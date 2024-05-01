血凝块是血液形成的块状物质，可止住切口流血。血凝块由特殊的凝血物质和血小板（非常小的血细胞）构成。
切口愈合后，血液内的其他物质可将血凝块溶解。血液内的多种不同物质协同作用可生成和溶解血凝块。
什么是过度凝血？
引起过度凝血的原因有哪些？
通常，你血液中的某种凝血物质有问题：
有时，某种凝血物质的活性过高
有时，某种溶栓物质的活性不足
这种问题在一定程度上通常具有家族性
有时，癌症或身体免疫系统问题等疾病会使你体内的凝血物质过度活跃
可增加过度凝血风险的其他因素包括：
不能保持足够的身体活动，例如你在卧床休息或者乘坐长途汽车或飞机
接受过大手术，特别是下半身手术
超重
怀孕或服用避孕药
过度凝血有哪些症状？
医生如何判断你是否出现过度凝血？
如果你的体内形成血栓并且没有其他任何状况（如癌症或大手术）可解释形成血栓的原因，那么医生会怀疑你存在凝血问题。
医生会询问，你以前是否出现过血栓，你的家族史是否存在凝血问题
医生会进行血液检查，以测定凝血物质和血小板
医生如何治疗过度凝血？
治疗方法取决于血栓的位置，但医生一般会采取以下治疗措施：
让你服用血液稀释药物
确保你的生活方式有利于降低血栓形成风险，其中包括戒烟和减肥
治疗可导致过度凝血风险升高的任何疾病