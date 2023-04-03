泌乳素瘤是由垂体特殊细胞（泌乳素细胞）组成的非癌性肿瘤。泌乳素瘤最常见的症状是乳溢症，即男性或女性在孕期和孕后以外的时间分泌母乳。

泌乳素瘤引起垂体分泌过多的泌乳素（高泌乳素血症）。

高泌乳素血症可导致男性和女性溢乳或非预期泌乳以及不育。

诊断需要依靠检测血液中泌乳素水平。

进行放射检查以找出病因。

如果单用药物无法控制泌乳素生成，或不能使肿瘤缩小，则可能进行手术，有时也可能进行放疗。

（另见垂体概述。）

在男性和女性中，乳溢症的最常见病因是垂体有分泌催乳素的肿瘤（泌乳素瘤）。泌乳素是刺激乳房产生乳汁的激素。

初诊时，泌乳素瘤通常非常小。男性的泌乳素瘤往往比女性更大，这可能是因为男性发现的时间较晚。

垂体正上方的其他肿瘤不产生泌乳素，但如果它压迫了垂体柄，则也可以增加泌乳素的分泌。压迫垂体柄能够防止多巴胺激素到达垂体，多巴胺通常可降低泌乳素的生成。

泌乳素分泌过多和乳溢症的发生还可能由药物（包括吩噻嗪类、某些治疗高血压的药物 [特别是甲基多巴和维拉帕米]、阿片类药物和避孕药）以及垂体外的某些疾病引起。这类疾病包括甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退）、慢性肾病、肝脏疾病和某些肺癌。

您知道吗？

泌乳素瘤的症状 尽管意外泌乳可能是泌乳素瘤的唯一症状，但许多女性患者还会出现月经停止（闭经）或月经次数减少。有泌乳素瘤的女性的雌激素水平通常较低，这会使阴道干涩，从而引起性交不适。有些女性还会出现性欲减退和多毛症（面部和身体毛发过度生长）。一些女性（罕见情况下也包括一些男性）不育。 男性泌乳素瘤患者中约有三分之二对性失去兴趣（性欲减退），并出现勃起功能障碍。他们的睾酮水平通常较低。 女性雌激素水平低、男性睾酮水平低会增加骨质疏松症的风险。 如果泌乳素瘤较大，则可能会压迫垂体正上方的脑神经，引起患者头痛或在特定视野看不清。

泌乳素瘤的诊断 检测血液中的催乳素水平

计算机断层扫描或磁共振成像 如果女性出现月经稀少或闭经或是在非正常时间有乳汁分泌（乳溢），通常应考虑乳溢症。如果男性性欲减退且血液睾酮水平下降，特别是有泌乳表现时，可怀疑是乳溢症。 确诊依靠发现血中泌乳素水平升高。 为了检查垂体附近有无泌乳素瘤或其他肿瘤，进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)。如果没有发现肿瘤，也没有其他引起高泌乳素水平的原因（如药物），最大可能的病因，尤其对于女性患者，仍然是垂体肿瘤。在这种情况下，肿瘤可能太小而不能被扫描检查发现。 如果影像学检查发现泌乳素瘤较大，眼科专家需要对患者进行视野检测以明确肿瘤对视力的影响。