如垂体肿瘤）
见上文库欣综合征
通过血液检查（有时候通过尿液检查）测量皮质醇水平（水平可能会偏高）
地塞米松抑制试验
脑的磁共振成像
药物和非法药物
雄激素药物：
男性化特征
合成类固醇的使用（有时使用者不承认）
医生的检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。