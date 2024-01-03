AML 的症状可能包括：

发烧和多汗（由于感染或白血病引起）

感觉虚弱或疲劳（由于贫血引起）

牙龈肿胀

白血病细胞进入血液并移动至其他器官。它们可在下列器官内部或下方形成小肿块：

皮肤

牙龈

眼睛

AML 细胞也可以扩散到脑和脊髓，引起如下症状：

头痛

呕吐

视觉、听觉或平衡障碍

面部肌肉功能障碍

急性早幼粒细胞白血病也可引起：