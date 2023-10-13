阴茎异常勃起的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查
治疗勃起功能障碍的药物（如前列地尔、 罂粟碱、酚妥拉明、阿伐那非、西地那非、他达拉非或伐地那非）
在阴茎异常勃起前服用了以上其中一种药物的男性阴茎异常勃起疼痛者
仅医生查体
娱乐性药物（如安非他命和可卡因）
疼痛的阴茎异常勃起
医生的检查
偶有药物筛查
其他药物（如抗凝血药、某些抗抑郁药物、抗高血压药物、精神兴奋剂、抗精神病药物、糖皮质激素或锂盐）
接受疾病治疗的男孩或男性阴茎异常勃起疼痛者
仅医生查体
见于男孩或年轻男性，通常是非洲或地中海血统
全血细胞计数
检查有无异常血红蛋白的血检（血红蛋白电泳）
前列腺癌扩散到前列腺周围部位，或任何癌症已扩散到生殖器
见于年过 50 且具有表明膀胱至尿道的开口（膀胱颈）被阻塞（如尿流较小、难以排尿和排尿结束时滴尿）之恶化症状的男性
有时尿中有血
检测前列腺特异性抗原水平的血检
CT 或 MRI 检查
脊髓疾病，如脊椎管狭窄（脊髓狭窄）或脊髓受压
腿部无力或麻木
脊柱的 MRI 或 CT 检查
动脉受伤
轻微疼痛和稍有坚硬的阴茎异常勃起
阴茎或腹股沟部位最近受过伤的男性
对阴茎的复式超声检查（测量血流并显示血液通过之血管结构的超声检查）
血管造影（血管 X 光检查）
磁共振成像(MRI)
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。