病毒是微小的感染性生物体，比真菌或细菌小很多。病毒必须侵入活细胞才能繁殖（见病毒感染概述）。
大多数儿童期病毒感染并不严重，包括感冒、咽喉痛、呕吐和腹泻以及发热伴皮疹等各种疾病。由于目前免疫接种已非常广泛，一些会导致更严重疾病的病毒性疾病（如麻疹）并不是很常见。（有关成人病毒感染，另见病毒感染概述。）
许多病毒感染非常独特，医生可根据症状进行诊断。医生通常无需实验室检测即可确定所涉及的特定病毒。
很多病毒感染引起发热、疼痛或不适感等症状。虽然大多数病毒感染患儿无需治疗即可好转，但医生有时用对乙酰氨基酚或布洛芬治疗这些症状。由于阿司匹林会增加某些病毒感染患儿出现 Reye 综合征的风险，因此不会向出现这些症状的儿童或青少年给予此药物。抗生素不能治愈病毒感染。但是，抗病毒药物可用于治疗一些病毒感染，例如肝炎、某些疱疹病毒、流感和人类免疫缺陷病毒 (HIV)。
一些可引起皮疹的儿童病毒感染
感染
潜伏期*
传染期†
皮疹部位
儿童皮疹的性质
7～14 天
皮疹出现前 2 至 4 天，直到皮疹出现后 4 天
由耳朵周围的面部和颈侧开始
蔓延至躯干、手臂、手掌、脚掌和腿
在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天
红色扁平状，然后隆起并融合成较大的红色区域
轻度瘙痒
风疹（德国麻疹）
14～21 天
从皮疹出现前一周至皮疹出现后一周
（除新生儿外，新生儿通常会继续传染数月）
由面、颈部开始
蔓延至躯干、手臂和腿
在出现发热和其他症状后几天开始，持续 3 至 5 天
与麻疹皮疹类似，但是红色较浅且不会合并形成较大的红色区域
幼儿急疹（猝发疹或假风疹）
约 5～15 天
未知
开始于躯干，通常蔓延至面部、手臂和腿
高热降低后一天内开始，持续长达 3 天
红色扁平状，无痒感
传染性红斑（第五病或细小病毒 B19 感染）
4～14 天
从皮疹出现前到皮疹出现
由面颊开始（“掌掴”样红疹）
蔓延至手臂、腿和躯干
在出现发热和其他症状后几天开始，持续 5 至 10 天
红色、隆起、花边状斑块
可能发痒
7 至 21 天（最常见为 14 至 16 天）
皮疹出现前 2 天，直到所有斑点结痂
由面部和躯干开始
蔓延至手臂和腿
在出现发热和其他症状后 1 至 2 天开始，持续 4 至 7 天
小的红色斑点，隆起并形成圆形水疱，瘙痒强烈，然后结痂
* 潜伏期是自感染病毒（或其他感染微生物，如细菌）至症状开始之间的天数。
† 传染期是感染者可将感染传播给他人的时间段。即使没有症状，感染也可在传染期传播。