结节性多动脉炎 (PAN)

结节性多动脉炎发病早期症状是轻微的，但在数月之内可迅速恶化并致命，或类似于一种慢性消耗性疾病而缓慢发展。任何器官或同时多个器官可受累。但是，通常肺脏不受影响。受累器官的类型和严重程度决定了本病的症状。有时，仅一个器官（如肠道）或一根神经受累。起初，患者通常会感到全身不适和疲倦，以及发烧。逐渐地，患者出现食欲下降和体重下降。盗汗和全身无力是常见症状。

当某一器官的供血动脉受到损伤时，器官因供血不足而不能正常工作，此时会出现其他症状。因此，该病的症状取决于受累器官的状态。

关节： 肌肉疼痛、压痛和无力；关节痛（常见）和关节发炎（关节炎）

肾： 高血压、血尿、可能出现肾衰竭伴血液中毒性物质的积聚和少尿

消化道： 严重腹痛、血性腹泻、恶心、呕吐、肠穿孔

心脏： 胸痛（心绞痛）、心脏病发作和心脏衰竭

脑： 头痛、癫痫发作和中风

神经系统： 不完全的麻木、针刺感、无力或手/脚瘫痪

肝脏： 肝损害

皮肤： 手指、脚趾皮肤颜色发红或发蓝，偶有皮肤溃疡

生殖器： 睾丸疼痛和压痛以及睾丸发炎（睾丸炎）

有时候，器官的损伤不可逆，导致器官丧失部分或全部功能。脆弱的动脉可能破裂，导致内出血。在治疗炎症后，心脏病发作等问题可能在很久之后才出现。