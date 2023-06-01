病毒是微小的感染性生物体，比真菌或细菌小很多。病毒必须侵入活细胞才能繁殖（见病毒感染概述）。

大多数儿童期病毒感染并不严重，包括感冒、咽喉痛、呕吐和腹泻以及发热伴皮疹等各种疾病。由于目前免疫接种已非常广泛，一些会导致更严重疾病的病毒性疾病（如麻疹）并不是很常见。（有关成人病毒感染，另见病毒感染概述。）

许多病毒感染非常独特，医生可根据症状进行诊断。医生通常无需实验室检测即可确定所涉及的特定病毒。

很多病毒感染引起发热、疼痛或不适感等症状。虽然大多数病毒感染患儿无需治疗即可好转，但医生有时用对乙酰氨基酚或布洛芬治疗这些症状。由于阿司匹林会增加某些病毒感染患儿出现 Reye 综合征的风险，因此不会向出现这些症状的儿童或青少年给予此药物。抗生素不能治愈病毒感染。但是，抗病毒药物可用于治疗一些病毒感染，例如肝炎、某些疱疹病毒、流感和人类免疫缺陷病毒 (HIV)。