老年化专题：年长女性性功能障碍
年老的妇女丧失性生活兴趣的主要原因在于性生活伙伴的缺失。然而衰老相关的变化，特别是与绝经期有关的变化，会导致女性更有可能发生性功能紊乱。同样，那些可以影响性功能的疾病，例如糖尿病、动脉粥样硬化、尿路感染和关节炎，会随着女性衰老越来越常见。然而，有了这些变化也不需要停止性生活吗，也并不是所有的性功能障碍是跟衰老带来的变化有关的。
中年妇女和年轻妇女一样，最常见的问题在于缺乏性兴趣。
绝经后，雌激素生成减少。
睾酮减少是在女性三十岁左右的时候开始发生的，睾酮产生量越来越少，在 70 岁左右停止产生睾酮。有些证据表明，这样的减少可能导致性欲和反应的减弱。
其他问题也会对性功能产生影响。比如，老年女性会因为疾病、手术或衰老导致的身体变化而痛苦。她们也可能出于当地文化，觉得在这个年纪还有性欲和性幻想是一件不合适且羞耻的事情。她们可能会担心老伴的身体状况和性功能。
许多老年女性对性感兴趣。很多中年妇女都不知道性功能障碍是高龄的正常情况。如果她们受到了性功能障碍的困扰，应该去与医生进行交谈。在很多情况下，治疗一种健康问题（比如抑郁），停止或换一种药物，学习更多的性功能的知识或者与医疗保健专业人员或顾问进行交流可能会提供帮助。
绝经引起的阴道干燥或疼痛性交可以用阴道激素治疗，包括低剂量雌激素（乳膏、片剂或环）或脱氢表雄酮（DHEA，栓剂）。雌激素可以口服或用贴剂或凝胶涂抹在皮肤上，但这些形式的雌激素会影响全身，通常仅在女性还存在绝经的其他症状（如潮热）时使用，并且通常不给 60 岁以上的女性使用。雌激素有潜在风险（包括血栓和乳腺癌风险略微增加）和益处，因此女性在开始服用之前应与医生讨论其风险和益处。
有时候，如果所有其他治疗方法都无效的时候，除了雌激素治疗外，还会给予口服睾酮，但不推荐开这种组合。睾酮的相关实验和长效安全性还未知。