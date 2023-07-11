虽然任何年龄均可形成血栓，但大多数遗传性疾病在青年之前不会导致血栓形成风险增加。

具体症状取决于血栓所在位置。腿部血栓（称为深静脉血栓形成）会导致小腿或大腿疼痛以及腿部发热、发红和肿胀。如果血栓移动至肺脏（称为肺栓塞），患者会感到气短和胸痛（通常在呼吸时发作）。

发生几次深静脉血栓后，可能会出现更严重的肿胀以及皮肤变色（慢性深静脉功能不全）。有时，下肢浅静脉（靠近皮肤表面的静脉）形成血栓，导致疼痛和发红（浅表血栓性静脉炎）。偶尔，上肢静脉、腹部静脉和颅内静脉可以形成血栓。抗磷脂综合征可以引起动脉或静脉血栓。

当血栓阻塞动脉血流时，对组织的供血减少，组织可能受损或被破坏，从而有可能导致心脏病发作或中风。腿部或手臂动脉的血栓导致腿部或手臂寒冷、疼痛，有时麻木。

凝血障碍可导致女性反复流产。