什么是白血病？
白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。
发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。
恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：
白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：
淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞
髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症
淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：
急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡
慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢
什么是急性髓系白血病 (AML)？
急性髓系白血病 (AML) 是特定类型白细胞发生的一种癌症。
AML 起病于骨髓（骨内的海绵状组织）。骨髓内某些类型非常幼小的细胞（称为髓样干细胞），它们本应发育为不同类型的白细胞，但却发生了癌变。癌细胞会生长并扩散到血液和身体的其他部位。
“急性”意味着这种类型的髓系白血病扩散很快，需要立即治疗。本病危及生命。
AML 是成人中最常见的白血病，但它可在任何年龄人群中发生
患者可能会疲劳或苍白、易于感染和发烧以及容易淤青或出血
医生需进行血液和骨髓检查以诊断 AML
对 AML 采用化疗法治疗
有时，AML 由于为治疗另一种癌症实施的化疗或放疗而引起
如果不治疗，大多数 AML 患者会在数周至数月内死亡，但经过治疗，20% 至 40% 的患者可治愈
AML 有几种类型。一种类型称为急性早幼粒细胞白血病，目前治愈率高。
AML 有哪些症状？
AML 的症状可能包括：
发烧和多汗（由于感染或白血病引起）
感觉虚弱或疲劳（由于贫血引起）
牙龈肿胀
白血病细胞进入血液并移动至其他器官。它们可在下列器官内部或下方形成小肿块：
皮肤
牙龈
眼睛
AML 细胞也可以扩散到脑和脊髓，引起如下症状：
头痛
呕吐
视觉、听觉或平衡障碍
面部肌肉功能障碍
急性早幼粒细胞白血病也可引起：
出血或凝血问题
医生如何判断我是否患有 AML？
为了判断你是否患有 AML，医生将会：
进行血液检查
从骨髓采集样本检测（骨髓检查）
用以查明 AML 是否已扩散到主要器官的其他检查可能包括：
尿液化验
CT（计算机断层）扫描或 MRI（磁共振成像）
胸部 X 线检查
医生如何治疗 AML？
医生采用化疗法治疗 AML。化学药物治疗（常简称为“化疗”）是指医生使用一种或多种非常强效的药物杀灭癌细胞。其他类型的药物和治疗经常与化疗联用来治疗此癌症。治疗目标是治愈。治愈后，患者体内没有癌细胞。如果无法治愈，则将治疗目标设定为减少癌细胞数量并使其尽可能长久地保持在低水平。
刚开始化疗时，患者可能会感觉疾病加重，之后病情好转。这些药物使患者：
更容易感染
可能需要输血
呕吐，感觉虚弱和疲劳，或脱发
AML 治疗包括两个阶段：
诱导缓解
巩固
诱导缓解阶段需使用几种强效化疗药物。诱导缓解阶段的目标是杀灭大多数或全部癌细胞（称为缓解）。
巩固阶段需使用相同或不同的化疗药物治疗几个月，以防止白血病复发。
医生采用以下方法治疗急性早幼粒细胞白血病：
一种特殊的维生素 A
以砷化合物为主要成分的药物