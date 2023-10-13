* 在用于一般绝经期症状的剂量水平上，单独使用雌激素治疗（无孕激素）可导致保留子宫（即，未行子宫切除术）的女性患子宫内壁癌症（子宫内膜癌）。

† 与服用雌激素药丸相比，使用较低剂量的雌激素和雌激素皮肤贴剂（透皮剂）或阴道环引起血栓、中风和胆囊疾病（如胆结石）的风险较低。