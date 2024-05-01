血凝块是血液形成的块状物质，可止住切口流血。血凝块由特殊的凝血物质和血小板（非常小的血细胞）构成。

切口愈合后，血液内的其他物质可将血凝块溶解。血液内的多种不同物质协同作用可生成和溶解血凝块。

什么是过度凝血？ 过度凝血是指血液太容易凝固或者血凝块生成量过大。损伤发生后形成血凝块以帮助止血，这时血凝块是有益的。但如果在你不出血时也形成血凝块，则是危险的。 血栓可能在原本不应生成的情况下，生成于血管中

血栓可使你的上肢或下肢肿胀或者引起中风或心脏病发作

有时，血栓会变得松散并在血流中漂浮，从而阻塞另一身体部位的血管

医生会对你进行血液检查，以测定血液内的凝血物质和血小板

你可能需要服用一种血液稀释药物以预防血栓形成

引起过度凝血的原因有哪些？ 通常，你血液中的某种凝血物质有问题： 有时，某种凝血物质的活性过高

有时，某种溶栓物质的活性不足

这种问题在一定程度上通常具有家族性

有时，癌症或身体免疫系统问题等疾病会使你体内的凝血物质过度活跃 可增加过度凝血风险的其他因素包括： 不能保持足够的身体活动，例如你在卧床休息或者乘坐长途汽车或飞机

接受过大手术，特别是下半身手术

超重

怀孕或服用避孕药

医生如何判断你是否出现过度凝血？ 如果你的体内形成血栓并且没有其他任何状况（如癌症或大手术）可解释形成血栓的原因，那么医生会怀疑你存在凝血问题。 医生会询问，你以前是否出现过血栓，你的家族史是否存在凝血问题

医生会进行血液检查，以测定凝血物质和血小板