痛经的病因和特点
病因
临床特征*
检查
子宫腺肌病（通常位于子宫内膜部位的组织[称为子宫内膜组织]，生长到子宫壁中）
经期出血量大、痛经、月经间期阴道出血、腹部最下部（盆腔）疼痛、以及膀胱和直肠的压迫感
有时候有性交痛
盆腔超声和MRI检查
在阴道异常出血的女性中，有时活检可以排除其他出血原因
生殖系统先天缺陷（罕见）
有时从不来月经（原发性闭经）
有时在盆腔检查中发现异常，例如阴道阻塞或盆腔肿块
医生的检查
有时进行子宫输卵管造影术（在子宫和输卵管内注入造影剂后拍摄的 X 光片）、宫腔声学造影（将液体注入子宫后进行的超声检查）或 MRI
宫颈狭窄（通过宫颈的通道狭窄）
月经不规则或没有，月经间期阴道流血，不育，经期腹痛
医生的检查
有时做盆腔超声检查
通常无其他症状
有时候阴道异常流血
有时消化不良、腹胀、排尿变化、盆腔疼痛或背痛
超声检查
如果怀疑是癌症，可以通过血液测试来测定肿瘤物质
子宫内膜异位症（位于子宫外异常部位的子宫内膜组织块）
在月经期的前几天和最初几天发生的钝痛或痉挛性疼痛
不孕
性交痛、排便排尿痛
医生的检查
盆腔超声检查
有时行腹腔镜检查（在脐下做小切口伸入一个显像管）
通常无其他症状
如果子宫肌瘤较大，有时会出现疼痛、压迫感或阴道大量出血
超声检查
有时进行宫腔声学造影或宫腔镜检查（使用细的显像管观察子宫内部）
如果结果不明确，行MRI检查
释放铜离子的宫内节育器 (IUD)，或者较少情况下，释放孕激素（女性激素孕酮的合成形式）的 IUD
月经大出血
医生的检查
有时用盆腔超声检查来确定宫内节育器是否正确放置在子宫内
盆腔淤血综合征（盆腔静脉积血引起的慢性疼痛）
疼痛：
通常背下部疼痛，腿痛，异常阴道流血
通常会从阴道中流出清澈或粘稠的分泌物
有时会感到疲惫，情绪起伏，头痛和胃胀
医生的检查
超声检查或专门的成像技术
有时行腹腔镜检查
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
MRI = 磁共振成像。