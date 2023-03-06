阴道炎概述（阴道感染或炎症）

阴道感染是女性就诊的最常见原因之一，每年约有数百万女性因此而就诊。

阴道感染是由感染性微生物（如细菌或酵母菌）引起。

感染通常引起阴道分泌物，伴随阴道和外阴（阴唇）瘙痒、红肿，有时还有烧灼感和疼痛。

医生可从阴道或宫颈取得分泌物检测感染性微生物。

治疗取决于病因。

阴道炎这个术语通常指阴道感染，但也可用于描述没有感染的阴道或外阴（阴唇）炎症。阴道炎可引起生殖器瘙痒、不适、瘙痒或阴道异味，有时还会有刺痛、发红、瘙痒或外阴肿胀。外阴的炎症称为外阴炎。外阴炎是指外阴发生的炎症，当外阴和阴道同时受累时，就称为外阴阴道炎。

阴道感染包括

细菌性阴道病是阴道内正常细菌的平衡变化或过度生长。它不被视为阴道感染，但可引起类似的症状。

阴道分泌物也可能由影响其他生殖器官的感染导致，而非阴道本身感染引起。例如，如果子宫颈（子宫开口进入阴道的下部狭窄部分）感染某些性传播感染，如衣原体或淋病，则可能导致分泌物。引起这些感染的细菌可以从子宫颈扩散到子宫，甚至穿过输卵管并进入腹腔。累及子宫或其他上生殖道器官的感染称为盆腔炎。

生殖器疱疹可以在外阴（阴道开口周围的区域）、阴道和子宫颈引起水泡，也可以引起阴道分泌物。

但是，有阴道炎症状不一定表示存在感染。相反，它们也可能是由影响阴道或外阴的其他情况引发的。例如，化学物或其他材料（如使用卫生产品、沐浴液、洗衣粉、避孕膏、避孕药膜、合成纤维内衣等）可能刺激阴道，引起分泌物和不适。由此产生的炎症称为非感染性（炎症性）阴道炎。非感染性阴道炎的另一种形式是萎缩性阴道炎，在绝经后女性中可能发生，因为阴道组织变得干燥，并容易因雌激素水平降低而受到刺激。

女性内生殖器解剖结构

阴道炎的病因 阴道感染可由细菌、酵母菌和其他感染性微生物引起。 某些情况可能会增加感染的可能性： 阴道酸度降低（PH 值升高）： 阴道中的 pH 通常是酸性的。绝经、精液、阴道产品的使用或感染可改变阴道的 pH 值。当阴道中的酸度降低时，通常生活在阴道中的保护性细菌（乳酸杆菌）的数量减少，而能够引起炎症的细菌数量增加，有时会导致细菌性阴道病。

刺激或过敏： 阴道组织受到刺激（例如，由于某些类型的香皂或其他阴道产品）可导致裂伤或疼痛，开放的血流为细菌和真菌提供了入侵的门径。

长时间暴露在潮湿环境中： 如果外阴或阴道长时间受潮（例如，由于坐在浴缸里或不经常更换月经垫或尿失禁垫），这可能会促进细菌和酵母菌的生长。

暴露于其他来源的细菌： 消化系统的细菌可能会进入阴道，从而改变细菌的平衡或引起感染。例如，如果肛门的粪便与阴道接触，细菌可进入阴道。预防的方法包括保持该区域清洁并在排尿或排便后从前向后擦拭。

组织损伤： 盆底组织损伤会减弱身体自然防御能力。损伤可能由怀孕或分娩、受伤、手术、药物、癌症或放疗引起。 阴道感染的某些特定原因在某些年龄组更常见。 儿童 引起儿童阴道感染的致病菌通常来自肛门区域的粪便。女孩（尤其是2～6岁）在排尿或排便后从后向前擦拭，或不常清洁肛门和生殖器部位，会使这些细菌进入阴道。经常触摸生殖器区域也可能将这些细菌带入阴道，尤其是女孩在排便后不洗手的话。 偶尔，儿童会将小物品（如纸巾）放入包括阴道在内的体腔中。放入阴道内的物品可能会导致阴道感染。 性虐待是另一种可能的原因。性传播感染，包括引起阴道感染的疾病，可在性虐待期间传播。 蛲虫可能也是引起阴道感染的原因。 你知道吗…… 育龄女性 月经前期、经期和怀孕期间，体内激素的短期改变会降低阴道酸度，而冲洗阴道、使用杀精剂以及精液也会降低阴道酸度。酸度降低可改变细菌的平衡，增加炎症或感染的风险。 在阴道内留置卫生棉条时间过长也会导致感染，可能是因为卫生棉条为细菌提供了一个温暖潮湿的环境，也可能因为长时间使用使阴道受到刺激。 你知道吗…… 绝经女性 绝经后，血液中的雌激素水平降低。因此，阴道组织变薄干涩，更加脆弱。可能开裂或形成疮，让细菌或酵母有机可乘。而且，阴道中的酸度下降，感染机率增加。 患有尿失禁或大便失禁的女性或卧床的女性很难保持生殖器部位卫生。长时间接触尿液和粪便会导致感染。 各年龄段女性 在任何年龄，增加阴道感染风险的情况包括 外阴或阴道组织刺激或过敏反应

外阴、阴道或盆腔组织损伤 阴道炎的症状可能是由感染性微生物以外的暴露引起。例如，阴道炎可能由卫生喷雾或香水、月经垫、洗衣皂、漂白剂、织物软化剂、织物染料、合成纤维、浴水添加剂、厕纸、杀精剂、阴道润滑剂或乳膏、（某些人）乳胶避孕套或避孕环或避孕膜过敏（超敏反应）或刺激引起。 外阴、阴道或盆腔组织损伤可能由妊娠和分娩、受伤、手术、药物、癌症或放疗引起。受损组织更容易感染。罕见情况下，分娩、手术或放疗可能导致肠道和内部生殖器官之间的瘘管（异常连接），这可使肠道中的细菌感染它们。 表格 阴道炎的一些类型 表格

阴道炎的症状 通常，阴道感染会导致不同于生殖器瘙痒的生殖器瘙痒。 育龄期女性有阴道分泌物是正常的。正常阴道分泌物为透明、白色或淡黄色。它可能每天或间歇性发生，通常为少量。异常分泌物常伴随着生殖器部位的瘙痒、发红，有时有烧灼感或疼痛，并可能有鱼腥味。分泌物的外观和量因病因而有所不同。 瘙痒可能会影响睡眠。一些感染会导致性交痛、尿频和尿痛。 极少数情况，阴道附近的皮肤皱褶会和尿道开口黏在一起。 但有时症状较轻微甚至无症状。

阴道炎的诊断 医师的评估

对白带和/或子宫颈分泌物样本的检查 发现阴道有分泌物并伴随瘙痒或鱼腥味，或有其他外阴或阴道症状，例如发红、烧灼感、性交时疼痛，应及时就诊。 病史 为确定病因，医生会询问关于白带（如果有的话）、关于引起症状的可能病因、关于卫生状况等问题。医生可以询问以下内容： 白带是从什么时候开始的？

分泌物看起来像什么样子，是否有气味？

分泌物是否伴随生殖器部位瘙痒、烧灼感、疼痛或溃疡？

白带是反反复复，还是持续存在？

这些症状是在月经周期的何时发生？

是否接触过新的肥皂、洗涤剂、阴道乳液或其他产品？

以前是否曾出现过分泌物异常，如有，诊断结果是什么以及治疗结果如何？

是否使用过任何治疗（包括家庭疗法）来缓解症状？

曾采取以及正在采取什么避孕措施？ 医生也会问及性传播感染 (STI) 的可能性。例如，可能会询问女性是否性生活活跃，如果是，她是否曾有过未使用避孕套的性活动，她或她的伴侣是否有不止一个伴侣，以及伴侣是否有性传播感染的症状。这些信息有助于医生确定症状是否可能由性传播感染引起，以及其他人是否需要治疗。 身体检查 医生会进行盆腔检查，借助扩张器（一种金属或塑料的器械，能把阴道壁分开），检查阴道深部和子宫颈（子宫下部）。做阴道检查时，医生用棉签取分泌物（如有）样本。然后在显微镜下对样本进行检查。根据这项检查的信息，医生通常可以确定病因是细菌性阴道病、滴虫性阴道炎还是酵母菌感染。 通常，医生还会用棉签从子宫颈上取一些分泌物样本。对样本进行检测，确定是否患有性传播感染。 要判断盆腔内是否存在其他感染，医生会在一只手上戴上手套，将食指和中指插入阴道，然后用另一只手按压小腹，以检查子宫和卵巢。如果此操作引起剧烈疼痛，或者出现发烧，说明可能存在其他感染。 如果病因可能是刺激或过敏反应，医生建议停止使用可能为病因的产品（例如，新的肥皂、洗涤剂、阴道产品）。如果症状缓解，可再次使用这些产品（每次仅用一种），以检查其是否为引起症状的原因。 儿童诊断 在儿童中，盆腔检查必须由经验丰富的医生进行。如果需要进行窥镜检查，通常在麻醉下进行。 如果儿童患有‭‬‭‬滴虫性‭‬阴道炎，医生应进行评估，以确定是否存在‭性虐待‭‬。如果儿童有不明原因的阴道分泌物，可能由性传播感染引起，医生也会考虑是否存在性虐待。

阴道炎的治疗 病因的治疗

症状治疗

避免刺激物或过敏原 阴道感染（如细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎和酵母菌感染）可使用抗生素或抗真菌药物治疗。 如果存在异物，则将其切除。 如果症状是由刺激或过敏引起的，应避免使用被确定为病因的产品。 有时，如果病因尚未确定，或者治疗需要一段时间才能发挥作用，则舒适措施可能有助于缓解症状。将冰袋置于生殖器部位进行冰敷，或用冷水坐浴可降低疼痛和瘙痒。坐浴是指采取坐姿洗浴，让水仅仅盖过生殖器与直肠区域。用从水瓶中挤出的温水冲洗生殖器部位也可以缓解疼痛和瘙痒。 也可能需要使用药物来减轻症状。口服抗组胺药有助于缓解瘙痒。抗组胺剂还能引起嗜睡，并有可能对干扰睡眠的症状起效。