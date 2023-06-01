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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童病毒感染概述

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 6月 2023
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    病毒是微小的感染性生物体，比真菌或细菌小很多。病毒必须侵入活细胞才能繁殖（见病毒感染概述）。

    大多数儿童期病毒感染并不严重，包括感冒咽喉痛呕吐腹泻以及发热皮疹等各种疾病。由于目前免疫接种已非常广泛，一些会导致更严重疾病的病毒性疾病（如麻疹）并不是很常见。（有关成人病毒感染，另见病毒感染概述。）

    许多病毒感染非常独特，医生可根据症状进行诊断。医生通常无需实验室检测即可确定所涉及的特定病毒。

    很多病毒感染引起发热、疼痛或不适感等症状。虽然大多数病毒感染患儿无需治疗即可好转，但医生有时用对乙酰氨基酚或布洛芬治疗这些症状。由于阿司匹林会增加某些病毒感染患儿出现 Reye 综合征的风险，因此不会向出现这些症状的儿童或青少年给予此药物。抗生素不能治愈病毒感染。但是，抗病毒药物可用于治疗一些病毒感染，例如肝炎、某些疱疹病毒流感人类免疫缺陷病毒 (HIV)

    表格

    一些可引起皮疹的儿童病毒感染

    感染

    潜伏期*

    传染期†

    皮疹部位

    儿童皮疹的性质

    麻疹

    7～14 天

    皮疹出现前 2 至 4 天，直到皮疹出现后 4 天

    由耳朵周围的面部和颈侧开始

    蔓延至躯干、手臂、手掌、脚掌和腿

    在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天

    红色扁平状，然后隆起并融合成较大的红色区域

    轻度瘙痒

    风疹（德国麻疹）

    14～21 天

    从皮疹出现前一周至皮疹出现后一周

    （除新生儿外，新生儿通常会继续传染数月）

    由面、颈部开始

    蔓延至躯干、手臂和腿

    在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天

    与麻疹皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域

    幼儿急疹（猝发疹或假风疹）

    约 5～15 天

    未知

    开始于躯干，通常蔓延至面部、手臂和腿

    高热降低后一天内开始，持续长达 3 天

    红色扁平状，无痒感

    传染性红斑（第五病或细小病毒 B19 感染）

    4～14 天

    从皮疹出现前到皮疹出现

    由面颊开始（“掌掴”样红疹）

    蔓延至手臂、腿和躯干

    在出现发热和其他症状后几天开始，持续 5 至 10 天

    红色、隆起、花边状斑块

    可能发痒

    水痘

    7 至 21 天（最常见为 14 至 16 天）

    皮疹出现前 2 天，直到所有斑点结痂

    由面部和躯干开始

    蔓延至手臂和腿

    在出现发热和其他症状后 1 至 2 天开始，持续 4 至 7 天

    小的红色斑点，隆起并形成圆形水疱，瘙痒强烈，然后结痂

    * 潜伏期是自感染病毒（或其他感染微生物，如细菌）至症状开始之间的天数。

    † 传染期是感染者可将感染传播给他人的时间段。即使没有症状，感染也可在传染期传播。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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