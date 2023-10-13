孕早期恶心和呕吐的一些病因和特征
病因
一般特征
诊断方法†
妊娠相关（产科）
妊娠期恶心和呕吐（孕吐）
轻度单纯性恶心和呕吐，一天中不同的时间段间歇发作，主要发生于孕早期
医生的检查
频繁、持续的恶心呕吐
不能保证充分地摄入水分、食物
通常表现为脱水的症状，例如少尿，少汗，嘴唇干燥，口渴加重，心跳加快以及起床时头晕
体重减轻
血液测试来检查脱水的迹象，通过检测电解质、血液尿素氮 (BUN)、肌酐和肝酶水平确定化学物质的失衡
尿液检查来检测酮（当没有摄入足够食物并且机体分解脂肪补充能量时产生）
葡萄胎妊娠（胎盘异常生长，有或沒有胎儿，由异常的受精卵引起）
怀孕数周的子宫比预期大
没有检测到胎儿心跳或胎动
在妊娠后期，有时高血压、脚或手肿胀、阴道流血或流出葡萄串样组织
血液检查来检测人绒毛膜促性腺激素（即 hCG——一种孕早期胎盘产生的激素）
盆腔超声检查
非产科
经常需要排尿（尿频）、排尿疼痛（排尿困难）、迫切需要立即排尿（尿急）
伴有肾脏感染，腰侧或腰背部疼痛和发热
尿液检查（尿检）和培养
突然开始呕吐，通常伴有腹泻
有时最近与受感染的人或动物接触，或最近进食了未煮熟的、污染的食物或污染的水
医生的检查
有时需要粪便样本
肠堵塞（肠梗阻）
突然开始的恶心和呕吐，通常见于过去进行过腹部手术或患有胃癌或腹股沟疝的女性
绞痛和腹胀
X 射线检查
有时进行腹部超声检查
有时 CT 检查（在 X 线和超声检查不明确的情况下）
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果孕妇有令人担忧的症状，医生会评估孕妇生命体征，进行体格检查，并使用胎儿心率监测仪或超声检查评估胎儿的状态。
CT=计算机断层扫描。