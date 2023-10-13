可导致血管炎的疾病
疾病
定义
症状*
与动静脉的慢性炎症相关的反复发作的口腔和生殖器溃疡
反复发作的口腔溃疡
生殖器溃疡
眼部发红、疼痛
皮疹
关节肿胀、疼痛
有时有动静脉内血栓
与损害皮肤、神经、肺和肾脏的血管发炎有关的哮喘或其他过敏性问题（例如慢性鼻炎）
受累器官的多种症状：
颜面部疼痛
气短
皮疹
肢体麻木，针刺感或无力
肌肉、关节疼痛
腹痛
头（包括太阳穴两侧）、颈部、上半身、及为眼睛供血的大、中动脉炎症
头痛
头皮疼痛
咀嚼时舌头或颌部疼痛
复视或视物模糊
如果不治疗，很可能出现不可逆转的视力丧失
与小血管和中等血管炎症相关的上呼吸道（如鼻腔和鼻窦）、肺和肾脏炎症
症状多种多样，因受累器官而异
鼻衄
耳内积液
慢性鼻窦炎
咳嗽，偶有咳血
气短
胸痛
关节和肌肉疼痛
皮疹
皮肤、肠道和肾脏内的小血管炎症
通常见于儿童
下肢皮肤出现坚硬的紫色斑块
关节疼痛
恶心
腹痛
血便或血尿
小血管炎，通常起于肺和肾脏
气短
下肢肿胀
皮肤紫色斑块或斑点
肢体麻木，针刺感或无力
中动脉炎症
乏力、发热、体重减轻
肌肉和关节疼痛
受累器官的多种症状：
腹痛
高血压
肢体麻木，针刺感或无力
关节内衬发炎
颈、背、肩、髋部肌肉的严重疼痛和僵硬感
有时巨细胞动脉炎的症状可导致失明
有时轻度关节炎
主动脉、主动脉的分支动脉和肺动脉的炎症
通常见于年轻女性
手臂或腿活动后疼痛和疲乏
头晕
中风
高血压
*这些疾病很多也可导致全身症状，如发烧、疲乏、食欲下降和体重减轻。