虐待老人指其他人对老人的伤害或威胁。
虐待老人的行为包括实施伤害行为或语言伤害，或扣留必需的生活品。随着时间的推移，虐待通常更为频繁和严重。相比于未被虐待的老年人，被虐待的老年人受伤、身体健康状况差、心理损害、反复住院、经济损失和过早死亡更常见。
在美国，每年有成千上万的老人遭受虐待或被忽视。施虐方常常是家庭成员，以提供照顾的成年子女最为常见。有时候专业老年机构中的员工，例如家庭护理工作者或护理院和其他机构的雇员也会成为施虐者。
在世界范围内，社区中每 6 名 60 岁及以上的人中就有 1 名会遭受虐待。这些人中大约 12% 会经历几种不同类型的虐待。
在 COVID-19 大流行期间，虐待老人的报告增加，可能是由于受害者脆弱性增加，或由于社会孤立、经济困难和心理健康不佳导致影响施虐者的压力或触发因素增加。此外，身体和情感虐待的发生率明显更高，受害者更容易经历多种形式的虐待。
看护人常常不堪重负，没有充分的准备或资源不足，看不到希望。这些人的社会孤独感增加，有时，逐渐增长的怨恨常常促使虐待的发生。其实多数看护人无意虐待老人，甚至并没有意识到他们正在那样做。
虐待老人的常见类型包括身体虐待、性虐待、心理虐待、忽视和经济虐待。很多种形式的虐待常一起发生。
身体侮辱是指武力伤害和威胁。比如打、推、摇动、敲击、约束和强迫进食。遭受身体侮辱的可能迹象包括不能解释的伤害以及没有被充分治疗的伤害，绳索的勒痕，破碎的眼镜，皮肤抓痕，割伤和皮肤淤青。看护人不允许老人单独会见来访者或其他医疗人员时，应警惕身体侮辱的发生。
性侮辱指未经同意的性接触或受强迫和威胁的性接触。比如近身抚摸或强奸。乳房或外阴部位的擦伤和淤青，不明原因的阴道或肛门出血常常提示发生过性侮辱。然而，性侮辱不是总造成身体的伤害。
心理侮辱指通过语言或行动造成心理压力或痛苦。包括以下情况：
发出威胁、侮辱和严厉的命令
不理会（比如长时间不与之聊天，或对老人的话听而不闻）
像对待孩子一样对待老人，有时候是鼓励老人增强对施虐者的依赖
受到心理虐待的老人变得消极而孤僻，有时候变得焦虑或抑郁。
忽视指不能提供食物、药物、个人清洁和其他必需品。有些老人可能会忽视自我（称为自我忽视）。而另一些老人则被看护者忽视。不负责任或疏忽的看护者可能有意扣留生活必需品，或者只是忘了或者忽视了。忽视的迹象包括
因营养不足导致体重下降
因脱水而干燥的皮肤和口腔
由于缺乏清洁而出现难闻的气味。
长期卧床或长时间处于一种姿势可能导致臀部或脚跟的压疮。
眼镜、助听器或义齿等必需装备丢失
老人的疾病明显恶化时，可能错过医生约诊，或者没有得到护理。
有些看护者没有意识到，他们对待老人的方式已经超出了某种界限，达到了忽视的程度。这些看护者缺乏对良好看护的认知，或者干脆对某些行为合适与否存在极为不同观念。虽然看护者的动机很好，但有一些怠慢可能出于令人绝望的环境，比如经济困境。有时，心甘情愿照顾老人的看护者却因自身的身体状况或心理损伤而无法提供充分的护理。有时候看护者不能提供良好的照顾是由于其自身的躯体疾病或精神疾病原因造成的，如看护者不能给老人洗澡或记住何时给老人服药。
经济剥削是指不合理或过度利用老人的财产和资金。包括以下方面
欺诈
逼迫老人分配财产
不负责任地管理老人的资产
看护者可能利用大部分老人资产为自身牟利，只花费一小部分在老人身上。
限制老人对自身事务的决策有时候也被认为是一种变相的虐待，比如老人不能决定和谁交往，如何安排自己的财产等。
老人遭受虐待的风险因素
什么时候怀疑存在老人虐待
医生、护士、社会工作者、朋友和家庭成员通常不会发现虐待的迹象。老人遭受虐待的迹象有时候并不易与其他问题相鉴别。比如，一个老人出现髋部骨折，医生很难区别是受虐造成的还是因为骨质疏松、跌倒或二者兼有造成的（往往是各种原因综合造成的）。有时候老年人自身比较糊涂，不能清楚地告知别人对自己做了什么，这也让许多虐待事件不能及时被发现。
当老年人有某些问题或发生某些改变时，家人和朋友以及医疗保健人员应该意识到虐待可能是原因。可能存在以下一些问题：
卫生条件差或者难闻的气味
褥疮
体重下降和口腔干燥
眼镜，助听器和义齿丢失
多处淤青，不常见部位的淤青（比如臀部），某种特定形状的淤青（比如器具状、条状或皮带状）
绳索勒痕
骨折
刮伤或割伤
焦虑，抑郁或消极和孤僻
短期内的经济状况改变（比如遗嘱变化、资产减少、或银行卡上增加了其他人的权限）
看护者的行为也会暴露虐待的存在，如下：
不让老人说话
对待老人像孩子
对伤害给出难以置信的解释
如果医疗人员怀疑虐待，他们会单独询问老年人以及可能的施虐者。他们可能会询问认识老年人的其他人，有时是单独询问。
医疗人员可以使用专用于辨别老人遭受虐待的调查问卷。他们可能会询问关于安全感的一般问题，以及关于可能虐待行为的直接问题。医疗人员也会彻底检查老人是否存在受虐待迹象。可能需要进行影像学检查和血液检查，以辨别受虐待的体征和/或并发症，如果存在体征，则记录虐待。
医疗人员也会评估老年人的情况，包括：
社会和经济资源，用于确定是否发生经济虐待，并帮助计划管理，以便老年人得到保护（例如，通过作出不同的生活安排或雇用专业护理人员）。
情绪检查，识别抑郁、焦虑、愤怒和恐惧
进行日常活动的能力
任何影响自我保护的身体限制
如果老人需要日常活动方面的帮助，医疗人员应确定当前看护者是否有足够的情感、经济和智力能力。否则，需要找到新的看护者。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家老龄化研究所：虐待老人: 供老年人和看护者使用的有关虐待老人的征象、预防和长期影响的信息和额外资源链接
美国国家老人虐待中心(NCEA): NCEA 是一个致力于预防虐待老人的国家资源中心，其指南包括对专业人士、研究人员、倡导者和家庭的建议和资源