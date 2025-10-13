老年化专题：老年人心力衰竭的病因
老龄化本身并不导致心力衰竭。但是，老年人更有可能存在引起心力衰竭的最常见病因——长期高血压和冠状动脉疾病导致的心脏病发作。
这些疾病可以从两个途径导致心力衰竭。它们会使心脏的以下能力出现问题：
老年人中，充盈问题（称为舒张功能障碍）和泵血问题（称为收缩功能障碍）都很常见。
充盈问题
充盈问题通常发生在心室壁变得僵硬。导致心室血液不能正常充盈，射血减少。随着人们年龄的增长，心脏肌肉会变得越来越僵硬，使心脏充盈受损更易发生。高血压会导致心肌肥厚僵硬从而影响心脏的充盈。
充盈减少原因不只是心脏肌肉僵硬。例如，在心房颤动（一种随着年龄增长而越来越常见的异常心律）中，心房搏动快速且不规则。因为心房不能把足够的血液射进入心室。老年人如果突发房颤可能会导致心力衰竭。
泵血问题
泵衰竭通常是发生在心脏肌肉受损时。受损的心脏泵血减少，造成心脏内部压力增加，心脏的心室扩大。
老年人发生心脏损伤的最常见原因是心脏病发作（由于给心脏供血的动脉阻塞所致）。
心脏瓣膜疾病也能引起泵衰竭。
在主动脉瓣狭窄（一种心脏瓣膜病）中，左心室和主动脉之间的开口（主动脉瓣）狭窄。导致心脏的泵血困难。主动脉瓣狭窄是老年人心力衰竭的常见原因。
如果长期存在某种肺病（如COPD [慢性阻塞性肺病] 或瘢痕形成 [肺纤维化]），肺部血压会升高。导致血液很难从右心室泵入肺脏。