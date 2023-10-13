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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些可引起皮疹的儿童病毒感染

感染

潜伏期*

传染期†

皮疹部位

儿童皮疹的性质

麻疹

7～14 天

皮疹出现前 2 至 4 天，直到皮疹出现后 4 天

由耳朵周围的面部和颈侧开始

蔓延至躯干、手臂、手掌、脚掌和腿

在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天

红色扁平状，然后隆起并融合成较大的红色区域

轻度瘙痒

风疹（德国麻疹）

14～21 天

从皮疹出现前一周至皮疹出现后一周

（除新生儿外，新生儿通常会继续传染数月）

由面、颈部开始

蔓延至躯干、手臂和腿

在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天

与麻疹皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域

幼儿急疹（猝发疹或假风疹）

约 5～15 天

未知

开始于躯干，通常蔓延至面部、手臂和腿

高热降低后一天内开始，持续长达 3 天

红色扁平状，无痒感

传染性红斑（第五病或细小病毒 B19 感染）

4～14 天

从皮疹出现前到皮疹出现

由面颊开始（“掌掴”样红疹）

蔓延至手臂、腿和躯干

在出现发热和其他症状后几天开始，持续 5 至 10 天

红色、隆起、花边状斑块

可能发痒

水痘

7 至 21 天（最常见为 14 至 16 天）

皮疹出现前 2 天，直到所有斑点结痂

由面部和躯干开始

蔓延至手臂和腿

在出现发热和其他症状后 1 至 2 天开始，持续 4 至 7 天

小的红色斑点，隆起并形成圆形水疱，瘙痒强烈，然后结痂

* 潜伏期是自感染病毒（或其他感染微生物，如细菌）至症状开始之间的天数。

† 传染期是感染者可将感染传播给他人的时间段。即使没有症状，感染也可在传染期传播。

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