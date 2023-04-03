泌乳素瘤是由垂体特殊细胞（泌乳素细胞）组成的非癌性肿瘤。泌乳素瘤最常见的症状是乳溢症，即男性或女性在孕期和孕后以外的时间分泌母乳。
泌乳素瘤引起垂体分泌过多的泌乳素（高泌乳素血症）。
高泌乳素血症可导致男性和女性溢乳或非预期泌乳以及不育。
诊断需要依靠检测血液中泌乳素水平。
进行放射检查以找出病因。
如果单用药物无法控制泌乳素生成，或不能使肿瘤缩小，则可能进行手术，有时也可能进行放疗。
（另见垂体概述。）
在男性和女性中，乳溢症的最常见病因是垂体有分泌催乳素的肿瘤（泌乳素瘤）。泌乳素是刺激乳房产生乳汁的激素。
初诊时，泌乳素瘤通常非常小。男性的泌乳素瘤往往比女性更大，这可能是因为男性发现的时间较晚。
垂体正上方的其他肿瘤不产生泌乳素，但如果它压迫了垂体柄，则也可以增加泌乳素的分泌。压迫垂体柄能够防止多巴胺激素到达垂体，多巴胺通常可降低泌乳素的生成。
泌乳素分泌过多和乳溢症的发生还可能由药物（包括吩噻嗪类、某些治疗高血压的药物 [特别是甲基多巴和维拉帕米]、阿片类药物和避孕药）以及垂体外的某些疾病引起。这类疾病包括甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退）、慢性肾病、肝脏疾病和某些肺癌。
您知道吗？
泌乳素瘤的症状
泌乳素瘤的诊断
泌乳素瘤的治疗
抑制催乳素生成的药物
有时进行手术或放疗
模拟多巴胺作用的药物可用于治疗，多巴胺是大脑中一种能阻断泌乳素合成的化学物质。治疗药物包括溴隐亭和卡麦角林。这些药物为口服药，必须持续用药才有效。但研究表明，约 20% 至 25% 的患者在治疗 3 年后可以安全停药。
在大多数人中，这些药物可降低催乳素水平，从而恢复经期，停止乳溢症（男/女），并使女性雌激素水平和男性睾酮水平升高。这些药物通常能够使患者恢复生育力。药物常能缩小肿瘤和改善视力问题。
外科手术对治疗小泌乳素瘤也有效，但通常不是首选，这是因为药物治疗不仅安全有效而且容易实施。
当病人的泌乳素水平不是很高，而且CT或MRI检查显示只有一个很小的泌乳素瘤或完全没有肿瘤时，医生可能不建议治疗。这可能适用于没有因高泌乳素水平而导致不孕的、具有正常月经的、且没有受溢乳困扰的妇女，以及睾酮水平不低的男性。
为了克服泌乳素瘤导致低雌激素水平的影响，可以使用雌激素或含有雌激素的口服避孕药治疗有小泌乳素瘤且无怀孕意愿，以及未接受多巴胺激动剂治疗的女性。尽管雌激素治疗不会使肿瘤缩小，但大多数专家仍推荐至少两年内每年进行一次 CT 或 MRI 检查以确定肿瘤没有实质性地增大。
对于有较大肿瘤的患者，医生通常采用类似多巴胺的药物（多巴胺激动剂，如溴隐亭或卡麦角林）进行治疗或做手术治疗。如果药物能够降低泌乳素水平而且使症状消失，那么不需要进行外科手术。这类药物总体安全，但当它们以远大于治疗泌乳素水平升高时使用的剂量治疗帕金森病时，曾报告出现心脏瓣膜过量结缔组织形成（纤维化）和瓣膜漏血。在按照泌乳素瘤治疗剂量接受治疗的患者中进行的后续研究并未显示对心脏瓣膜存在上述相同的影响。
如必须进行手术治疗，多巴胺激动剂可在手术前使用，帮助缩小肿瘤。术后也需要使用此类药物，这是因为大的分泌泌乳素的肿瘤不可能通过手术完全治愈。泌乳素瘤偶尔会缩小并减少分泌泌乳素，因此，可停用多巴胺激动剂，而泌乳素水平不会再次升高。停用多巴胺激动剂的情况更多见于肿瘤较小的患者和怀孕后的女性。
与其他垂体肿瘤一样，如果药物或手术治疗对泌乳素瘤无效，有时需要采用放射治疗。