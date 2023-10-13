排尿疼痛的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
感染†
膀胱炎（膀胱感染）
常见于妇女与女孩
尿频尿急
起夜
有时尿血或尿液有异味
医生的检查
附睾-睾丸炎（附睾和睾丸感染）
睾丸触痛和肿胀
可能尿频或尿道中有分泌物
有时有发烧或恶心
医生的检查
有时进行尿液分析
有时进行性传播感染检查
前列腺炎（前列腺感染）
在进行直肠指检时检查到前列腺有触痛
常有发烧、排尿困难、尿频、起夜以及排尿时有灼烧或疼痛感
有时尿中有血
常有尿路长期阻塞的症状（包括尿流较小、排尿困难或排尿结束时滴尿）
尿液分析和尿培养
尿道炎（尿道感染），一般由性传播感染导致
男性尿道中通常有可见的分泌物
女性阴道中有时有分泌物
见于近期有无保护性交的人士
性传播感染检测
外阴阴道炎（外阴和阴道感染）
阴道分泌物
生殖器部位经常发红
医生检查包括在显微镜下检查分泌物样本
宫颈炎（子宫颈感染）
通常有子宫颈分泌物
有无保护性交史
性传播感染检测
引起炎症的疾病
引起炎症的结缔组织疾病（如反应性关节炎或 Behçet 综合征）‡
在排尿疼痛前出现的全身性症状（包括身体疼痛和关节疼痛）
皮肤、口腔、眼睛或生殖器部位（包括阴道内）有时生疮
性传播感染检测
有时进行血检来检查这些结缔组织疾病
接触了刺激部位或引起过敏反应的物质（如杀精剂、润滑剂或乳胶避孕套）
生殖器部位有时发红
见于接触了引起刺激或过敏反应之物质的患者
仅医生查体
间质性膀胱炎（膀胱发炎但无感染）
更常见于女性
尿频尿急
长期症状
尿液分析和尿培养
其他疾病
萎缩性阴道炎或尿道炎（阴道或尿道组织变薄）
见于绝经妇女
阴道干涩
通常性交时疼痛
阴道分泌物
阴道内部发生改变（变得平滑而苍白）
仅医生查体
长期症状，如尿流微弱或难以排尿
常有尿血
若怀疑有膀胱癌，则进行膀胱镜检查
若怀疑有前列腺癌，则进行血检以测量 PSA 水平
若 PSA 水平上升，则进行前列腺活检
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 一般导致排尿疼痛的传染性病原体包括性传播病原体（如导致淋病、衣原体感染和滴虫病的病原体）以及并非通过性传播的细菌，主要是大肠杆菌 (E.)。
‡ 该病因很少见。
PSA = 前列腺特异性抗原；STI = 性传播感染。