虐待老人指其他人对老人的伤害或威胁。

虐待老人的行为包括实施伤害行为或语言伤害，或扣留必需的生活品。随着时间的推移，虐待通常更为频繁和严重。相比于未被虐待的老年人，被虐待的老年人受伤、身体健康状况差、心理损害、反复住院、经济损失和过早死亡更常见。

在美国，每年有成千上万的老人遭受虐待或被忽视。施虐方常常是家庭成员，以提供照顾的成年子女最为常见。有时候专业老年机构中的员工，例如家庭护理工作者或护理院和其他机构的雇员也会成为施虐者。

在世界范围内，社区中每 6 名 60 岁及以上的人中就有 1 名会遭受虐待。这些人中大约 12% 会经历几种不同类型的虐待。

在 COVID-19 大流行期间，虐待老人的报告增加，可能是由于受害者脆弱性增加，或由于社会孤立、经济困难和心理健康不佳导致影响施虐者的压力或触发因素增加。此外，身体和情感虐待的发生率明显更高，受害者更容易经历多种形式的虐待。

看护人常常不堪重负，没有充分的准备或资源不足，看不到希望。这些人的社会孤独感增加，有时，逐渐增长的怨恨常常促使虐待的发生。其实多数看护人无意虐待老人，甚至并没有意识到他们正在那样做。

虐待老人的常见类型包括身体虐待、性虐待、心理虐待、忽视和经济虐待。很多种形式的虐待常一起发生。

身体侮辱是指武力伤害和威胁。比如打、推、摇动、敲击、约束和强迫进食。遭受身体侮辱的可能迹象包括不能解释的伤害以及没有被充分治疗的伤害，绳索的勒痕，破碎的眼镜，皮肤抓痕，割伤和皮肤淤青。看护人不允许老人单独会见来访者或其他医疗人员时，应警惕身体侮辱的发生。

性侮辱指未经同意的性接触或受强迫和威胁的性接触。比如近身抚摸或强奸。乳房或外阴部位的擦伤和淤青，不明原因的阴道或肛门出血常常提示发生过性侮辱。然而，性侮辱不是总造成身体的伤害。

心理侮辱指通过语言或行动造成心理压力或痛苦。包括以下情况：

发出威胁、侮辱和严厉的命令

不理会（比如长时间不与之聊天，或对老人的话听而不闻）

像对待孩子一样对待老人，有时候是鼓励老人增强对施虐者的依赖

受到心理虐待的老人变得消极而孤僻，有时候变得焦虑或抑郁。

忽视指不能提供食物、药物、个人清洁和其他必需品。有些老人可能会忽视自我（称为自我忽视）。而另一些老人则被看护者忽视。不负责任或疏忽的看护者可能有意扣留生活必需品，或者只是忘了或者忽视了。忽视的迹象包括

因营养不足导致体重下降

因脱水而干燥的皮肤和口腔

由于缺乏清洁而出现难闻的气味。

长期卧床或长时间处于一种姿势可能导致臀部或脚跟的压疮。

眼镜、助听器或义齿等必需装备丢失

老人的疾病明显恶化时，可能错过医生约诊，或者没有得到护理。

有些看护者没有意识到，他们对待老人的方式已经超出了某种界限，达到了忽视的程度。这些看护者缺乏对良好看护的认知，或者干脆对某些行为合适与否存在极为不同观念。虽然看护者的动机很好，但有一些怠慢可能出于令人绝望的环境，比如经济困境。有时，心甘情愿照顾老人的看护者却因自身的身体状况或心理损伤而无法提供充分的护理。有时候看护者不能提供良好的照顾是由于其自身的躯体疾病或精神疾病原因造成的，如看护者不能给老人洗澡或记住何时给老人服药。

经济剥削是指不合理或过度利用老人的财产和资金。包括以下方面

欺诈

逼迫老人分配财产

不负责任地管理老人的资产

看护者可能利用大部分老人资产为自身牟利，只花费一小部分在老人身上。

限制老人对自身事务的决策有时候也被认为是一种变相的虐待，比如老人不能决定和谁交往，如何安排自己的财产等。

老人遭受虐待的风险因素 任何老年人，不论健康状况如何，都有可能遭受虐待。但是，存在以下状况的老人更容易被虐待 患有某种慢性疾病，身体状况差

难以完成日常任务

沟通困难

存在社会隔离

存在痴呆、意识模糊或其他形式的精神障碍 施虐者在以下情况下发生虐待的可能性更大 经济上依赖老人或和老人生活在一起

酗酒或药物滥用

患有精神疾病，比如精神分裂症

之前存在暴力

家庭出现变故，面对压力，比如经济困难或其他亲人的死亡

缺乏资源和技巧，出现看护者耗竭

患有某种疾病（比如痴呆），导致精神焦虑和暴力倾向