一些用于治疗绝经期症状和影响的药物
药物
获益
缺点
治疗：一般绝经期症状（如潮热、情绪变化、睡眠问题）
绝经期激素治疗（以前称为激素替代疗法）
雌激素治疗，通常结合孕激素（雌激素仅在女性接受了子宫切除术 [手术切除子宫]* 的情况下单独使用）
缓解潮热、盗汗
通常可缓解阴道干燥和性交疼痛
有助于预防骨质疏松症，降低骨折风险
联合治疗（雌激素加孕激素）：
仅雌激素治疗：
仅孕激素治疗，包括合成孕激素（例如醋酸甲羟孕酮）和天然孕酮（微粉化孕酮）
缓解潮热，但效果不如雌激素治疗
降低患子宫内膜癌（子宫内壁癌症）的风险
对于一些有形成血栓高风险且不能使用雌激素治疗的女性，这是一种选择
不能缓解阴道干涩。
可能导致腹胀、乳房触痛、乳房密度增加、情绪障碍和／或头痛
可能会增加 LDL（有害胆固醇类型）水平
可能增加腿部和肺部血栓的风险，但风险可能低于雌激素治疗
微粉化孕酮： 对情绪和 LDL 胆固醇的负面影响可能小于合成孕激素
可能会导致困倦（因此通常在晚上服用）
与合成孕激素相比，副作用似乎较少（如情绪问题、腹胀或乳房压痛）
结合雌激素加巴多昔芬
结合雌激素加巴多昔芬（一种 SERM）
缓解潮热、盗汗
改善睡眠
通常可缓解阴道干燥和性交疼痛
保护子宫而不需要孕激素
有助于预防骨质疏松症，降低骨折风险
可能会增加腿部和肺部血栓的风险
似乎不会增加乳房密度或乳腺癌发病率
与其他类型的激素治疗相比，乳房压痛和突破性阴道出血较少
非激素类药物
抗抑郁药：
SSRI，如去甲文拉法辛、氟西汀、舍曲林、低剂量帕罗西汀盐和缓释帕罗西汀盐
SNRI，如文拉法辛
缓解抑郁、焦虑、易怒和失眠。
可能对缓解潮热有效果
药物副作用各不相同，包括性功能障碍、恶心、腹泻、体重减轻、体重增加、嗜睡、口干、困惑、血压升高或降低。
Fezolinetant
降低潮热频率和严重程度
副作用包括腹痛、腹泻、睡眠困难、背痛、潮热和罕见报告的肝损伤。
在开始治疗前需要进行肝功能检查，在治疗的前 9 个月内需要每 3 个月进行一次肝功能检查
加巴喷丁
可能对缓解潮热和盗汗有效果
副作用包括嗜睡、头晕、头痛、皮疹、体重增加和腿部肿胀
阴道和泌尿道症状的治疗
低剂量阴道雌激素治疗
缓解阴道干涩和性交疼痛
减少复发性尿路感染的发生率
改善压力性尿失禁和急迫性尿失禁
低剂量阴道雌激素治疗不太可能增加乳腺癌或子宫癌等雌激素敏感癌的风险。
阴道 DHEA
缓解阴道干涩和性交疼痛
减少复发性尿路感染的发生率
改善急迫性尿失禁
可能导致阴道分泌物增加或巴氏试验结果改变
奥培米芬（一种 SERM）
缓解性交疼痛
通常用于不能自己使用阴道药物、雌激素或 DHEA 的女性（例如，患有重度关节炎）
可能会暂时加重潮热症状
可能会增加腿部和肺部血栓的风险
* 在用于一般绝经期症状的剂量水平上，单独使用雌激素治疗（无孕激素）可导致保留子宫（即，未行子宫切除术）的女性患子宫内壁癌症（子宫内膜癌）。
† 与服用雌激素药丸相比，使用较低剂量的雌激素和雌激素皮肤贴剂（透皮剂）或阴道环引起血栓、中风和胆囊疾病（如胆结石）的风险较低。
DHEA = 脱氢表雄酮；HDL = 高密度脂蛋白；LDL = 低密度脂蛋白；SERM = 选择性雌激素受体调节剂；SNRI = 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI = 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂。